ВС РФ перешли к наступательным действиям на пяти направлениях
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
В данной беседе затрагиваются следующие основные темы:
1. Военные действия в Украине – обсуждаются последние события на фронте, в частности наступление российских войск в районе Авдеевки и Купянска. Делается вывод о переходе России к активным наступательным действиям.
2. Политическая ситуация на Западе – рассматривается ослабление позиций правящих партий в Германии и рост популярности правых сил (Альтернатива для Германии). Обсуждается ситуация в США вокруг выделения новых пакетов помощи Украине.
3. Языковая политика на Украине – упоминается требование уполномоченного по правам человека Украины использовать в эфире только украинский язык.
4. Положение русского языка в Прибалтике – приводятся примеры увольнений людей в Латвии и Эстонии за связи с русским языком и культурой.
Основной вывод: Николай Сорокин критически оценивают политику Запада и властей Украины по отношению к русскому языку и культуре.
Не только ВПП но и КС постарались. Авдеевка это очень украпленный был район. В Донецке дома подпрыгивали.
А уволенные прибалты за русский язык, уже приехали в Белоруссию и успешно работают и даже радуются.