Грандиозный триумф «Багратиона»: крупнейшее сражение Великой Отечественной (ФОТО)

23 июня 1944 года началась операция «Багратион» — крупнейшее сражение Великой Отечественной войны.

В ходе событий Красная Армия освободила народ Белоруссии от оккупации и значительно приблизила победу Советской армии.

О ходе операции и ее военно-политическом значении читайте в историческом материале НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС России.

23 июня 1944 года датируется начало проведения Красной Армией одной из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны — операции «Багратион».

В ходе неё Красная Армия не только освободила народ Белоруссии от оккупации, но и, значительно подорвав силы врага, приблизила крах фашизма — нашу Победу.

Не имеющая себе равных по пространственному размаху Белорусская наступательная операция по праву считается крупнейшим достижением отечественного военного искусства. В результате неё была разгромлена мощнейшая группировка вермахта.

Это стало возможным благодаря беспримерному мужеству, героизму, решимости и самопожертвованию сотен тыс. советских воинов и партизан Белоруссии, многие из которых пали смертью храбрых на белорусской земле во имя Победы над врагом.



Карта Белорусской операции

После наступления зимой 1943–1944 годов линия фронта образовала в Белоруссии огромный выступ площадью около 250 тыс. кв. км, обращенный вершиной на восток. Он глубоко вклинивался в расположение советских войск и имел важное оперативно-стратегическое значение для обеих сторон.

Ликвидация этого выступа и освобождение Белоруссии открывало Красной Армии кратчайший путь в Польшу и Германию, ставило под угрозу фланговых ударов вражеские группы армий «Север» и «Северная Украина».

На центральном направлении советским войскам противостояла группа армий «Центр» (3-я танковая, 4-я, 9-я и 2-я армии) под командованием генерал-фельдмаршала Э. Буша. Ее поддерживала авиация 6-го и частично 1-го и 4-го воздушных флотов. Всего группировка противника включала 63 дивизии и 3 пехотные бригады, в которых насчитывалось 800 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий и более 1300 боевых самолетов. В резерве группы армий «Центр» было 11 дивизий, большинство которых были задействованы для борьбы против партизан.

В ходе летне-осенней кампании 1944 года Ставка ВГК планировала провести стратегическую операцию по окончательному освобождению Белоруссии, в которой должны были согласованно действовать войска четырех фронтов. К проведению операции привлекались войска 1-го Прибалтийского (командующий генерал армии И.X. Баграмян), 3-го (командующий генерал-полковник И.Д. Черняховский), 2-го (командующий генерал-полковник Г.Ф. Захаров) и 1-го Белорусских фронтов (командующий генерал армии К.К. Рокоссовский), авиация Дальнего действия, Днепровская военная флотилия, а также большое количество соединений и отрядов белорусских партизан.



Командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал армии И.Х. Баграмян и начальник штаба фронта генерал-лейтенант В.В. Курасов в период Белорусской операции

В составе фронтов было 20 общевойсковых, две танковые и пять воздушных армий. Всего группировка насчитывала 178 стрелковых дивизий, 12 танковых и механизированных корпусов и 21 бригаду. Поддержку и прикрытие войск фронтов с воздуха осуществляли пять воздушных армий.

Замысел операции предусматривал глубокими ударами четырех фронтов прорвать оборону противника на шести направлениях, окружить и уничтожить группировки врага на флангах белорусского выступа — в районах Витебска и Бобруйска, после чего, наступая по сходящимся направлениям на Минск, окружить и ликвидировать восточнее белорусской столицы главные силы группы армий «Центр». В дальнейшем, наращивая силу удара, выйти на рубеж Каунас — Белосток — Люблин.

При выборе направления главного удара была ярко выражена идея сосредоточения сил на минском направлении. Одновременный прорыв фронта на шести участках приводил к рассечению сил противника, затруднял ему использование резервов при отражении наступления наших войск.

Для усиления группировки Ставка весной и летом 1944 года пополнила фронты четырьмя общевойсковыми, двумя танковыми армиями, четырьмя артиллерийскими дивизиями прорыва, двумя зенитно-артиллерийскими дивизиями, четырьмя инженерно-саперными бригадами. За 1,5 месяца, предшествовавших операции, численный состав группировки советских войск в Белоруссии вырос более чем в четыре раза по танкам, почти в два раза по артиллерии и на две трети по самолетам.

Противник, не ожидая на этом направлении масштабных действий, рассчитывал отразить частное наступление советских войск силами и средствами группы армий «Центр», расположенными в один эшелон в основном только в тактической зоне обороны, состоявшей из двух оборонительных полос глубиной от 8 до 12 км.

Вместе с тем, используя выгодную для обороны местность, им была создана многополосная, глубоко эшелонированная оборона, состоявшая из нескольких рубежей, общей глубиной до 250 км. Полосы обороны строились по западным берегам рек. Города Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, Борисов, Минск были превращены в мощные узлы обороны.

К началу операции в составе наступающих войск насчитывалось 1,2 млн человек, 34 тыс. орудий и минометов, 4070 танков и самоходно-артиллерийских установок, около 5 тыс. боевых самолетов. Советские войска превосходили противника по живой силе в 1,5 раза, орудиям и минометам — в 4,4, танкам и самоходно-артиллерийским установкам — в 4,5 и по самолетам — в 3,6 раза.

Ни в одной из предшествовавших наступательных операций Красная Армия не имела такого количества артиллерии, танков и боевых самолетов, и такого превосходства в силах, как в Белорусской.

Директивой Ставки ВГК задачи фронтам определялись следующим образом:

♦ войскам 1-го Прибалтийского фронта прорвать оборону противника северо-западнее Витебска, овладеть районом Бешенковичи, а частью сил во взаимодействии с правофланговой армией 3-го Белорусского фронта окружить и уничтожить врага в районе Витебска. В последующем развивать наступление на Лепель;

♦ войска 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с левым крылом 1-го Прибалтийского фронта и 2-м Белорусским фронтом разгромить витебско-оршанскую группировку противника и выйти на Березину. Для выполнения этой задачи фронт должен был нанести удар на двух направлениях (силами 2-х армий на каждом): на Сенно, и вдоль минской автомагистрали на Борисов, а частью сил — на Оршу. Главные силы фронта должны развивать наступление к реке Березине;

♦ войскам 2-го Белорусского фронта во взаимодействии с левым крылом 3-го и правым крылом 1-го Белорусских фронтов разгромить могилевскую группировку, освободить Могилев и выйти на реку Березину;

♦ войскам 1-го Белорусского фронта разгромить бобруйскую группировку противника. С этой целью фронт должен был нанести два удара: один из района Рогачева в направлении Бобруйск, Осиповичи, второй — из района нижнего течения Березины на Старые Дороги, Слуцк. Одновременно войскам правого крыла фронта предстояло содействовать 2-му Белорусскому фронту в разгроме могилевской группировки противника;

♦ войска 3-го и 1-го Белорусских фронтов после разгрома фланговых группировок противника должны были развивать наступление по сходящимся направлениям на Минск и во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом и партизанами окружить основные его силы восточнее Минска.

Была поставлена задача и партизанам: дезорганизовать работу тыла противника, сорвать подвоз резервов, захватывать важные рубежи, переправы и плацдармы на реках, удерживать их до подхода наступающих войск. Первый подрыв рельсов провести в ночь на 20 июня.

Большое внимание уделялось сосредоточению усилий авиации на направлении главных ударов фронтов и удержанию господства в воздухе. Только накануне наступления авиация совершила 2,7 тыс. самолето-вылетов и провела на участках прорыва фронтов мощную авиационную подготовку.

Продолжительность артиллерийской подготовки намечалась от 2 часов до 2 часов 20 минут. Поддержка атаки планировалась методами огневого вала, последовательного сосредоточения огня, а также сочетанием обоих методов.

В полосах наступления двух армий 1-го Белорусского фронта, действующих на направлении главного удара, поддержка атаки пехоты и танков впервые осуществлялась методом двойного огневого вала.



В штабе 1-го Белорусского фронта. У телефона начальник штаба генерал-полковник М. С. Малинин, крайний слева — командующий фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский. Район Бобруйска. Лето 1944 г.

Координация действий войск фронтов была возложена на представителей Ставки — начальника Генерального штаба Маршала Советского Союза А. М. Василевского и заместителя Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Для этой же цели на 2-й Белорусский фронт был направлен начальник оперативного управления Генерального штаба генерал С. М. Штеменко. Действия воздушных армий согласовывали главный маршал авиации А. А. Новиков и маршал авиации Ф. Я. Фалалеев. Для помощи артиллерийским командирам и штабам из Москвы прибыли маршал артиллерии Н. Д. Яковлев и генерал-полковник артиллерии М. Н. Чистяков.

Для проведения операции требовалось 400 тыс. тонн боеприпасов, около 300 тыс. тонн горючего, свыше 500 тыс. тонн продовольствия и фуража, которые были своевременно поданы.

По характеру боевых действий и содержанию задач операция «Багратион» делится на два этапа: первый — с 23 июня по 4 июля 1944 года, в ходе которого было проведено пять фронтовых операций: Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая и Минская, и второй — с 5 июля по 29 августа 1944 года, включавший еще пять фронтовых операций: Шяуляйскую, Вильнюсскую, Каунасскую, Белостокскую и Люблин-Брестскую.

Первый этап операции «Багратион» включал прорыв обороны противника на всю тактическую глубину, расширение прорыва в стороны флангов и разгром ближайших оперативных резервов и овладение рядом городов, в том числе освобождение столицы Белоруссии — Минска. Второй этап — развитие успеха в глубину, преодоление промежуточных оборонительных рубежей, разгром основных оперативных резервов противника, захват важных рубежей и плацдармов на реке Висла. Конкретные задачи фронтам были определены на глубину до 160 км.

Наступление войск 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов началось 23 июня. Сутками позже в сражение включились войска 1-го Белорусского фронта. Наступлению предшествовала разведка боем.

Действия войск в ходе операции «Багратион», как в никакой другой операции советских войск до этого, почти точно соответствовали её замыслу и полученным задачам. За 12 дней напряженных боев первого этапа операции были разгромлены главные силы группы армий «Центр».



Немецких пленных солдат группы армий «Центр» проводят по Москве. 17 июля 1944 г.

Войска, продвинувшись на 225-280 км при среднесуточном темпе 20-25 км, освободили большую часть Белоруссии.

В районах Витебска, Бобруйска и Минска было окружено и разгромлено в общей сложности около 30 немецких дивизий. Фронт противника на центральном направлении был сокрушен.

Достигнутые результаты создали условия для последующего наступления на шауляйском, вильнюсском, гродненском и брестском направлениях, а также для перехода к активным действиям на других участках советско-германского фронта.



Боец, освободи свою Белоруссию. Плакат В. Корецкого. 1944 г.

Цели, поставленные фронтам, были достигнуты полностью. Успех Белорусской операции Ставка своевременно использовала для решительных действий на других направлениях советско-германского фронта.

13 июля перешли в наступление войска 1-го Украинского фронта. Общий фронт наступления расширился от Балтийского моря до Карпат. Советские войска 17–18 июля пересекли Государственную границу Советского Союза с Польшей. К 29 августа они достигли рубежа — Елгава, Добеле, Августов и рек Нарев и Висла.

Дальнейшее развитие наступления при остром недостатке боеприпасов и усталости советских войск успеха бы не имело, и они по приказу Ставки перешли к обороне.

В результате Белорусской операции были созданы благоприятные условия не только для нанесения новых мощных ударов по вражеским группировкам, действовавшим на советско-германском фронте в Прибалтике, Восточной Пруссии и Польше, на варшавско-берлинском направлении, но и для развертывания наступательных операций англо-американских войск, высадившихся в Нормандии.

Белорусская наступательная операция группы фронтов, продолжавшаяся 68 суток, является одной из выдающихся операций не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

Ее отличительная особенность — огромный пространственный размах и впечатляющие оперативно-стратегические результаты.



Река Висла. Переправа танков. 1944 г.

Войска Красной Армии, начав наступление 23 июня на фронте 700 км, к концу августа продвинулись на 550-600 км к западу, расширив фронт военных действий до 1100 км. От немецких оккупантов была очищена обширная территория Белоруссии и значительная часть восточной Польши. Советские войска вышли на Вислу, на подступы к Варшаве и к границе с Восточной Пруссией.

В ходе операции потерпела сокрушительное поражение крупнейшая немецкая группировка. Из 179 дивизий и пяти бригад вермахта, действовавших тогда на советско-германском фронте, 17 дивизий и три бригады были полностью уничтожены в Белоруссии, а 50 дивизий, потеряв более 50 процентов личного состава, лишились боеспособности. Германские войска потеряли около 500 тыс. солдат и офицеров.



2-й Белорусский фронт: командующий фронтом генерал армии Г. Ф. Захаров, член Военного совета генерал-лейтенант Н. Е. Субботин и генерал-полковник К. А. Вершинин обсуждают план нанесения удара с воздуха по врагу. Август 1944 г.

Операция «Багратион» показала яркие примеры высокого мастерства советских полководцев и военачальников.

Она внесла заметный вклад в развитие стратегии, оперативного искусства и тактики; обогатила военное искусство опытом окружения и уничтожения крупных группировок врага в короткие сроки и в самых различных условиях обстановки.

Была успешно решена задача прорыва мощной обороны противника, а также быстрого развития успеха в оперативной глубине за счет умелого использования крупных танковых объединений и соединений.



Военный совет 3-го Белорусского фронта. Слева направо: начальник штаба фронта генерал-полковник А. П. Покровский, член Военного совета фронта генерал-лейтенант В. Е. Макаров, командующий войсками фронта генерал армии И. Д. Черняховский. Сентябрь 1944 г.

В борьбе за освобождение Белоруссии советские воины проявили массовый героизм и высокое боевое мастерство.

1,5 тыс. ее участников стали Героями Советского Союза, сотни тысяч были награждены орденами и медалями СССР. Среди Героев Советского Союза и награжденных были воины всех национальностей СССР.



Командир батальона 297-го стрелкового полка 184-й дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта капитан Г. Н. Губкин (справа) с офицерами на рекогносцировке. 17 августа 1944 г. его батальон первым в Красной Армии прорвался к границе Восточной Пруссии

Исключительно важную роль в освобождении Белоруссии сыграли партизанские формирования.

Решая задачи в тесном взаимодействии с войсками Красной Армии, они уничтожили свыше 15 тыс. и взяли в плен более 17 тыс. солдат и офицеров противника. Родина высоко оценила подвиг партизан и подпольщиков. Многие из них были награждены орденами и медалями, а 87 особо отличившихся стали Героями Советского Союза.

Но победа досталась дорогой ценой. Вместе с тем высокая интенсивность боевых действий, заблаговременный переход противника к обороне, трудные условия лесисто-болотистой местности, необходимость преодоления крупных водных преград и других естественных препятствий привели к большим потерям в людях.

В ходе наступления войска четырех фронтов потеряли 765 815 человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и убывшими по болезни, что составляет почти 50 процентов их общей численности к началу операции. А безвозвратные потери составили 178 507 человек. Большие потери имели наши войска и в вооружении.



Парад партизанских бригад после освобождения столицы Белоруссии — Минска

Мировая общественность по достоинству оценила события на центральном участке советско-германского фронта. Политические и военные деятели Запада, дипломаты и журналисты отмечали их значительное влияние на дальнейший ход Второй мировой войны.

«Стремительность наступления Ваших армий изумительна», — писал президент Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельт 21 июля 1944 года И. В. Сталину.

В телеграмме главе советского правительства от 24 июля премьер-министр Великобритании У. Черчилль назвал события в Белоруссии «победами огромной важности».

Одна из турецких газет 9 июля констатировала:

«Если продвижение русских будет развиваться теми же темпами, русские войска войдут в Берлин быстрее, чем союзные войска закончат операции в Нормандии».

Профессор Эдинбургского университета, известный английский специалист по военно-стратегическим проблемам Дж. Эриксон в книге «Дорога на Берлин» подчеркивал:

«Разгром советскими войсками группы армий «Центр» явился их самым крупным успехом, достигнутым… в результате одной операции. Для германской армии… это была катастрофа невообразимых размеров, большая, чем Сталинград».

Операция «Багратион» была первой крупной наступательной операцией Красной Армии, проведенной в период, когда вооруженные силы США и Великобритании начали военные действия в Западной Европе. Однако 70 процентов сухопутных сил вермахта продолжало сражаться на советско-германском фронте.

Катастрофа в Белоруссии вынудила германское командование перебросить сюда крупные стратегические резервы с запада, что, разумеется, создавало благоприятные условия для наступательных действий союзников после высадки их войск в Нормандии и ведения коалиционной войны в Европе.

Успешное наступление 1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских фронтов на западном направлении летом 1944 года коренным образом изменило обстановку на всем советско-германском фронте, привело к резкому ослаблению боевого потенциала вермахта. Ликвидировав белорусский выступ, они устранили угрозу фланговых ударов с севера для армий 1-го Украинского фронта, которые вели наступление на львовском и рава-русском направлениях.

Захват и удержание советскими войсками плацдармов на Висле в районах Пулавы и Магнушева открывали перспективы для проведения новых операций по разгрому врага с целью полного освобождения Польши и наступлению на столицу Германии.



Мемориальный комплекс «Курган Славы». Скульпторы А. Бембель и А. Артимович, архитекторы О. Стахович и Л. Мицкевич, инженер Б. Лапцевич

Общая высота мемориала составляет 70,6 метра. Земляной холм высотой 35 метров венчает скульптурная композиция из четырех штыков, облицованных титаном, высотой 35,6 метра каждый.

Штыки символизируют 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты, освобождавшие Белоруссию. Их основание опоясывает кольцо с барельефными изображениями советских воинов и партизан. На внутренней стороне кольца, выполненной в технике мозаики, отбит текст: «Армии Советской, Армии-освободительнице — слава!».

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Сергей Липатов, научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации