Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

В России началась ДЕприватизация. Государство возвращает себе химию (и не только)

25 0


На прошлой неделе произошло тихое, но важное событие – в собственность государства из рук беглого олигарха вернулся стратегический Дальнегорский горно-обогатительный комбинат. Фактически, состоялась его деприватизация и этот случай уже не единичный. Какие ещё крупные заводы в последнее время сменили собственника и можно ли говорить о начале пересмотров итогов приватизации? Разберём этот и другие вопросы, а также расскажем о новом спасении недели сразу после краткой сводки позитивных новостей.

00:00 Вступление
00:36 Время новостей
01:34 Большая распродажа
03:35 Возврат контроля
05:32 Процесс пошёл
07:01 Время Человека

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Вступление – кратко говорится о том, что в выпуске речь пойдет о важных экономических процессах последнего времени и людях, проявивших героизм.

2. Время новостей – приводится сводка позитивных новостей из разных сфер экономики и промышленности, демонстрирующих развитие страны.

3. Большая распродажа – подробно рассказывается о массовой приватизации в 1990-х годах, в результате которой многие стратегически важные предприятия были проданы в частные руки за бесценок или с нарушениями.

4. Возврат контроля – приводятся конкретные примеры недавнего возврата ряда крупных химических, энергетических и оборонных предприятий из частной собственности в государственную.

5. Процесс пошел – говорится, что пересмотр приватизации продолжается, охватывает всё новые стратегические активы, идёт независимо от статуса бывших владельцев.

6. Время Человека – подробно описываются самоотверженные действия молодого человека при спасении людей из горящего дома.

Вывод: в видео затронуты важные экономические и социальные темы – возвращение стратегических объектов под контроль государства и примеры героизма простых людей. Показано, что идёт позитивный процесс укрепления экономического суверенитета страны и есть примеры высоких моральных качеств людей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8hmDyS5c6SA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
Обращение к мировой и международной общественности от российской народной партии «ВОЛЯ»
Энергорубль и суверенитет России
Сергей Губанов: «Компрадорский режим держится на волоске истории»
Послание В.Путина – часть концепции Русского проекта

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru