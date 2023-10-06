Олег Царёв, политик, автор канала @olegtsarov

Вчера в ходе дискуссии в рамках Валдайского форума Владимир Путин заявил, что Россия провела успешное испытание «Буревестника». Президент подчеркнул, что это «крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой». Надо понимать, что «глобальная дальность» — это не фигура речи, а конкретная техническая особенность ракеты. Её уникальность, ведь такой ракеты нет больше ни у кого в мире — Россия вновь первая.

Проект засекречен, но по имеющимся открытым данным можно сделать вывод, что ракета длиной около 9 м запускается с помощью обычного ракетного двигателя на твёрдом топливе, а уже в полёте активируется небольшой ядерный реактор, который позволяет ракете находиться в воздухе практически неограниченное время в ожидании дальнейших корректировок полётного задания.

По самым скромным оценкам, расчётная дальность — свыше 22 тыс. км. Специалисты говорят, что ядерного топлива, предположительно, хватит на месяцы, а может, и годы полёта в режиме ожидания.

Надо сказать, что в СССР разработка летательных аппаратов с ядерным двигателем велась с 1950-х годов. Над миниатюрными ядерными реакторами работали и другие страны и компании, в частности британцы и американцы, но доработать устройство до практически серийного образца вышло только в России.

В 2018 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию приоткрыл завесу тайны и сказал, что в России разработали ядерную установку, способную поместиться в крылатой ракете.

По одной из версий, «Буревестник» — сверхзвуковая ракета со скоростью полёта до 19,6 Маха, по другой — это дозвуковая ракета, способная нести специальную (ядерную) боеголовку.

Нанести удар «Буревестник» может хоть из Антарктиды, хоть из глухой тайги на Камчатке. Теперь тому же Пентагону придётся учитывать фактор неожиданности: с учётом габаритов и транспортабельности разместить сотню таких ракет можно в разных районах, не возводя при этом целые города для инфраструктуры.

Важно и то, что успешные испытания «Буревестника» — это ещё и первый в истории цивилизации полёт на ядерном ракетном двигателе, который открывает новые перспективы в освоении космоса, где мощный источник электроэнергии придётся как нельзя кстати.

Комментарий редакции

Исходя из доступных данных о ракете "Буревестник" можно сделать следующий вывод:

Это действительно уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире. Благодаря компактной ядерной энергетической установке ракета способна находиться в воздухе практически неограниченное время и преодолевать глобальные расстояния по непредсказуемой траектории.

Ракета обладает высокой скоростью (возможно, сверхзвуковой) и несет мощный ядерный заряд. Она способна наносить удары по целям на территории противника, обходя все имеющиеся средства ПВО и ПРО.

Успешные испытания этой ракеты действительно являются важным технологическим достижением России, которое укрепляет обороноспособность страны. Вместе с тем, реальные боевые характеристики "Буревестника" до конца не известны из-за высокой секретности проекта.

Таким образом, по имеющимся данным, это оружие действительно представляет серьезную угрозу для вероятного противника, меняя расстановку сил в пользу России. Однако объективно оценить его возможности на данном этапе сложно.

Но наивысшим приоритетом остаётся безопасность страны: в случае ядерной войны «Буревестники» смогут отомстить за всех — в случае уничтожения всех шахт и пусковых ракетных установок ракеты смогут нанести ответный (или, как говорят военные, ответно-встречный) ядерный удар.

