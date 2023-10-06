Россия провела успешное испытание «Буревестника»
Олег Царёв, политик, автор канала @olegtsarov
Вчера в ходе дискуссии в рамках Валдайского форума Владимир Путин заявил, что Россия провела успешное испытание «Буревестника». Президент подчеркнул, что это «крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой». Надо понимать, что «глобальная дальность» — это не фигура речи, а конкретная техническая особенность ракеты. Её уникальность, ведь такой ракеты нет больше ни у кого в мире — Россия вновь первая.
Проект засекречен, но по имеющимся открытым данным можно сделать вывод, что ракета длиной около 9 м запускается с помощью обычного ракетного двигателя на твёрдом топливе, а уже в полёте активируется небольшой ядерный реактор, который позволяет ракете находиться в воздухе практически неограниченное время в ожидании дальнейших корректировок полётного задания.
По самым скромным оценкам, расчётная дальность — свыше 22 тыс. км. Специалисты говорят, что ядерного топлива, предположительно, хватит на месяцы, а может, и годы полёта в режиме ожидания.
Надо сказать, что в СССР разработка летательных аппаратов с ядерным двигателем велась с 1950-х годов. Над миниатюрными ядерными реакторами работали и другие страны и компании, в частности британцы и американцы, но доработать устройство до практически серийного образца вышло только в России.
В 2018 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию приоткрыл завесу тайны и сказал, что в России разработали ядерную установку, способную поместиться в крылатой ракете.
По одной из версий, «Буревестник» — сверхзвуковая ракета со скоростью полёта до 19,6 Маха, по другой — это дозвуковая ракета, способная нести специальную (ядерную) боеголовку.
Нанести удар «Буревестник» может хоть из Антарктиды, хоть из глухой тайги на Камчатке. Теперь тому же Пентагону придётся учитывать фактор неожиданности: с учётом габаритов и транспортабельности разместить сотню таких ракет можно в разных районах, не возводя при этом целые города для инфраструктуры.
Важно и то, что успешные испытания «Буревестника» — это ещё и первый в истории цивилизации полёт на ядерном ракетном двигателе, который открывает новые перспективы в освоении космоса, где мощный источник электроэнергии придётся как нельзя кстати.
Комментарий редакции
Исходя из доступных данных о ракете "Буревестник" можно сделать следующий вывод:
Это действительно уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире. Благодаря компактной ядерной энергетической установке ракета способна находиться в воздухе практически неограниченное время и преодолевать глобальные расстояния по непредсказуемой траектории.
Ракета обладает высокой скоростью (возможно, сверхзвуковой) и несет мощный ядерный заряд. Она способна наносить удары по целям на территории противника, обходя все имеющиеся средства ПВО и ПРО.
Успешные испытания этой ракеты действительно являются важным технологическим достижением России, которое укрепляет обороноспособность страны. Вместе с тем, реальные боевые характеристики "Буревестника" до конца не известны из-за высокой секретности проекта.
Таким образом, по имеющимся данным, это оружие действительно представляет серьезную угрозу для вероятного противника, меняя расстановку сил в пользу России. Однако объективно оценить его возможности на данном этапе сложно.
Но наивысшим приоритетом остаётся безопасность страны: в случае ядерной войны «Буревестники» смогут отомстить за всех — в случае уничтожения всех шахт и пусковых ракетных установок ракеты смогут нанести ответный (или, как говорят военные, ответно-встречный) ядерный удар.
Пусть Жора найдет в этом подвох и работу ЦИПСО..
“Запад в течение нескольких лет готовил цветную революцию в Армении. Затем в мае 2018 сумел привести к власти своего ставленника Пашиняна. Никол Воваевич резво взялся за дело и стал упорно ухудшать отношения с Россией. Главным пунктом плана был розыгрыш карты Нагорного Карабаха. И надо сказать задумка в принципе была гениальной.
Во-первых, на основе этого планировалось вывести Армению из ОДКБ и в перспективе расположить на её территории базы НАТО. Во-вторых, сделать нелегитимным присутствие России в данном регионе. В-третьих, показать Россию, как страну не способную защитить своих союзников. А если бы еще удалось поджечь военный конфликт, в котором бы участвовали Иран, Россия, Турция, то это вообще было бы идеально для Запада.
Кроме этого по замыслу Запада Зангезурский коридор, который будет выведен из-под контроля России, существенно ухудшит перспективы российского плана Север – Юг.
Ну и конечно Запад рассчитывал выступить главным судьей в этом конфликте, естественно рассудив все в свою пользу. А сейчас на Западе судорожно думают на каком этапе что-то пошло не так. Ведь казалось, что все готово. И Никол Воваевич сделал всё по плану. Сдал с потрохами Карабах ( причем сделал это еще год назад в Париже). И к этой дате учения с американцами подгадали, чтобы быстро заменить наших миротворцев на натовских. И даже, чтобы больнее уколоть Россию Армения приняла статус МУС.
В Гранаде уже всё было подготовлено, чтобы под фанфары принять западный план урегулирования конфликта. Не знаю было ли закуплено шампанское, но руки потирали на Западе это точно.
И вот в последний момент, оказалось что все старания пошли прахом. Иран, Турция и Россия сами решили все вопросы. Но что наиболее обидно для Запада, вообще без его участия. А заявление главы Азербайджана, что он не поехал в Гранаду потому, что не видит причин решать вопросы урегулирования со странами не имеющими отношения к региону. И это про Запад, который по умолчанию уверен, что имеет отношение к абсолютно любому региону мира.
Главным в мирном урегулировании является тот факт, что безопасность Зангезурского коридора будет обеспечивать Россия, а армянских войск там и близко не должно быть.!!!!!!!!
Таким образом Россия не только не ушла из региона, но в реальности еще больше упрочила своё значение в нём. Кроме этого, напуганная предварительными требованиями Азербайджана Армения ( тут и закрытие атомной станции, и репарации в размере 100 млрд.) теперь оказалась в положении заложника. Только влияние России может помочь если не убрать, то хотя бы отложить в долгий ящик подобные требования, которые просто ставят крест на государственности Армении. Простым языком, пока вы лояльны к России можете спать спокойно, в противном случае готовьте 100 млрд. и отключайте свет.
И если кто-то думает, что такая прекрасная комбинация была разыграна в последние дни, то он явно ошибается. Можно не сомневаться, что такой расклад был оговорен заранее между главными игроками региона Россией, Ираном и Турцией. А западный план, не только не мешал, но даже забирал на себя большую часть черновой работы.
Сейчас, можно уже точно говорить, что единственной стороной оказавшейся в проигрыше является Армения ( ну и конечно те кто толкал страну к таким действиям). Все остальные стороны остались в выигрыше. Так Россия лишь упрочила свою роль в этом регионе. Кроме этого торговый путь через Зангезурский коридор теперь будет не конкурентом пути Север-Юг, а его составной частью.