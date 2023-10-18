По мере роста осуждения действий Израиля и США против Палестины, в западной мейнстримной прессе началось активное нытье, что все происходящее подрывает стратегические усилия США и играет на руку Россию.

"Дар небес для России"



Поддержка Израиля со стороны Запада "отравила усилия" по перетягиванию стран "глобального Юга" на сторону Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов.

Десятки западных чиновников сказали изданию, что это "свело на нет многомесячную работу по изображению Москвы как глобального изгоя за нарушение международного права", и теперь Запад обвиняют в лицемерии, поскольку Израиль явно также нарушает правила ведения войны.

"Мы определенно проиграли битву на Глобальном Юге. Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают", – сказал высокопоставленный дипломат из страны G7.

Многие развивающиеся страны поддержали палестинцев, рассматривая ситуацию через призму "самоопределения и сопротивления глобальному доминированию США".

"То, что мы сказали об Украине, применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет. Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?", – добавил дипломат.

"Это дар небес для России. Я думаю, что происходящее наносит ущерб, потому что Россия использует кризис и говорит: "Послушайте, глобальный порядок, который был построен после Второй мировой войны, не работает на вас", и обращается к 1 миллиарду жителей на Ближнем Востоке или в арабском мире", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Бывший генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер говорит, что теперь есть опасность, что ЕС, G7 и НАТО "не будут восприняты всерьез".

"Есть риск, что на следующем голосовании в Генеральной Ассамблее [ООН] по поддержке Украины мы увидим большой взрыв числа воздержавшихся", – говорит высокопоставленный западный дипломат.

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То есть, это Россия заставила Израиль совершать военные преступления в Гаазе и определяет, как именно определенные страны реагируют на действия США и Израиля.

На деле, отношение многих стран к США и Израилю определяют прежде всего их действия и их преступления. И нарастание этой реакции, также является характерным признаком изменения существующего миропорядка, пытаясь удержать который, США разжигают различные войны.

Комментарий редакции

После начала СВО, Запад резко осудил действия России на Украине, обвинив ее в нарушении международных норм.

Однако теперь, когда Израиль проводит гораздо более жесткие военные операции в Газе, Запад вынужден оправдывать эти действия, поскольку Израиль – стратегический союзник. Это демонстрирует двойные стандарты и лицемерие позиции Запада. Страны глобального Юга видят это и теряют доверие к заявлениям Запада о правах человека и соблюдении международных норм.

Таким образом, поддержка Израиля подрывает позиции Запада в глазах Глобального Юга и ослабляет его международный авторитет.