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ВС РФ перешли к наступательным действиям на пяти направлениях

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

В данной беседе затрагиваются следующие основные темы:

1. Военные действия в Украине – обсуждаются последние события на фронте, в частности наступление российских войск в районе Авдеевки и Купянска. Делается вывод о переходе России к активным наступательным действиям.

2. Политическая ситуация на Западе – рассматривается ослабление позиций правящих партий в Германии и рост популярности правых сил (Альтернатива для Германии). Обсуждается ситуация в США вокруг выделения новых пакетов помощи Украине.

3. Языковая политика на Украине – упоминается требование уполномоченного по правам человека Украины использовать в эфире только украинский язык.

4. Положение русского языка в Прибалтике – приводятся примеры увольнений людей в Латвии и Эстонии за связи с русским языком и культурой.

Основной вывод: Николай Сорокин критически оценивают политику Запада и властей Украины по отношению к русскому языку и культуре.

Источник: https://rutube.ru/video/8cf43ed19318cef6efc43998a50340f2/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11588 8900
    чужой час назад

      Не только ВПП но и КС постарались. Авдеевка это очень украпленный был район. В Донецке дома подпрыгивали.
      А уволенные прибалты за русский язык, уже приехали в Белоруссию и успешно работают и даже радуются.

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