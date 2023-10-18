Росатом – наше всё
Борис Марцинкевич и главный редактор портала Атомная энергия 2.0 обсуждают атомные новости.
00:00 Про строительство 22 атомных энергоблоков
01:36 Про турбины от французской Alstom
02:15 Про снятие 10 млрд руб со строительства ледоколов
02:47 Про строительство ветроэлектростанции в Киргизии
04:10 Таджикистан и Узбекистан в повестке Росатома: хвостохранилища, большие и и малые АЭС
07:40 Реактор БРЕСТ и СНУП топливо
11:00 Про ОЯТ
12:12 Новости из Усолье-Сибирского и с других полигонов
17:45 Про строительство АЭС Руппур
19:10 Про установку ловушек расплава на АЭС Аккую и АЭС Эль-Дебаа
22:00 Про атомную отрасль в Великобритании
23:10 Про перезагрузку топлива в реакторе КЛТ-40 в Певеке
25:00 Про судостроение для российских проектов
26:30 Про утилизацию АПЛ
28:20 Про переработку ОЯТ на Маяке и рекультивацию территорий
29:55 Про ветрогенерацию Росатома
31:25 Про накопители энергии
32:35 Про электромобили в Москве
34:28 Про молодежь в энергетике
43:25 Прогноз по атомной энергетике
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#БорисМарцинкевич #ПавелЯковлев #ТочкаСборки
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:
1. Успехи Росатома на международной арене – президент РФ отметил, что Росатом является мировым лидером по строительству АЭС за рубежом, сечас строится 22 энергоблока.
2. Развитие атомной энергетики в странах Центральной Азии – обсуждались перспективы строительства АЭС в Таджикистане и Узбекистане.
3. Экологические проекты Росатома по реабилитации территорий – рассказ о работах по рекультивации в Табошаре (Таджикистан), Усолье-Сибирском и др.
4. Развитие ветроэнергетики Росатома – достигнут рубеж 1 ГВт установленной мощности.
5. Кадровая политика Росатома – планируется привлечь 30 000 новых специалистов к 2030 году, реализуются различные образовательные и молодежные программы.
6. Рост прогнозов развития атомной энергетики – МАГАТЭ и МЭА повысили прогнозы роста атомных мощностей к 2050 году на 10%.
Вывод: в беседе обсуждались актуальные темы развития атомной отрасли России и мира. Отмечаются успехи Росатома на международной арене и в реализации экологических проектов. Большое внимание уделяется кадровой политике и образовательным программам. Подчеркивается растущая роль атомной энергетики в мире.