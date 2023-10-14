В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Анализ текущей ситуации в зоне СВО (Специальная военная операция на Украине). Отмечается, что российские войска перешли в наступление и постепенно продвигаются вперед. Принято решение о более активных боевых действиях.

2. Обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. Высказывается мнение, что текущие события там являются частью глобального плана мировой элиты по установлению контроля.

3. Анализ исторических примеров, когда заранее разработанные планы военных действий не сбывались (планы Гитлера, японского командования во Второй мировой войне). Делается вывод, что наличие планов у глобалистов не означает их гарантированную реализацию.

4. Обсуждение внутриполитической ситуации на Украине. Отмечается провал попыток Запада по дестабилизации обстановки в России.

В целом в беседе обсуждались текущие военно-политические события в мире. Делается акцент на том, что, несмотря на планы и действия глобалистов, ситуация остается под контролем России.