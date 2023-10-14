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Котел для релокантов

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Релоканты попали в котел.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что граждане РФ уехавшие в Израиль и имеющие израильский паспорт попадают под призыв на воинскую службу на общих основаниях.
Как уточнил посол – мужчины и женщины с 18 лет обязаны служить в армии.

«Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины», — сказал он.
По его словам, у Израиля нет статистики по репатриантам из России, так как это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал, подчеркнул Цви.

https://lenta.ru/news/2023/10/13/posol-izrailya-rasskazal-o-prizyve-repatriantov-iz-rossii/ – цинк

Как там говорили "Не могут жить в воюющей стране…"

Комментарий редакции

Пусть повоюют за новую родину, если конечно такой материал устроит вооруженные силы Израиля. Например Колыма не принимает людей подлых и предателей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8700743.html
Метки: ближний восток, Израиль, мигранты, Россия, ЦАХАЛ, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9009 7479
    Женечка два часа назад

      Исполнение закона в равной степени для всех – это образец демократии.
      Вот только почему на общих основаниях? Нужно в спецназ. У них есть опыт проникновения на чужую территорию. По несколько ходок некоторые имеют.

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