Глобальному государству нужны столица и символ. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:
1. Анализ текущей ситуации в зоне СВО (Специальная военная операция на Украине). Отмечается, что российские войска перешли в наступление и постепенно продвигаются вперед. Принято решение о более активных боевых действиях.
2. Обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. Высказывается мнение, что текущие события там являются частью глобального плана мировой элиты по установлению контроля.
3. Анализ исторических примеров, когда заранее разработанные планы военных действий не сбывались (планы Гитлера, японского командования во Второй мировой войне). Делается вывод, что наличие планов у глобалистов не означает их гарантированную реализацию.
4. Обсуждение внутриполитической ситуации на Украине. Отмечается провал попыток Запада по дестабилизации обстановки в России.
В целом в беседе обсуждались текущие военно-политические события в мире. Делается акцент на том, что, несмотря на планы и действия глобалистов, ситуация остается под контролем России.
Как жаль, что ради прекрасной идеи создании Храма должны гибнуть дети – это с одной стороны, с другой его величество Случай, всегда сделает ту коррекцию, которая угодна Богу и объективной Истине.
Когда то сказано было – “Все мы под Богом ходим”, и это истина.
У меня лично такое ощущение, Уважаемый Дмитрий, что провокация Хамаса приведет к тому, что Богу вмешаться все-таки придется…
С Уважением, Liberman.
Из двух зол выбирают меньшее. Конфликт может перерасти в куда более масштабное событие для всей цивилизации, если в ближайшее время не будут совершены нужные шаги. Но эти шаги в своей сути тоже зло. С другой стороны – это последствия выбора, ну а собственный выбор зачастую принято перекладывать как необходимость в силу обстоятельств. В этом есть истина, но в любом случае – выбор за тем, перед кем он стоит.
…
То, что сейчас происходит – жестокий экзамен для цивилизации, и его итоги предрешат будущее. Или к звёздам, или в прах и обратно в каменный век, готовиться к пересдаче.
Смело, Уважаемый Дмитрий, но то будет решать Бог: к звёдам или опять Великий потоп, и всё сначала…
С Уважением, Liberman.
Да.
Но не стоит забывать, что он всегда с нами.
Особенно когда стоит выбор будущего целой цивилизации.
Открою Вам тайну Полишинеля, Уважаемый Дмитрий, Бог помогает и с теми, кто Духовно работает над Собой и создает АТМОСФЕРУ ДУХОВНОСТИ ДЛЯ СЕБЯ СВОЕЙ СЕМЬИ и ВСЕХ КТО ИЩЕТ ИСТИНУ, для всех остальных его НЕТ, по объективной причине все мы частицы Бога, но осознающих во всем мире только 2%. Русский народ должен проснуться, он уже просыпается…и СЛАВА БОГУ.
С Уважением, Liberman.
Да, для этого мы и существуем – просыпаться и будить остальной мир. Но не духом единым развивается цивилизация. Разум, то, что необходимо для реализации проекций в материальном мире. Разум, логика и холодный расчет. Что есть дух без тела? Потенциал. Что есть тело без духа? Итог. Только в единении духа и разума баланс сил, способных привести цивилизацию к уровню нового садовника, который создаст новый сад на новой Земле. И никак иначе.
Отвечу проще, Уважаемый Дмитрий, кто занимается Духовными Практиками, такими, к примеру как Тайная Тантра Медитация на Гуру, в православной Традиции Собирать Дух Святой, как учил Святой Серофим Саровский, в нашей традиции техники Книги Сияния и т.д. Если Вы этого не умеете, тем более по праздникам рюмашку другую, а то и спирт, то Бог вряд ли услушит, тем более поймет..
С Уважением, Liberman.
Я не святой, уважаемый Либерман, и это правда. Есть лишь наше общение, смыслы, и выводы. И каждый видит во всем этом нечто, что приближает его к Истине, даже если видеть это нет желания.
А кто говорит о святости, Уважаемый Дмитрий, я говорю о Духовных Техниках, у русского Народа их очень много: молитва, пост, радения по разным праздникам,обряды, стояния во имя определенных обетов и т.д. Так что главное начать, а дальше как пойдет…
С Уважением, Liberman.
Мой Вам ответ, уважаемый Либерман, дает ответ на суть избранности евреев. Со всем уважением к Вам.
Евреи как и Русские бывают разные, так что не ошибитесь в оценочном мнении, уважаемый Дмитрий.
С Уважением, Liberman.
Да, я с Вами абсолютно согласен, уважаемый Либерман.
Это тоже часть плана. У монеты всегда две стороны.
Кроме аверса и реверса у монеты есть боковая грань – гурт.
Это и есть грань Выбора.
Соглашаться и или не соглашаться на данный момент уже не важно, Уважаемый Дмитрий, по той причине, что скоро всех нас рассудит Время. Быть или не быть?-вот в чём вопрос.
С Уважением, Liberman.
Вам не кажется странным то, что я обсуждаю то, что всегда относилось к сильной стороне евреев, а Вы, то, что всегда было проявлено в славянах? Наш с Вами диалог – то, что и могло в потенциале случиться, без отношения к статусам, приятным в нашем обществе как данность. Витки времени всегда пересекают параллельные потенциалов в пределах одной оси движения времени и того, что проявляется в потенциале. Мы способны полностью себя контролировать и отдавать отчет в действиях, будучи в трезвом сознании и ясном уме. Но мы не способны решать за других, лишь влиять на их решение.
…
Добрый самаритянин был тем, кто мог бы пройти мимо, и в какой то мере должен был, ибо он был, по сути, арабом, но он спас побитого еврея от неминуемой гибели.
…
Конфессии – такая же часть плана, как и их противостояние. Но Жора заблуждается в одном – он не понимает ради чего все это.
Вспомните притчу про доброго самаритянина. Именно в ней и кроется ключ к разрешению ситуации на Ближнем Востоке.
Боюсь, Уважаемый Дмитрий, одной притчей не обойдется, придется вспомнить Ветхий Завет и Новый, а с ними Талмуд и Каббалу…
С Уважением, Liberman.
Попробую объяснить вкратце мое толкование и интерпретацию.
Кому то, привыкшему бить, придется быть побитым, кому то, привыкшему быть побитым, придется быть проявить доброту.
В этом объяснении и ответ на потребность выбора даже после итогов.
Принцип “око за око” придётся переступить. Ибо каждому дано по его вере и знанию. Но не каждому дано понимание зачем.
Подумайте, зачем и к чему шло противостояние арабов и евреев на Ближнем Востоке?
Очевидно, многие увидят в этом лежащие на поверхности ответы о сугубо практических целях – территориях, влиянии, доминации.
Более внимательные и сообразительные же узреют в этом потенциал будущих событий.
Которые сейчас и происходят.
Что сейчас мы видим?
Уничтожение невинных людей, невинных жителей Израиля, невинных жителей Газы, невинных граждан, которые оказались на территории конфликта.
Это на данный момент.
Что мы можем увидеть в будущем?
То же самое, но на территории всей планеты, где будут столкновения двух сторон.
И именно к этому все идет.
…
Теперь подумайте о божьем промысле и том, что суть Творца и его естество повсюду.
Какие цели преследуют события?
Какие качества должны в себе пробудить участники событий?
Какие итоги возможны в разных вариантах развития событий?
Какой потенциал ждет цивилизацию в целом, исходя из итогов событий?
…
Это экзамен. Всем. И в нем придётся выбирать. И выбор будет не легок. Но он обязательно приведёт к итогам. Которые мы знаем из различных писаний. Или к звездам, или в прах.
Уважаемый Дмитрий, мы с Вами только можем поговорить о “Высоком”, но глобальные Игроки уже начали Игру, а вот чем она закончиться вот это и есть вопрос пока без ответа…
С Уважением, Liberman.
Она началась с Выбора, она Выбором и закончится.
ОН всегда был с нами, со всеми, но он беспристрастен, и не продаёт отпущение грехов за индульгенции, уважаемый Либерман.
У меня ощущения что Бог в это время займется своими вопросами на Украине.
Выбор и последствия.
Уважаемый Дмитрий, я Вам так скажу и с Богом договориться можно, и грехи раскаевшимся грешникам простит, но есть одно но, только если Бог Вас услышит, поймет и просит…
С Уважением, Liberman.
))))))))
Когда то и на заборе,что то было написано.))))
Немногие, наверное единицы понимают то, что мы – итог неидеальности, но закономерности изменения Вселенной. И если мы уже здесь, а не в проекции потенциалов – это означает лишь то, что иначе для нас, нынешних, не могло быть. И только стремление к идеалу с принятием понятия нашей природы неидеальности приведёт нас к новым уровням. От ростка из семечка к величественному древу, но каждая его ветвь уникальна, и не повторяет подобную, но все они создают крону и все они корнями в одной земле.
Уважаемый Жора любит говорить про план.
Но не любит вдаваться в его подробности.