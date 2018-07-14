Гиперзвуковой русский «Кинжал» прошёл успешные испытания, — разведка США

Российские гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» прошли очередное успешное испытание, поразив цель на расстоянии более 800 км. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на доклад американской разведки.

Телеканал отмечает, что ракеты поступят на вооружение российской армии уже в 2020 году, а США так и не могут им ничего противопоставить.

«Россия провела третье успешное испытание гиперзвуковой ракеты „Кинжал“ класса „воздух-земля“ в начале этого месяца», — сообщает CNBC.

В докладе разведки США, по словам источника телеканала, отмечается, что ракету уже 12 раз протестировали на истребителе МиГ-31, а в настоящее время ведется работа по адаптации «Кинжала» под бомбардировщики.

2 июля в российском оборонно-промышленном комплексе сообщили, что ракеты из состава новейшего комплекса «Кинжал» будут испытаны на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. При этом на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько ракет.

Комплекс «Кинжал» был презентован президентом России Владимиром Путиным во время обращения к Федеральному собранию 1 марта. Глава государства сообщил, что гиперзвуковая ракета способна развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука) и преодолевать все существующие системы ПВО и ПРО.

В мае американские СМИ назвали «Кинжалы» главным «убийцей авианосцев» США.

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