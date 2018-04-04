Визит В. Путина в Турцию
Первый зарубежный визит после переизбрания на пост президента В. Путин совершил в Турцию, где его встречали с небывалым почетом.
Срочно! Путина ДАВНО не встречали с таким РАЗМАХОМ! Путин прибыл в Турцию к Эрдогану
Выступление В. Путина в Турции на церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС «Аккую». Выступление Р. Т. Эрдогана.
Путин проведет встречу не только с Эрдоганом, но и с Рухани:
https://www.kp.ru/daily/26813/3849860/
Встреча Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре: Президенты обсудят Сирию и поставки помидоров
Стало известно, о чем пойдет речь на встрече Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре
Два дня проведут вместе президенты России, Турции и Ирана, чтобы обсудить и совместную работу в Сирии, и общую повестку двусторонних отношений. Причем, даже сложно сказать, что сегодня для них актуальнее.
- Лидеры и в ходе заседания, и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. Это для нас крайне важно, – рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. – Все три страны отдают отчет, что окончательное слово в этом процессе должно принадлежать самим сирийцам.
С президентом Ирана Хасаном Рухани Владимир Путин среди всего прочего обсудит положение дел с “ядерной сделкой” и возможность выхода из нее США. А с президентом Турции Реджепом Эрдоганом – массу совместных проектов: от поставок Анкаре зенитных ракетных систем С-400, которые турки просят ускорить, до старта строительства атомной станции “Аккую”, первый куб бетона которой лидеры зальют вместе.
- Наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры, – заявил Ушаков. – Сейчас сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов, 12 предприятий работают с нами, поставляют этот вид сельхозпродукции.
Возможно, что после визита Путина в Анкару “помидорный поток” из Турции в Россию станет чуть шире.
Вряд ли они будут говорить о помидорах, ситуация в Сирии будет поинтереснее:
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201804031955-gwi5.htm
Атаки на военных США в Сирии: СМИ сообщили о новой диверсии
19:58 03.04.2018
Выступающие против присутствия контингента США в Сирии ополченцы совершили как минимум три атаки на американских военных.
Сирийские партизаны напали на дома в населенном пункте Аш-Шаддади, в которых проживали американцы. В результате атаки погибли семь человек, еще около десяти были ранены, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник среди представителей курдов.
При этом, по данным СМИ, в квартале базировались не военнослужащие ВС США, а наемники из некой американской частной военной компании.
В нападении, которое произошло 1 апреля, со стороны местных арабских племен приняли участие четыре человека.
«Сначала они бросили в несколько домов гранаты, началась суматоха, а после того, как американцы (какая-то их часть) выбежали на улицы, эти четверо подорвали себя», – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что колонна из шести американских военных автомобилей Toyota Land Cruiser подорваласьна трассе Абъяд – Хасака, позже появилось сообщение, что в 50 километрах от Ракки сирийские партизаны открыли огонь по американским военнослужащим.
По предварительной информации, за всеми инцидентами стоят представители группы местной самообороны, выступающие против присутствия американского контингента в Сирии.
https://iz.ru/728022/2018-04-04/general-ssha-zaiavil-o-neobkhodimosti-v-prisutstviia-amerikanskikh-voennykh-v-sirii?utm_source=smi2
Генерал США заявил о необходимости в присутствия американских военных в Сирии
4 апреля 2018, 01:12
Присутствие американских военных в Сирии требуется для того, чтобы стабилизировать ситуацию в освобожденных от террористов регионах. Кроме того, это необходимо для возвращения мирного населения домой, а также для долгосрочной реконструкции страны. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел, выступая в Институте мира в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Значительный военный прогресс был достигнут за последние два года, но сейчас перед нами возникают сложности. Речь идет о стабилизации этих [отвоеванных у боевиков] районов, закреплении наших успехов, возвращении людей назад в свои дома, решении проблемы долгосрочной реконструкции», — сказал он.
Вотел также считает, что ситуация в Сирии становится более сложной.
3 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны не намерены выводить войска из Сириидо тех пор, пока не одержат полную победу над ИГ (деятельность группировки запрещена на территории РФ. — Ред.).
Ну, если хотят «полной победы» над джихадистами — так это можно ускорить:
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201804031235-1vc3.htm?utm_source=smi2
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
12:57 03.04.2018
Эксперты опасаются, что в подконтрольных боевикам районах Сирии и Ирака может вспыхнуть эпидемия.
Террористов из ИГИЛ*, действующих на территории Сирии и Ирака, косит паразитарное заболевание, которое буквально съедает человека изнутри. Подробности об этом сообщает издание Daily Star.
Газета цитирует экспертов, которые опасаются, что в районах двух соседних государств, контролируемых боевиками, может вспыхнуть эпидемия. Кроме того, отмечают специалисты, от опасной болезни страдают не только сами террористы, но и мирные люди.
Угроза эпидемии стала только увеличиваться по мере отступления ИГИЛ из части районов, поскольку террористы просто бросают тела гнить на улицах. Случаи малоизвестного заболевания, от которого на теле остаются страшные открытые язвы, были обнаружены не только в Сирии и Ираке, но и, к примеру, в Великобритании – у тех, кто посещал район Ближнего Востока.
Иранский врач и хирург Насер Деххани полагает, что в Ираке и Сирии свирепствует один из видов лейшманиоза– «болезнь джихадистов», в основном наблюдающаяся в разрушенных войнами регионах – на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Америке, Африке.
Вакцины от человеческого лейшманиоза, за исключением прототипов, не существует.
*ИГИЛ –террористическая организация, запрещенная на территории РФ
На фоне новостей из Турции пришлось раскручивать до уровня вселенской трагедии обычные для США семейные разборки со стрельбой, чтобы хоть немного заглушить боль от неудачь в Сирии.
Стрельба произошла в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, что поспособствовало медийной раскрутке, ведь стрельбой в американских школах и церквях уже никого не удивить:
https://lenta.ru/news/2018/04/03/shooting/?utm_source=smi2
3 апреля 2018
В штаб-квартире YouTube открыли стрельбу
Сотрудники YouTube сообщают о стрельбе в штаб-квартире в Калифорнии. Об этом они пишут у себя в Twitter.
По словам одного из сотрудников компании Вадима Лаврусика, он видел, как бегут люди, и слышал выстрелы. «Забаррикадировался в комнате с коллегами», — написал Лаврусик
Позже он отметил, что был эвакуирован и находится в безопасности.
В полиции Сан-Бруно сообщили, что получили более 50 сообщений о стрельбе в районе штаб-квартиры YouTube. Они рекомендовали местным жителям покинуть район. Информации о пострадавших пока нет.
https://lenta.ru/news/2018/04/03/woman/
4 апреля 2018
Стрельбу в штаб-квартире YouTube устроила женщина в платке
https://www.rbc.ru/society/04/04/2018/5ac3f6989a794765a9c91dfb?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
Общество, 00:48 12 765
Открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube покончила с собой
Женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире компании YouTube в Калифорнии, покончила с собой. Одним из раненых, предположительно, был ее бойфренд
Как сообщает агентство Reuters, женщина, которая начала стрелять в штаб-квартире компании YouTube в калифорнийском Сан-Бруно, мертва. По предварительным данным, она покончила с собой.
http://www.interfax.ru/world/606782?utm_source=smi2
Один человек погиб из-за стрельбы в штаб-квартире YouTube
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU – Один человек погиб, четыре пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии, сообщил журналистам глава полиции города Сан-Бруно Эд Барберини. По его словам, погибшая женщина, возможно, скончалась от огнестрельного ранения в результате выстрела, который сама же и совершила.
Пресс-секретарь Центральной больницы Сан-Франциско (San Francisco General Hospital) сообщил о трех поступивших раненых в результате стрельбы. По его словам, 36-летний мужчина находится в критическом состоянии, женщина 32 лет – в тяжелом состоянии, еще одна женщина 27 лет – в удовлетворительном состоянии.
российских граждан в Сан-Бруно.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/04/04/755786-strelbi-youtube?utm_source=smi2&utm_medium=partner
Причиной стрельбы в штаб-квартире YouTube могло стать выяснение личных отношений
Прослушать этот материал
Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно могла стать результатом выяснения личных отношений, сообщаеттелеканал KRON4 со ссылкой на свои источники. По их версии, целью устроившей стрельбу женщины был ее бойфренд.
Женщина, приехавшая в штаб-квартиру YouTube из Сан-Диего, открыла огонь в компании около 12.45 по местному времени. Один из свидетелей сообщил, что сначала услышал 2-3 выстрела и еще около 10 чуть позже. Женщина ранила трех человек, после чего выстрелила в себя. Смерть устроившей стрельбу женщины подтвердил начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини, передаетCNN.
В результате инцидента пострадали три человека. Они находятся в Цукербергской больнице в Сан-Франциско. В их числе 36-летний мужчина, находящийся в критическом состоянии, 32-летняя женщина в тяжелом состоянии и 27-летняя женщина, чья жизнь находится вне опасности.
Стрелявшая могла знать, по крайней мере, одного из пострадавших, подтвердили CNN в правохранительных органах. Не исключено, что произошедшее стало результатом насилия в семье. Официальные выводы о мотивах стрелявшей пока не сделаны.
А в это время Путин и Эрдоган фотографировались с девушками:
https://lenta.ru/news/2018/04/04/girls/
4 апреля 2018
Эрдоган увел девушку у Путина и сделал идеальное фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганво время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путинымрешил сделать памятное фото. Однако в процессе онзаметил, что с его стороны стоят только мужчины, а рядом с Путинымсразу три девушки. Эрдоганпопросил одну из участниц встречи перейти на его сторону, чтобы сбалансировать фото.
Путинприбыл в Анкару с двухдневным рабочим визитом 3 апреля. К его приезду у Дворца президентаТурции был выстроен почетный караул, а военный оркестр исполнил гимны двух государств, передает телеканал РЕН ТВ.
4 апреля в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана.
Источник: pravosudija.net