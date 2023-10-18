“Дар небес для России”
По мере роста осуждения действий Израиля и США против Палестины, в западной мейнстримной прессе началось активное нытье, что все происходящее подрывает стратегические усилия США и играет на руку Россию.
"Дар небес для России"
Поддержка Израиля со стороны Запада "отравила усилия" по перетягиванию стран "глобального Юга" на сторону Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов.
Десятки западных чиновников сказали изданию, что это "свело на нет многомесячную работу по изображению Москвы как глобального изгоя за нарушение международного права", и теперь Запад обвиняют в лицемерии, поскольку Израиль явно также нарушает правила ведения войны.
"Мы определенно проиграли битву на Глобальном Юге. Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают", – сказал высокопоставленный дипломат из страны G7.
Многие развивающиеся страны поддержали палестинцев, рассматривая ситуацию через призму "самоопределения и сопротивления глобальному доминированию США".
"То, что мы сказали об Украине, применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет. Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?", – добавил дипломат.
"Это дар небес для России. Я думаю, что происходящее наносит ущерб, потому что Россия использует кризис и говорит: "Послушайте, глобальный порядок, который был построен после Второй мировой войны, не работает на вас", и обращается к 1 миллиарду жителей на Ближнем Востоке или в арабском мире", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.
Бывший генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер говорит, что теперь есть опасность, что ЕС, G7 и НАТО "не будут восприняты всерьез".
"Есть риск, что на следующем голосовании в Генеральной Ассамблее [ООН] по поддержке Украины мы увидим большой взрыв числа воздержавшихся", – говорит высокопоставленный западный дипломат.
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То есть, это Россия заставила Израиль совершать военные преступления в Гаазе и определяет, как именно определенные страны реагируют на действия США и Израиля.
На деле, отношение многих стран к США и Израилю определяют прежде всего их действия и их преступления. И нарастание этой реакции, также является характерным признаком изменения существующего миропорядка, пытаясь удержать который, США разжигают различные войны.
Комментарий редакции
После начала СВО, Запад резко осудил действия России на Украине, обвинив ее в нарушении международных норм.
Однако теперь, когда Израиль проводит гораздо более жесткие военные операции в Газе, Запад вынужден оправдывать эти действия, поскольку Израиль – стратегический союзник. Это демонстрирует двойные стандарты и лицемерие позиции Запада. Страны глобального Юга видят это и теряют доверие к заявлениям Запада о правах человека и соблюдении международных норм.
Таким образом, поддержка Израиля подрывает позиции Запада в глазах Глобального Юга и ослабляет его международный авторитет.
А вот, что думают по этому поводу вражеские СМИ:
BBC News Русская служба
FT: произральская позиция стран Запада лишила Украину потенциальной поддержки стран Глобального Юга
Война Израиля и ХАМАС подорвала попытки Запада привлечь на свою сторону страны Глобального Юга, пишет газета Financial Times. В этих условиях перспективы выработать единую позицию по поводу вторжения России в Украину заметно ухудшились.
Как пишет издание, безоговорочная поддержка Западом военной операции Израиля, начавшейся после нападения ХАМАС, поставила крест на многомесячных усилиях ЕС и США, направленных на то, чтобы превратить Москву в международного изгоя.
«Мы определенно проиграли битву на Глобальном Юге, — сказал FT один высокопоставленный дипломат из страны, входящей в G7. — Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была потеряна… Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают».
Многие развивающиеся страны традиционно поддерживали палестинцев, рассматривая конфликт на Ближнем Востоке через призму самоопределения и сопротивления глобальному доминированию США, которые оказывают Израилю наибольшую поддержку, пишет FT.
На Ближнем Востоке многие считают, что США и другие западные державы никогда не привлекали Израиль к ответственности за его обращение с палестинцами и не уделяли достаточно внимания жестоким конфликтам в Сирии, Йемене и Ливии. При этом Россия и ее союзник Китай поддерживают теплые отношения с палестинцами.
«То, что мы говорили об Украине, должно быть применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет», — говорит в беседе с FT дипломат. «Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы, почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?»
За четыре недели до нападения ХАМАС на Израиль лидеры США, ЕС и других союзников Украины посетили саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели и попросили развивающиеся страны осудить российскую агрессию и выступить за соблюдение Устава ООН и международного права. С воскресенья многие из этих официальных лиц рассказали FT, что от них требуют осудить ответное нападение Израиля на Газу и его решение ограничить сектору поставки воды, электричества и газа. Ссылаются развивающиеся страны в данном случае на те же самые аргументы.
«Если вы называете отключение воды, помехи в поставках продовольствия и электричества в Украине военным преступлением, то вам следует сказать то же самое и о секторе Газа», — передает FT слова одного из арабских чиновников.
ссылка где можно прочесть: https://t.me/bbcrussian/54459 .
Сегодня Пиндостан наложил вето на резолюцию ООН (бразильский вариант) по мирному урегулированию ситуации в Палестине.
Маски сброшены.
В связи с поставками США киевскому режиму дальнобойных ракет, Вооруженым Силам Рф надо развивать дальнейшее наступление на Украине, освобождать новые территории.