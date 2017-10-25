АЭС „Аккую” – сенсационный проект атомной энергетики

Ну, и хватит о США, даже не будем вспоминать, что Westinghouse тоже пытался участвовать в тендере на это строительство. О покойнике, знаете ли… Шутка.

Межправительственное соглашение по сотрудничеству России и Турции в сфере строительства и эксплуатации первой турецкой АЭС на площадке Аккую в провинции Мерсин на юге Турции было подписано вот уже семь лет тому назад – 12 мая 2010 года. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков на основе реакторов ВВЭР-1200 проекта «АЭС-2006» – точно таких же, как уже работающий на Нововоронежской АЭС-2. Поколение III+, постфукусимская технология безопасности – уверены, что читатели аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru достаточно хорошо знакомы с тем, что из себя представляет российский проект. Четыре раза по 1’200 МВт, общая стоимость проекта – около 20 млрд долларов США.



Westinghouse пока еще не покойник, да и слова в его адрес с нашей стороны были не только добрыми. Турция и Россия подошли к реализации проекта основательно, без суеты, стараясь не упустить ни одной мелочи.



Начали с того, что дали турецкой стороне время, необходимое для приведения в порядок всего блока законодательных актов, регулирующих атомную энергетику, для согласования пакета законов с требованиями МАГАТЭ и с громогласными требованиями всевозможных антиядерных околоэкологических групп и группировок.



В 2010 году Русатом Энерго Интернешнл (РЭИ) специально для реализации проекта «Аккую» создало свою 100%-ную дочернюю компанию АО Аккую Нуклеар (АН), в 2011 году наши ядерные вузы стали пополняться турецкими студентами, прибывавшими для получения специальности по направлению «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг».



Первокурсниками МИФИ в том году стали 150 будущих специалистов турецкой АЭС, которых, без зазрения совести, предлагаем считать квалифицированными послами нашей научной, конструкторской и инженерной школы в Турции.

Проект АЭС «Аккую», Фото: vladtime.ru

Если кто-то не понимает, что это значит, можем высказаться брутальнее – страна НАТО, каковой является Турция, начала переход в сферу технологического и научного влияния России, причем делает это Турция всерьез и надолго, поскольку гарантированный срок эксплуатации ВВЭР-1200 составляет 60 лет.



Конечно, наши АЭС стоят и трудятся в странах НАТО, совсем новым такое явление не назвать – Венгрия, Чехия и повышенно-братская Болгария от сотрудничества с Россией в атомной энергетике не отказались, поскольку первые две понимают нецелесообразность такого шага, а третья не получила команды от хозяев.



Но эти АЭС были построены еще Советским Союзом, нашему атомному сотрудничеству немало лет, а Турция пошла на подписание договора уже в наше, постсоветское время. Кто бы и что бы не говорил об импульсивности Эрдогана, какие бы проблемы из-за своей эмоциональности он не зарабатывал, вот этот шаг стоит оценить по достоинству.



Не обращая внимания на советы посторонних, не взирая ни на какое давление, семь лет тому назад Реджеп Тайип Эрдоган взял курс на стратегическое сближение с Россией, Турция стала одной из первых «ласточек», подтвердивших, что слова Владимира Путина о становлении России как энергетической державы основаны на весьма прочной базе.



Слово «база» в случае Турции надо воспринимать в буквальном смысле этого слова, поскольку практически сразу после учреждения АН турецкое правительство бесплатно, безвозмездно выделила в ее пользование площадку для возведения АЭС со всей инфраструктурой, заодно одарив земельным участком и саму АН – чтобы проектировщикам было удобнее свою работу работать.

Первые шаги реализации проекта

В мае 2011 Атомэнергопроект приступил к самому первому этапу будущего строительства – к созданию опорной геодезической сети непосредственно на площадке.



Без топографических и геодезических исследований дело вперед не продвинешь – нужны достоверные природные и техногенные данные условия, имеющиеся на площадке, только на их основе можно готовить проектную документацию.



Ну, а нет проектной документации – не будет и лицензии на размещение АЭС. ТАЕК, Турецкое агентство по атомной энергетике – организация, конечно, молодая, но от этого уровень требований не снижается, а, скорее, наоборот, поскольку допустить ошибки на первом же этапе было бы совсем уж неуместно.



В октябре 2012, кстати, сама природа убедительно доказала, что место расположения площадки АЭС турецкие специалисты подобрали просто мастерски. Не помните? Землетрясение амплитудой 7,2 балла по шкале Рихтера, провинция Ван, разрушено 2’600 строений, 366 погибших, более 1’300 пострадавших. На площадке – полный порядок, земля ходуном не ходила, окрестные горы обвалами не гремели.

В конце 2011 года АН отправила в ТАЕК сразу две заявки – на получение лицензии на генерацию электроэнергии и на проведение так называемой ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду). Ответственные чиновники приступили к проверкам, а на площадке продолжились инженерные изыскания.



Оценив уровень требований к студентам со стороны МИФИ, турецкая сторона приступила к набору следующей группы из 50 человек за полгода до начала учебы. На эти 50 мест претендовали студенты университета Хаджетеппе, Ближневосточного технического университета, университетов Анкары и Гази.

Турецкие студенты на лекции в НИЯУ МИФИ, Фото: atomic-energy.ru

Чтобы не рассуждать слишком долго, высок ли престиж российского образования, приведем просто цифры: на эти 50 мест претендовало 3’000 (три тысячи – прописью) человек.



Со студентами и дальше обстановка остается такой же.



В 2013 году на 117 мест в МИФИ – 5’440 заявок, только теперь количество вузов Турции, откуда принимали заявки, стало чуть больше – 30.



В 2015, правда, конкурс заметно упал, поскольку, кроме МИФИ, турецких студентов стал принимать на обучение еще и Санкт-Петербургский университет, потому на 78 мест было всего-то 6’155 заявлений, то есть каких-то 79 человек на 1 место.



Вот теперь все желающие могут приступить к рассуждениям на тему «низкого уровня образования в технически отсталой России», а мы продолжим про АЭС «Аккую».

Генеральным подрядчиком строительства АНопределило Атомстройэкспорт, и тот уже в феврале 2013-го приступил к подбору субподрядных организаций.



Первым контрактом стал договор с турецкой компанией OZDOGU Insaat ve Ltd.Si на разработку карьера, организацию рельефа и переработку скального грунта для нужд будущего капитального строительства.



Поработать туркам придется на славу – извлечь и переработать 4,5 млн кубометров скального грунта, чтобы «просто» подготовить место для всех корпусов и заготовить наполнитель для бетонирования.

Доклад по оценке воздействия проекта «Аккую» на окружающую среду

Получив одобрение ТАЕК на проведение ОВОС, наши специалисты стали готовить соответствующий доклад. В этот раз мы расскажем чуть подробнее, что из себя представляет эта оценка воздействия на окружающую среду, чтобы было понятно, насколько важен доклад по ОВОС и почему его подготовка занимает несколько лет.



12 разделов, 3’000 страниц, на которых содержится подробная информация по:



общему описанию проекта и разъяснению его целей;



обоснованию выбора места строительства АЭС;



социально-экономическим масштабам проекта;



характеристикам физической, биологической, и социально-экономической среде, в которой реализуется проект;



использованию природных ресурсов;



данные о сейсмичности зоны строительства АЭС;



температуре морской воды;



утилизации отходов;



по соседству зоны строительства с сельскохозяйственными угодьями;



состоянию воздуха, воды и почвы в районе строительства АЭС.



Как видите, это не просто доклад, а серьезное, масштабное и всестороннее исследование всего, что связано с проектом строительства.



Теперь с докладом работает министерство окружающей среды Турецкой Республики, а Росатом, со своей стороны, аккуратно и настойчиво ведет работу с населением, чтобы профилактически пресечь вирус радиофобии, который может проникнуть в Турцию со стороны Европы.



Попробуйте, кстати, произнести название поселка, где будет идти строительство турецкой АЭС – Буюкеджели, что в провинции Гюльнар. Получается? Уверены, что проделывать это упражнение все мы будем неоднократно и с улыбкой.

Обострение отношений и энергетические проекты России и Турции

В 2013 году, как мы помним, начались и нарастали разногласия Турции и России по поводу событий, набиравших ход в Сирии. «Анкара оказывала поддержку оппозиционным силам» – политкорректно это звучит, пожалуй, именно так.



Но эти противоречия не коснулись проекта «Аккую», причем эта позиция была на официальном уровне четко озвучена министром энергетики и природных ресурсов Турции.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции, Танер Йылдыз, Фото: speaker.tatarstan.ru

В редакции Геоэнергетики нет специалиста по турецкому языку, поэтому мы вольны дать свой перевод заявлению Танер Йылдыза:

«Пусть политики хоть на ушах стоят, АЭС будет строиться по графику!»

А к мнению министра энергетики в Турции прислушиваются весьма внимательно, потому по предложению Главного управления Генерального штаба, Генерального секретариата Совета национальной безопасности и министерства внутренних дел в ноябре 2013 АЭС «Аккую» получила статус особой безопасности площадки строительства.



Этот статус, если коротко, означает, что ни один человек, кроме персонала станции и лиц, получивших соответствующее разрешение, не имеет права находиться или проживать в зонах безопасности и в морском пространстве, где теперь также установлена особая зона.



Ну, и так далее – запрет на производственную деятельность и складское хранение вдоль всего периметра площадки АЭС, транспортировка только по специальным допускам, то есть вышеперечисленные турецкие организации взяли на себя письменное обязательство обеспечения полной безопасности зоны строительства АЭС.

Турецкие субподрядчики

К апрелю 2014 Россия и Турция договорились о том, что турецкие подрядчики получат заказы на 90% общестроительных работ, что составит порядка 6 миллиардов долларов – традиционные для зарубежных контрактов 70% от общей сметы станут заказами для российских производителей атомного энергетического оборудования.



Добавьте сюда суммы, которые по такой же схеме поступают в Россию из Индии, из Китая, которые будут идти из Египта, Иордании, Венгрии, Финляндии, Бангладеш – и вы поймете, по каким причинам Росатом по праву можно считать серьезным драйвером всей нашей экономики.



Любой контракт за пределами России обеспечивает наши предприятия стабильными заказами и финансовыми ресурсами с отрицательной кредитной ставкой.



В конце 2014 года активно начались переговоры о вхождении в состав акционеров АН турецких компаний с реальной, за деньги, покупкой акций. Межправительственное соглашение предусматривает, что для «Аккую» доля государственного финансирования со стороны России составит всего 20%, все прочее АН должна «добывать» любыми другими способами и методами.



Интерес турецких инвесторов стал подогревать и тот факт, что в это же время министерство окружающей среды Турции был одобрен отчет по ОВОС – теперь стало очевидно, что дело движется к получению лицензий, необходимых для начала ведения работ.



Лицензий достаточно много, но есть две главные – на генерацию электроэнергии и на основное строительство, которые и будут командой «На старт!». Впрочем, «большая строительная» лицензия предваряется лицензией на общее строительство, которая позволит начать возведение вспомогательных, не ядерных зданий и сооружений.

В июне 2015 АН получила от управления по регулированию энергетического рынка Турецкой Республики предварительную лицензию на генерацию электроэнергии. Впрочем, слово «лицензия» в данном случае всего лишь некое украшение – в этом документе турецкое ведомство обозначило список того, что нужно было сделать для получения «большой» лицензии на генерацию.



АН список требований взяла на вооружение, продолжая выполнять то, что можно было делать без лицензий. Летом 2015-го был подписан контракт с турецкой компанией Сengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. на строительство морских гидротехнических сооружений. Эти сооружения нужны для того, чтобы можно было обеспечить морской водой АЭС – именно ею будут охлаждаться конденсаторы турбоустановок и другого теплотехнического оборудования.

Су-24. Трагедия в небе

24 ноября 2015 года – не забыли эту дату? Турецкие истребители расстреляли в воздухе наш Су-24, отношения между странами висели на волоске.



Но даже эта ситуация не стала поводом для приостановки или замораживания проекта АЭС «Аккую» – энергетические проекты не вошли в санкционный список России против Турции. Западные СМИ следующие полгода просто кликушествовали, раз за разом сообщая из неведомых «достоверных источников», что Турция заморозит и «Аккую», и «Турецкий поток».

Сбитый турецкими ВВС российский Су-24, Фото: tvc.ru

Это откровенное подзуживание всякий раз пресекалось официальными заявлениями министерства энергетики Турции и представителями Росатома и министерства энергетики России – да, проблемы в межгосударственных отношениях есть, но этих двух проектов они не касаются.



И этот пристальный и явно предвзятый интерес европейских и американских средств массовой информации, если и принес какую-то пользу, то только одну – отчетливее стало понятно, кому была выгодна трагедия в небе на границе Турции и Сирии.



Не так много времени потребовалось Анкаре для того, чтобы понять – попытки вести себя жестко по отношению к России действительно могут закончиться тем, что «одними помидорами отделаться не удастся».



В 2016 году отношения пришлось восстанавливать и, несмотря на османскую гордость, несмотря на многовековые военные баталии в прошлом, Турция прошла свою часть дороги на пути восстановления доверия. Вот к этому моменту и хочется привлечь ваше внимание.

Строй-владей-эксплуатируй

Дело в том, что никогда ранее в истории мировой атомной энергетики такого контракта, который состоялся между Россией и Турцией – не было.



Если вы потратите несколько минут, чтобы самостоятельно проверить, нет ли в нашем дальнейшем тексте какого-то лукавства или передергиваний фактов – мы будем не против, а только «за».



Это первый в мировой истории контракт на строительство АЭС, реализуемый по модели ВОО – «build – own – operate», «строй – владей – эксплуатируй».



Еще раз – атомная электростанция «Аккую» после ее сдачи в эксплуатацию и до момента полной остановки и демонтажа будет собственностью Российской Федерации в лице ею уполномоченной государственной корпорации Росатом.



Годовая выработка электроэнергии в Турции в 2013 году (более свежих данных найти не удается) составила 240’000 ГВт*часов, АЭС «Аккую» будет генерировать 40’000 ГВт*часов или почти 17% – весьма ощутимый вклад.

Расположение АЭС «Аккую» на карте Турции

И эта генерация будет полностью в распоряжении России, которая, в случае реализации «Турецкого потока» будет обеспечивать еще и около 60% тепловой генерации электроэнергии.



Как описать вот такой уровень доверия Турции по отношению к России? Подбирайте слова сами, а мы просто продолжим размышления.



На берегу Средиземного моря, в очень удобном месте будут находиться и работать на полную мощность четыре атомных реактора – четыре объекта, относящихся к высшей категории опасности. И принадлежать они будут России.



Никогда, ни при каких обстоятельствах такого уровня доверия не было, даже во времена Советского Союза АЭС «Пакш» была венгерской собственностью, АЭС «Козлодуй» – болгарской.



Только так, и никак иначе, даже при самых дружеских отношениях, даже, если угодно, при отношениях вассальных, страны, на территории которых находились и находятся АЭС, за свою ядерную безопасность предпочитали беспокоиться сами, никому не доверяя столь огромный риск.

Турция переходит Рубикон

Вы скажете, что так было задумано изначально, еще в 2010 году? Тогда давайте еще раз вспомним то, что происходило вокруг проекта «Аккую» конкретно летом этого года.



Предполагаемая сметная стоимость АЭС – от 20 до 22 миллиардов долларов, Российская Федерация обеспечивает только 20% от этой суммы, реализатором проекта назначен Росатом. Сколько времени пришлось бы потратить даже такой мощной во всех отношениях корпорации на то, чтобы найти кредит в 16-17 миллиардов? Какой пул банков пришлось бы для этого создавать, какими бы могли быть условия выдачи кредита?



Вопросов, согласитесь, очень много, и вопросы эти крайне не простые, ответить на вопрос, сколько времени потребовалось бы на то, чтобы обеспечить финансирование в таком объеме, практически невозможно. Турция была вольна не замечать этих мытарств и, сидя на диване, вслух удивляться тому, что Россия тянет время и не желает ничего строить, и сделать с этим было бы ничего нельзя.



Но во время проведения IX Международного форума по атомной энергии АТОМЭКСПО-2017, 19 июня, было подписано соглашение об основных условиях вхождения консорциума турецких компаний в состав акционеров АО Аккую Нуклеар.



В результате турецкий консорциум своими деньгами сформирует уставной капитал в размере, достаточном для реализации проекта. И в том, что участники консорциума эти деньги найдут, сомневаться не приходится.

Подписание соглашения об основных условиях вхождения турецких компаний в капитал проектной компании Аккую Нуклеар на АТОМЭКСПО-2017, Фото: azertag.az

АО Дженгиз Холдинг (Cengiz Holding A.Ş.) – один из крупнейших добывающих и промышленных холдингов Турции. АО Колин Иншаат (Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.) – один из крупнейших строительно-промышленных холдингов. АО Кальон Иншаат (Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) – еще один строительно-промышленный холдинг, ведущий свои проекты в добром десятке стран мира. «На троих» – точно сообразят.



С подписанием этого соглашения Турция расставила все точки над i.

«Россия, мы поможем вам обеспечить полный контроль над нашей энергетикой».

На наш взгляд – это совершенно беспрецедентный шаг, это какой-то доселе невиданный способ принести извинения за сбитый самолет, за нашего погибшего летчика Олега Пешкова.



Мало того – теперь турецкая сторона еще и поторапливает нас с реализацией проекта, заявляя, что было бы желательно завершить строительство и осуществить ввод в эксплуатацию на год раньше, поскольку в 2023 году Турецкая Республика отмечает вековой юбилей со дня своего провозглашения! Уже одобрены проектные параметры площадки, уже выдана лицензия на генерацию электроэнергии сроком до 2066 года.



Вот еще одно официальное сообщение:

«Турецкая сторона завершает подготовку правовой базы для наделения проекта «Аккую» статусом стратегической инвестиции, подразумевающим возможность возмещать НДС в период сооружения на сумму 1,3 млрд долларов и снизить налог на прибыль с 20% до 2%. В логике возврата инвестиций это составит более 2,3 млрд долларов».

И вот совсем уж свежее, от 18 августа, сообщение ТАСС, передавшего слова заместителя министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Домнеза:

«Мы надеемся, что в этом году мы примем участие в закладке фундамента (энергоблоков) «Аккую» и начнём реализовывать этот проект».

Если учесть все особенности проекта строительства АЭС «Аккую» и изменения, произошедшие в нем в этом году, то совершенно иначе выглядят и звучат новые совместные инициативы России и Турции по мирному урегулированию в Сирии, иначе звучат резкие высказывания турецких политиков в адрес Германии, иными кажутся отношения Турции и Ирана.



Но, как и всегда, от политических комментариев аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru воздерживается – это дело профессионалов. Нам просто хочется надеяться, что в скором времени появится политическая аналитика, в которой будет учтена вся информация, которую мы постарались собрать в этой статье.