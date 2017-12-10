Россия и Турция начинают практическую реализацию проекта АЭС «Аккую»

Проект строительства с участием России первой в Турции АЭС «Аккую» перейдет на этап практической реализации — на площадке будущей станции состоится церемония начала сооружения первоочередных объектов, которые будут необходимы для подготовки собственно возведения атомных энергоблоков.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь проектной компании «Аккую Нуклеар» Мурат Фырат. В церемонии примут участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава минэнерого Турции Берат Албайрак.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в строительстве и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке «Аккую» в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году. «Аккую» — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO (build-own-operate, «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Проект «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности.

Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет около 20 миллиардов долларов.

Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летие со дня создания Турецкой республики. Генеральный проектировщик станции — «Атомэнергопроект» (Москва), генеральный подрядчик строительства — «Атомстройэкспорт» (Москва, обе компании входят в инжиниринговый дивизион «Росатома» группу компаний ASE).

По условиям межправсоглашения, в декабре 2010 года российская сторона учредила в Турции проектную компанию «Аккую Нуклеар» (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi). Ее акционерами являются компании, уполномоченные правительством России.

Год прорыва

Текущий год можно назвать прорывным для проекта «Аккую», поскольку произошли несколько ключевых событий, очень важных для выполнения проекта.

Сначала в феврале Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) одобрило проектные параметры площадки будущей станции. Это было обязательным предварительным условием рассмотрения в ТАЕК заявочной документации для получения лицензии на строительство АЭС. В июне государственный орган регулирования энергетического рынка Турции выдал «Аккую Нуклеар» лицензию на генерацию электроэнергии сроком на 49 лет.

Кроме того, в июне «Росатом» в Москве на крупнейшем международном форуме по атомной энергетике «Атомэкспо-2017» подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал «Аккую Нуклеар». Планируется, что внешние инвесторы получат 49% в «Аккую Нуклеар», что предусмотрено межправсоглашением по строительству и эксплуатации атомной станции. У российских компаний останется не менее 51%.

Сумма возможной сделки не разглашалась, но объявлялось, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за пределами России, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за 17 лет. «Росатом» продолжает работу с потенциальными инвесторами, которых интересует возможность вхождения в проект «Аккую».

Ожидается, что турецкая сторона присвоит проекту «Аккую» статус стратегической инвестиции, что ускорит его развитие и позволит привлечь дополнительные финансовые средства.

В октябре «Аккую Нуклеар» получила от ТАЕК ограниченное разрешение на строительство атомной станции. Этот документ позволяет приступить к выполнению строительно-монтажных работ на всех объектах будущей АЭС, за исключением зданий и сооружений, важных для безопасности так называемого «ядерного острова».

Главную лицензию собственно на строительство атомной станции турецкая сторона, как ожидается, выдаст в первом квартале 2018 года. После этого можно будет провести церемонию заливки «первого бетона» в основание АЭС, означающую фактическое начало строительства ее первого энергоблока.

А предприятия машиностроительного дивизиона «Росатома», холдинга «Атомэнергомаш» приступили к производству оборудования для «Аккую». Кроме того, компания «Турбинные технологии ААЭМ» (совместное предприятие «Атомэнергомаша» и американской General Electric) заключила договор с Alstom Power Systems (принадлежит GE) на изготовление основного оборудования паротурбинной установки для машинного зала четырех будущих энергоблоков «Аккую».

Что касается будущих тендеров на товары и услуги для проекта «Аккую», то, как сообщалось ранее, в 2018 году «Росатом» на условиях конкурсных процедур разместит заказы на более чем 1 миллиард долларов.

Очень важная часть проекта «Аккую» — подготовка турецких специалистов, которые будут работать на атомной станции.

Сейчас в различных вузах России учатся чуть менее 300 турецких студентов по специальности «атомная энергетика» и по смежным специальностям.

После получения образования они составят самый костяк специалистов, который потребуется для безопасной эксплуатации «Аккую». По оценкам, для обеспечения работы всех четырех атомных энергоблоков понадобятся около 3–3,5 тысяч человек, поэтому образовательные программы будут развиваться.

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