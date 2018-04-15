Атомную станцию «Аккую» в Турции построят на наши деньги

Турция возобновляет строительство атомной станции «Аккую» (в пер. – «Белый колодец») – соответствующее решение было принято после встречи Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным. Строить АЭС будет корпорация «Росатом» за российские же деньги – на создание станции Анкаре выделен кредит в размере 20 млрд долларов сроком на 30 лет. Сам собой возникает вопрос: а кто будет отдавать этот атомный долг в 2040 году? И ради чего нужны такие кредитные кульбиты?

Впрочем, в самой Турции далеко не все рады скорому появлению атомной станции. Турецкое министерство по защите окружающей среды долгое время не утверждало план ГК «Росатом» по экологической защите местности – об этом «Нашей Версии» рассказали турецкие журналисты. Ведомство Кириенко трижды отправляло документ в природоохранное министерство, но трижды ему его возвращали назад. Причина? Похоже, что это очень серьёзные недоработки. Но строители всё равно начали вырубать лесные массивы. Экологи потребовали прекратить работы, поскольку они шли вопреки законодательству Турецкой Республики. Закон об оливковых рощах запрещает строительство подобных сооружений в радиусе 3 километров от оливковых рощ и ближе, чем в 100 метрах от берега моря. Ядерный проект под названием «Аккую» не вписывается в эти требования. После инцидента с российским военным самолётом проект «Аккую» был заморожен. Но вот лидеры двух стран помирились, и триколор над стройкой взвился вновь. Кто транжирит деньги? – Соглашение о возведении «Аккую» было подписано Москвой и Анкарой ещё в 2010 году, – говорит доктор технических наук, главный специалист ОКБ «Гидропресс» профессор Игорь Острецов. – Введение в эксплуатацию первого блока было запланировано на 2020 год, теперь эти сроки наверняка будут сдвинуты. Спрашивается: почему государственная корпорация «Росатом» так легко раздаёт кредиты странам, в которых реализует свои ядерные проекты

В общей сложности Турция, Египет, Бангладеш и Финляндия уже получили более 100 млрд долларов. Эти деньги изымаются из бюджета Российской Федерации, где они наверняка пригодились бы больше. Кстати, кредиты предоставлялись всего лишь под 3% годовых – российским заёмщикам о таких процентах можно только мечтать… С мнением профессора Острецова согласен и бывший заместитель министра по атомной энергии, доктор технических наук, профессор Булат Нигматулин: – Действительно, российские экспортные проекты по строительству за рубежом атомных станций продвигаются за счёт кредитов. При этом Россия выдаёт их на невыгодных для себя условиях, с высокими рисками невозврата. В базовом межправительственном соглашении между Российской Федерацией и Турецкой Республикой указана схема финансирования «строй – владей – эксплуатируй», – комментирует он. Однако дело в том, что по этой схеме пока ещё никто в мире, включая и матушку-Россию, с атомными станциями никогда не работал. Судя по всему, эта схема родилась в запутанных лабиринтах «Росатома». А что, если это просто тривиальный увод денег из бюджета? – Детальный анализ документов, на которых базируется проект «Аккую», не оставляет никаких сомнений в том, что все возможные дополнительные затраты вплоть до миллиардных по инвалютной шкале выплат и риски по реализации проекта взяла на себя Россия, – полагает профессор Нигматулин.

Кто ответит за риски? В результате проект «Аккую» в том виде, в каком он существует сегодня, вызывает большие вопросы. – Условия по продаже электроэнергии на АЭС «Аккую» кабальные, – считает профессор Нигматулин. – Риски по безопасности атомной станции просто чудовищны, условия эксплуатации противоречивы. В самом деле, соглашение по АЭС «Аккую» выполняется без финансовых обязательств турецкой стороны, Анкара не несёт никаких финансовых рисков по проекту. Все работы по строительству и эксплуатации АЭС, передача технологий, вывод из эксплуатации, утилизация РАО (радиотехнических отходов) и ОЯТ (облученного ядерного топлива) придётся оплачивать из бюджета России. Не стоит забывать и о дополнительных расходах. На всех российских атомных станциях есть специализированная охрана. Весь персонал АЭС имеет допуск секретности. Для предотвращения несанкционированных действий проводятся специальные мероприятия как среди персонала АЭС, так и среди кандидатов на приём на работу. А в целях физической защиты АЭС необходимо будет держать на территории Турции специальные военизированные российские подразделения. А это – дополнительные затраты! Опять из нашего с вами кармана? – Восток – дело тонкое, – резюмирует профессор-атомщик Нигматулин. – Базовое соглашение по «Аккую» – топорная работа. При этом соглашение по строительству АЭС «Аккую» получило согласование в МИДе, Минфине, Минприроды, ФСБ, Минюсте и др. Прошло ратификацию в Государственной думе. – Но почему руководства этих министерств и ведомств визировали это соглашение, а депутаты Госдумы дружно голосовали, не отдавая отчёта, какой огромный ущерб оно наносит интересам России? – удивляется Булат Нигматулин. – При обосновании подписания этого соглашения руководство «Росатома» объясняло, что это позволит поддержать экспорт высокотехнологической продукции в Турцию, что станет примером выгодного сотрудничества с другими странами. Тогда глава «Росатома» Кириенко ссылался на некий опыт других стран, в которых государственная экспортная кредитная поддержка обеспечивает реализацию капиталоёмких технологичных инвестиционных проектов за рубежом. Однако здесь, по мнению профессора Нигматулина, произошла подмена сути проблемы. Во-первых, как уже говорилось, нигде в мире пока ещё не строят АЭС по схеме «строй – владей – эксплуатируй» с фиксированной стоимостью продажи электроэнергии в долларах, установленной на 25 лет вперёд. Во-вторых, ни одно государственное экспортное кредитное агентство в мире не даёт свои деньги просто «за красивые глаза». Тем временем лидер Турции Реджеп Эрдоган выражает надежду, что совместные проекты России и Турции помогут снова выстроить «ось дружбы». Фундаментом для неё станет бетон под будущей станцией, заливку которого планируется начать в 2018 году. Как следует из соглашения, «Росатом» должен построить первый блок в течение семи лет с момента выдачи всех документов. Вот только как в корпорации собираются объяснять россиянам, куда и зачем уходят бюджетные миллиарды, вернуть которые турки должны будут через десятки лет? Тогда как недавние события показывают, что для того, чтобы испортить отношения и превратиться во врагов, достаточно всего лишь несколько дней. Кстати Вызывает серьёзную обеспокоенность и то, что «Аккую» собираются возводить в сейсмически опасной зоне. Регион расположен на стыке тектонических плит – в 80 километрах от берега соприкасаются Анатолийская и Черноморская лито­сферные плиты. В 1999 году движение этих плит привело к страшному землетрясению, погибли десятки тысяч человек. Кроме того, площадка АЭС «Аккую» состоит из известняковых пород. Эксперты убеждают власти обнародовать доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об угрозах, которые несёт строительство станции. Однако министерство энергетики Турции отказалось публиковать эти материалы.