Главная » Видео, Наука, Политика, Творчество, Экономика

Росатом – наше всё

50 0


Борис Марцинкевич и главный редактор портала Атомная энергия 2.0 обсуждают атомные новости.
00:00 Про строительство 22 атомных энергоблоков
01:36 Про турбины от французской Alstom
02:15 Про снятие 10 млрд руб со строительства ледоколов
02:47 Про строительство ветроэлектростанции в Киргизии
04:10 Таджикистан и Узбекистан в повестке Росатома: хвостохранилища, большие и и малые АЭС
07:40 Реактор БРЕСТ и СНУП топливо
11:00 Про ОЯТ
12:12 Новости из Усолье-Сибирского и с других полигонов
17:45 Про строительство АЭС Руппур
19:10 Про установку ловушек расплава на АЭС Аккую и АЭС Эль-Дебаа
22:00 Про атомную отрасль в Великобритании
23:10 Про перезагрузку топлива в реакторе КЛТ-40 в Певеке
25:00 Про судостроение для российских проектов
26:30 Про утилизацию АПЛ
28:20 Про переработку ОЯТ на Маяке и рекультивацию территорий
29:55 Про ветрогенерацию Росатома
31:25 Про накопители энергии
32:35 Про электромобили в Москве
34:28 Про молодежь в энергетике
43:25 Прогноз по атомной энергетике

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#БорисМарцинкевич #ПавелЯковлев #ТочкаСборки

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Успехи Росатома на международной арене – президент РФ отметил, что Росатом является мировым лидером по строительству АЭС за рубежом, сечас строится 22 энергоблока.

2. Развитие атомной энергетики в странах Центральной Азии – обсуждались перспективы строительства АЭС в Таджикистане и Узбекистане.

3. Экологические проекты Росатома по реабилитации территорий – рассказ о работах по рекультивации в Табошаре (Таджикистан), Усолье-Сибирском и др.

4. Развитие ветроэнергетики Росатома – достигнут рубеж 1 ГВт установленной мощности.

5. Кадровая политика Росатома – планируется привлечь 30 000 новых специалистов к 2030 году, реализуются различные образовательные и молодежные программы.

6. Рост прогнозов развития атомной энергетики – МАГАТЭ и МЭА повысили прогнозы роста атомных мощностей к 2050 году на 10%.

Вывод: в беседе обсуждались актуальные темы развития атомной отрасли России и мира. Отмечаются успехи Росатома на международной арене и в реализации экологических проектов. Большое внимание уделяется кадровой политике и образовательным программам. Подчеркивается растущая роль атомной энергетики в мире.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P2S9mY7WPPg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Чем больше я постигаю нашу историю, тем больше удивляюсь Путину...
Атомную станцию «Аккую» в Турции построят на наши деньги
Севморпуть в будущее
Русский атом
Японский взгляд на «большую атомную тройку»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru