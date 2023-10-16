Необходимые меры для развития Дальнего Востока и притока населения, а также источники финансирования этого развития и создание новых городов обсуждают Борис Марцинкевич и экс-президент Якутии Вячеслав Штыров.

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Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Развитие Дальнего Востока за последние 10 лет не привело к решению ключевых проблем – прекращению оттока населения и изменению сырьевой структуры экономики.

2. Основные меры последних лет (Дальневосточный гектар, ипотека) не дали ожидаемого эффекта из-за несистемного характера и не учета реальных потребностей населения.

3. Для успешного развития Дальнего Востока нужна не политика "малых дел", а масштабная индустриализация – создание территориально-производственных комплексов в ключевых отраслях (машиностроение, металлургия, нефтехимия и др.).

4. Требуется кардинально изменить подход – от ожидания внешних инвесторов перейти к созданию собственных крупных предприятий, являющихся якорными для региона.

5. Необходимо обеспечить единство страны путем создания новых транспортных магистралей, объединяющих Дальний Восток с остальной Россией.

Вывод: для успешного развития Дальнего Востока требуется отказаться от текущей модели и перейти к активной промышленной политике с опорой на внутренние ресурсы и интеграцию в общероссийское экономическое пространство.