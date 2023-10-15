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Михаил Лермонтов. Великие имена России (1984)

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Великие имена России. Михаил Лермонтов
Год производства: 1984

Фильм посвящен жизни и творчеству великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

#ДокументальныйФильм
Центрнаучфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1984

Автор сценария – Сергей #Лазуткин
Режиссер – Александр #Косачев
Оператор – Эдгар #Уэцкий

Комментарий редакции

Сегодня, 15 октября, отмечается день рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Лермонтов родился в 1814 году в Москве. Он прожил недолгую, но яркую жизнь, успев оставить глубокий след в русской литературе.

Лермонтов известен своими стихотворениями "Смерть Поэта", "Бородино", романом "Герой нашего времени" и поэмами "Демон", "Мцыри". Его творчество отличается глубоким психологизмом, философскими размышлениями о судьбе человека и его предназначении. Лермонтов считается одним из основоположников русского реализма.

Поэт скончался в 1841 году, не дожив и до 30 лет, в результате дуэли с Николаем Мартыновым. Но его поэзия бессмертна и по-прежнему актуальна для новых поколений читателей. Сегодня мы отдаем дань уважения этому выдающемуся русскому классику.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oWqtOvjbQ8M
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