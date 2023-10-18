Фашистская сущность либерал-пацифистов вскрылась — отец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
В этой беседе выделяются следующие основные тезисы:
1. Быть против войны естественно, особенно для тех, кто на ней бывал. Но последовательный пацифизм – это против любой войны, а не выборочно.
2. Некоторые "пацифисты" на самом деле лицемеры – они против только некоторых войн. Например, против войны России, но за войну Израиля.
3. Война снимает маски и показывает истинную сущность людей. Мирное время порождает лицемерие и ложь.
4. Война позволяет отличить настоящих патриотов от предателей и врагов родины.
5. К сожалению, только война может "привести в здравое состояние" людей и общество.
Вывод: в этой беседе выражается мысль, что война, несмотря на все её ужасы, может иметь и положительное значение – раскрывать истинную сущность людей и очищать общество. Хотя признаётся, что это неприятный факт.
суть фашизма-капитализм.И пусть попёнок расслабиться и идет девок таскать за юбки или пиво пить.Аналитик хренов.
наоборот -капитализм обязательно заканчивается фашизмом -см.нынешние войны