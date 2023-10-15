Великие имена России. Михаил Лермонтов

Год производства: 1984

Фильм посвящен жизни и творчеству великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

#ДокументальныйФильм

Центрнаучфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1984

Автор сценария – Сергей #Лазуткин

Режиссер – Александр #Косачев

Оператор – Эдгар #Уэцкий

Комментарий редакции

Сегодня, 15 октября, отмечается день рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Лермонтов родился в 1814 году в Москве. Он прожил недолгую, но яркую жизнь, успев оставить глубокий след в русской литературе.

Лермонтов известен своими стихотворениями "Смерть Поэта", "Бородино", романом "Герой нашего времени" и поэмами "Демон", "Мцыри". Его творчество отличается глубоким психологизмом, философскими размышлениями о судьбе человека и его предназначении. Лермонтов считается одним из основоположников русского реализма.

Поэт скончался в 1841 году, не дожив и до 30 лет, в результате дуэли с Николаем Мартыновым. Но его поэзия бессмертна и по-прежнему актуальна для новых поколений читателей. Сегодня мы отдаем дань уважения этому выдающемуся русскому классику.