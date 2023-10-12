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Передел Ближнего и Среднего Востока. Зачем Нетаньяху заманивают начать сухопутную операцию в Газе

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В студии канала "День" историк-востоковед, специалист по Ближнему Востоку Станислав Тарасов. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Существует глубинный заговор с целью развязывания большой войны на Ближнем Востоке и полного переформатирования региона.

2. За этим стоят США и Великобритания, которые используют противоречия в регионе для достижения своих целей.

3. Планируется фрагментация и ослабление таких государств как Турция, Иран, Израиль.

4. Рассматриваются проекты создания "Новой Хазарии" на территории Украины или Кавказа для переселения туда евреев в случае исчезновения Израиля.

5. России необходимо переосмыслить свою роль и подходы к региону, опираясь на собственные национальные интересы.

Вывод: В беседе высказывается мнение о существовании планов раскола и дестабилизации Ближнего Востока в интересах США и Британии. Подчеркивается важность для России определить свой подход к региону с учетом национальных интересов.

Источник: https://rutube.ru/video/e3988bbb908e289e3fadbfd9d23d773f/
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