Визит В. Путина в Турцию

Первый зарубежный визит после переизбрания на пост президента В. Путин совершил в Турцию, где его встречали с небывалым почетом.

Срочно! Путина ДАВНО не встречали с таким РАЗМАХОМ! Путин прибыл в Турцию к Эрдогану

Выступление В. Путина в Турции на церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС «Аккую». Выступление Р. Т. Эрдогана.

Путин проведет встречу не только с Эрдоганом, но и с Рухани:

https://www.kp.ru/daily/26813/3849860/

Встреча Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре: Президенты обсудят Сирию и поставки помидоров Стало известно, о чем пойдет речь на встрече Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре Дмитрий СМИРНОВ Два дня проведут вместе президенты России, Турции и Ирана, чтобы обсудить и совместную работу в Сирии, и общую повестку двусторонних отношений. Причем, даже сложно сказать, что сегодня для них актуальнее. - Лидеры и в ходе заседания, и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. Это для нас крайне важно, – рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. – Все три страны отдают отчет, что окончательное слово в этом процессе должно принадлежать самим сирийцам. С президентом Ирана Хасаном Рухани Владимир Путин среди всего прочего обсудит положение дел с “ядерной сделкой” и возможность выхода из нее США. А с президентом Турции Реджепом Эрдоганом – массу совместных проектов: от поставок Анкаре зенитных ракетных систем С-400, которые турки просят ускорить, до старта строительства атомной станции “Аккую”, первый куб бетона которой лидеры зальют вместе. - Наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры, – заявил Ушаков. – Сейчас сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов, 12 предприятий работают с нами, поставляют этот вид сельхозпродукции. Возможно, что после визита Путина в Анкару “помидорный поток” из Турции в Россию станет чуть шире.

Вряд ли они будут говорить о помидорах, ситуация в Сирии будет поинтереснее:

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201804031955-gwi5.htm

Атаки на военных США в Сирии: СМИ сообщили о новой диверсии Наталья Вальханская 19:58 03.04.2018 Выступающие против присутствия контингента США в Сирии ополченцы совершили как минимум три атаки на американских военных. Сирийские партизаны напали на дома в населенном пункте Аш-Шаддади, в которых проживали американцы. В результате атаки погибли семь человек, еще около десяти были ранены, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник среди представителей курдов. При этом, по данным СМИ, в квартале базировались не военнослужащие ВС США, а наемники из некой американской частной военной компании. В нападении, которое произошло 1 апреля, со стороны местных арабских племен приняли участие четыре человека. «Сначала они бросили в несколько домов гранаты, началась суматоха, а после того, как американцы (какая-то их часть) выбежали на улицы, эти четверо подорвали себя», – говорится в сообщении. Ранее стало известно, что колонна из шести американских военных автомобилей Toyota Land Cruiser подорваласьна трассе Абъяд – Хасака, позже появилось сообщение, что в 50 километрах от Ракки сирийские партизаны открыли огонь по американским военнослужащим. По предварительной информации, за всеми инцидентами стоят представители группы местной самообороны, выступающие против присутствия американского контингента в Сирии.

https://iz.ru/728022/2018-04-04/general-ssha-zaiavil-o-neobkhodimosti-v-prisutstviia-amerikanskikh-voennykh-v-sirii?utm_source=smi2

Генерал США заявил о необходимости в присутствия американских военных в Сирии 4 апреля 2018, 01:12 Присутствие американских военных в Сирии требуется для того, чтобы стабилизировать ситуацию в освобожденных от террористов регионах. Кроме того, это необходимо для возвращения мирного населения домой, а также для долгосрочной реконструкции страны. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел, выступая в Институте мира в Вашингтоне, передает ТАСС. «Значительный военный прогресс был достигнут за последние два года, но сейчас перед нами возникают сложности. Речь идет о стабилизации этих [отвоеванных у боевиков] районов, закреплении наших успехов, возвращении людей назад в свои дома, решении проблемы долгосрочной реконструкции», — сказал он. Вотел также считает, что ситуация в Сирии становится более сложной. 3 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны не намерены выводить войска из Сириидо тех пор, пока не одержат полную победу над ИГ (деятельность группировки запрещена на территории РФ. — Ред.).

Ну, если хотят «полной победы» над джихадистами — так это можно ускорить:

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201804031235-1vc3.htm?utm_source=smi2

Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри Вадим Иванов 12:57 03.04.2018 Эксперты опасаются, что в подконтрольных боевикам районах Сирии и Ирака может вспыхнуть эпидемия. Террористов из ИГИЛ*, действующих на территории Сирии и Ирака, косит паразитарное заболевание, которое буквально съедает человека изнутри. Подробности об этом сообщает издание Daily Star. Газета цитирует экспертов, которые опасаются, что в районах двух соседних государств, контролируемых боевиками, может вспыхнуть эпидемия. Кроме того, отмечают специалисты, от опасной болезни страдают не только сами террористы, но и мирные люди. Угроза эпидемии стала только увеличиваться по мере отступления ИГИЛ из части районов, поскольку террористы просто бросают тела гнить на улицах. Случаи малоизвестного заболевания, от которого на теле остаются страшные открытые язвы, были обнаружены не только в Сирии и Ираке, но и, к примеру, в Великобритании – у тех, кто посещал район Ближнего Востока. Иранский врач и хирург Насер Деххани полагает, что в Ираке и Сирии свирепствует один из видов лейшманиоза– «болезнь джихадистов», в основном наблюдающаяся в разрушенных войнами регионах – на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Америке, Африке. Вакцины от человеческого лейшманиоза, за исключением прототипов, не существует. *ИГИЛ –террористическая организация, запрещенная на территории РФ

На фоне новостей из Турции пришлось раскручивать до уровня вселенской трагедии обычные для США семейные разборки со стрельбой, чтобы хоть немного заглушить боль от неудачь в Сирии.

Стрельба произошла в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, что поспособствовало медийной раскрутке, ведь стрельбой в американских школах и церквях уже никого не удивить:

https://lenta.ru/news/2018/04/03/shooting/?utm_source=smi2

3 апреля 2018 В штаб-квартире YouTube открыли стрельбу Сотрудники YouTube сообщают о стрельбе в штаб-квартире в Калифорнии. Об этом они пишут у себя в Twitter. По словам одного из сотрудников компании Вадима Лаврусика, он видел, как бегут люди, и слышал выстрелы. «Забаррикадировался в комнате с коллегами», — написал Лаврусик Позже он отметил, что был эвакуирован и находится в безопасности. В полиции Сан-Бруно сообщили, что получили более 50 сообщений о стрельбе в районе штаб-квартиры YouTube. Они рекомендовали местным жителям покинуть район. Информации о пострадавших пока нет.

https://lenta.ru/news/2018/04/03/woman/

4 апреля 2018 Стрельбу в штаб-квартире YouTube устроила женщина в платке

https://www.rbc.ru/society/04/04/2018/5ac3f6989a794765a9c91dfb?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2

Общество, 00:48 12 765

Открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube покончила с собой

Женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире компании YouTube в Калифорнии, покончила с собой. Одним из раненых, предположительно, был ее бойфренд

Как сообщает агентство Reuters, женщина, которая начала стрелять в штаб-квартире компании YouTube в калифорнийском Сан-Бруно, мертва. По предварительным данным, она покончила с собой.

http://www.interfax.ru/world/606782?utm_source=smi2

4 апреля 2018

Один человек погиб из-за стрельбы в штаб-квартире YouTube Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU – Один человек погиб, четыре пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии, сообщил журналистам глава полиции города Сан-Бруно Эд Барберини. По его словам, погибшая женщина, возможно, скончалась от огнестрельного ранения в результате выстрела, который сама же и совершила. Пресс-секретарь Центральной больницы Сан-Франциско (San Francisco General Hospital) сообщил о трех поступивших раненых в результате стрельбы. По его словам, 36-летний мужчина находится в критическом состоянии, женщина 32 лет – в тяжелом состоянии, еще одна женщина 27 лет – в удовлетворительном состоянии. российских граждан в Сан-Бруно.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/04/04/755786-strelbi-youtube?utm_source=smi2&utm_medium=partner