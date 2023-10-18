Этот фантастический мир. Выпуск 14. Кир Булычев “Умение кидать мяч” (1988)
Этот фантастический мир. Выпуск 14. Кир Булычев "Умение кидать мяч"
Представьте такое – человек, который никогда не занимался спортом, вдруг обнаруживает в себе феноменальные способности – метко управлять своими движениями. Возможно ли такое?
Фильм поставлен по мотивам рассказов писателя-фантаста Кира Булычева «Летнее утро» и «Умение кидать мяч». В гостях у ведущего, космонавта Георгия Гречко - писатель-фантаст Кир Булычев.
Сорокалетний Герман Коленкин был небольшого роста, довольно упитан и любил спорт смотреть по телевизору. Однажды сосед, ученый-физиолог, в порядке эксперимента, предложил ему ввести сыворотку, создающую устойчивые связи между мозговыми центрами и мышцами рук. С ее помощью он сможет абсолютно точно делать руками то, что представляет себе мысленно – например, кидать мяч. Герман, который никогда не занимался спортом, решает играть в баскетбол.. .
Гл. ред. программ для детей, 1988 год
Автор сценария – #КирБулычев
Режиссер – Виктор Спиридонов (постановщик)
Оператор – Игорь Игнатов
Композитор – Евгений Дога
Художник – Евгений Епишкин (постановщик)
Ведущий – Георгий Гречко
Актер – Владимир Сальников (Герман Коленкин)
Актер – Александр Пороховщиков (Крупин)
Актер – Владимир Долинский (Доктор)
Актер – Александр Потапов (Андрей Захарович)
Комментарий редакции
Сегодня, 18 октября 2023 года, исполняется 89 лет со дня рождения выдающегося советского и российского писателя-фантаста Кира Булычёва.
Он прославился благодаря циклу книг о приключениях девочки Алисы Селезнёвой, которая путешествовала во времени. Эти книги полюбились нескольким поколениям детей. Также широкую известность получили его фантастические произведения для взрослых, такие как "Похищение чародея", цикл о Великом Гусляре и многие другие.
Кир Булычёв внёс огромный вклад в развитие отечественной фантастической литературы. Его книги отличает яркий слог, интересные сюжеты и запоминающиеся персонажи. Он по праву считается классиком жанра.