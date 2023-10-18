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Фашистская сущность либерал-пацифистов вскрылась — отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

В этой беседе выделяются следующие основные тезисы:

1. Быть против войны естественно, особенно для тех, кто на ней бывал. Но последовательный пацифизм – это против любой войны, а не выборочно.

2. Некоторые "пацифисты" на самом деле лицемеры – они против только некоторых войн. Например, против войны России, но за войну Израиля.

3. Война снимает маски и показывает истинную сущность людей. Мирное время порождает лицемерие и ложь.

4. Война позволяет отличить настоящих патриотов от предателей и врагов родины.

5. К сожалению, только война может "привести в здравое состояние" людей и общество.

Вывод: в этой беседе выражается мысль, что война, несмотря на все её ужасы, может иметь и положительное значение – раскрывать истинную сущность людей и очищать общество. Хотя признаётся, что это неприятный факт. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JxaqbtyoYok
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