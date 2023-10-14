В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

В данной беседе затрагиваются следующие основные темы:

1. Военные действия в Украине – обсуждаются последние события на фронте, в частности наступление российских войск в районе Авдеевки и Купянска. Делается вывод о переходе России к активным наступательным действиям.

2. Политическая ситуация на Западе – рассматривается ослабление позиций правящих партий в Германии и рост популярности правых сил (Альтернатива для Германии). Обсуждается ситуация в США вокруг выделения новых пакетов помощи Украине.

3. Языковая политика на Украине – упоминается требование уполномоченного по правам человека Украины использовать в эфире только украинский язык.

4. Положение русского языка в Прибалтике – приводятся примеры увольнений людей в Латвии и Эстонии за связи с русским языком и культурой.

Основной вывод: Николай Сорокин критически оценивают политику Запада и властей Украины по отношению к русскому языку и культуре.