Михаил Лермонтов. Великие имена России (1984)
Великие имена России. Михаил Лермонтов
Год производства: 1984
Фильм посвящен жизни и творчеству великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
#ДокументальныйФильм
Центрнаучфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1984
Автор сценария – Сергей #Лазуткин
Режиссер – Александр #Косачев
Оператор – Эдгар #Уэцкий
Комментарий редакции
Сегодня, 15 октября, отмечается день рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
Лермонтов родился в 1814 году в Москве. Он прожил недолгую, но яркую жизнь, успев оставить глубокий след в русской литературе.
Лермонтов известен своими стихотворениями "Смерть Поэта", "Бородино", романом "Герой нашего времени" и поэмами "Демон", "Мцыри". Его творчество отличается глубоким психологизмом, философскими размышлениями о судьбе человека и его предназначении. Лермонтов считается одним из основоположников русского реализма.
Поэт скончался в 1841 году, не дожив и до 30 лет, в результате дуэли с Николаем Мартыновым. Но его поэзия бессмертна и по-прежнему актуальна для новых поколений читателей. Сегодня мы отдаем дань уважения этому выдающемуся русскому классику.