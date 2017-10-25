А-235 “Нудоль” станет для американской космической группировки настоящим кошмаром

В связи с обострением международной обстановки и началом новой фазы гонки вооружений общественное внимание закономерно приковано к новым и перспективным образцам нашей военной техники. При этом и у отечественных, и у зарубежных экспертов наибольший, пожалуй, интерес вызывает вопрос: что за таинственную и грозную ракету нового поколения под шифром А-235 «Нудоль» Путин готов предъявить американцам в качестве главного русского стратегического аргумента в космических войнах XXI века? Ведь те характеристики «Нудоли», которые – во всяком случае, сейчас – мелькают в средствах массовой информации, кажутся порой невероятными и фантастическими.

А-235 «Нудоль» — это новая трехэшелонная стратегическая система противоракетной обороны, а ее главным элементом является новое поколение русских противоракет, способных сбивать — внимание! — как боевые блоки атакующих вражеских МБР, так и вражеские спутники на околоземных орбитах. Создать такое оружие хотят многие, но подошли к нему вплотную, пожалуй, только мы. И связано это с тем, что «Нудоль» родилась не на пустом месте, она является наследницей уникальной системы противоракетного перехвата А-135 «Амур», которая была развернута еще в советское время вокруг Москвы.

Советское – значит, отличное!

Дело в том, что в результате договора об ограничении противоракетного оружия(мы его заключили еще в 1971 году с американцами) каждому позволялось развертывать только один район противоракетной обороны. Американцы его развернули у себя вокруг пусковых установок своих межконтинентальных ракет, а мы вокруг Москвы. И до сих пор такие ракеты прикрывают столицу. Они и поныне не имеют аналогов в мире. На вооружении этой системы находятся две противоракеты, и обе — с ядерной боевой частью.

Первая – ракета дальнего перехвата 51Т6 имеет две ступени и способна поражать цели на высотах от 70 до 670 км, то есть в космосе. А вот сведения оеё дальности перехвата противоречивы и рознятся более чем в два раза: от 350 км до 850 км.

Ракеты 51Т6 стояли на боевом дежурстве до 2006 года, после чего были демонтированы. В те времена Москва с Западом ещё дружила, и очень похоже, что мы сняли с вооружения эти замечательные дальние ракеты по настойчивой просьбе наших западных друзей, которым они, можно сказать, спать не давали.

Ракеты ближнего перехвата 53Т6 системыА-135 «Амур» тоже уникальны. Они обладают потрясающей динамикой, прекрасными скоростными характеристиками. Допустимые продольные перегрузки этой ракеты — не поверите: 210 g, а поперечные — 90 g! — что является абсолютным мировым рекордом! Противоракета 53Т6 имеет самую высокую в мире энергонасыщенность. При этом её заявленная дальность перехвата — до 100 км, высота перехвата — до 30 км, а скорость цели, которая может быть перехвачена, — до 7 км/сек.

И это только заявленные технические данные. Но в реальности, если верить генеральному конструктору 53Т6 Анатолию Басистову, испытания показали, что на самом деле характеристики этой ракеты в разы лучше. Еще в 1991 году, после окончания государственных испытаний, Басистов заявил: «Система показала значительные запасы по всем параметрам. Скоростные противоракеты 53Т6 могут осуществлять поражения баллистических целей на дальности 2,5 раза больше и на высотах в 3 раза больше, чем мы сейчас их аттестовали. Система готова выполнить задачи и по поражению низкоорбитальных спутников, и другие боевые задачи».

И это, я напоминаю, ракеты предыдущего поколения нашей противоракетной системы — А-135 «Амур».

Переполох на орбите

Сейчас проходит завершающую стадию испытаний новое поколение этой системы — А-235 «Нудоль», и оно, естественно, не дает покоя, нашим «друзьям» за Большой Лужей. Военные журналы разного рода много пишут на эту тему. Например, в Business Insider недавно была опубликована статья, которая называется «Китай и Россия способны покалечить Америку из космоса, но СШАих пока сдерживают», и там проводится мысль о том, что русские уже способнысбивать американские спутники, что для Вашингтона чрезвычайно опасно. В статье говорится: «Китайцы показали, что способны сбивать спутники, ещё в 2007 году. США сделали это через год. А Россия с тех пор провела, как минимум, пять испытаний противоспутниковых ракет. Космос становится полем боя. Первым делом враг будет атаковать американскую орбитальную группировку, а Соединенные Штаты Америки зависят от своих спутников гораздо больше, чем Россия и Китай от своих».

Причем,больше всего прогрессивного американскую военную общественность беспокоит скорость, с которой идут наши испытания, и их успешность. Западные СМИ пишут об этом регулярно. Вот, например, американское издание Washinton Free Beacon» еще 27 мая 2016 года опубликовало статью «Россия провела успешные испытания антиспутниковой ракеты “Нудоль”». В то время многие американские издания печатали подобные статьи. Этот запуск, говорили американские эксперты, знаменует новый этап в усилиях Москвы создать оружие, способное уничтожать наши спутники навигации, связи, разведки и целеуказания. Из пяти проведенных русскими испытательных пусков четыре были успешными. А дальность перехвата боевых блоков МБРу «Нудоли» может быть просто фантастической —до полутора тысяч километров,высота перехвата летящих целей —до 1000 км, скорость цели, которую она способна перехватить —до 10 километров в секунду. Притом система будет иметь три эшелона перехвата: ближний, средний и дальний.

Надо признать, что все эти количественные характеристики, которые приводят разного рода эксперты, конечно, совершенно условны — никто не знает, каковы они в реальности, потому что они являются не просто государственной тайной, но информацией особой важности — т.е. такой информацией, от которой может зависетьбезопасность государства в целом. Но всё же о них можно догадываться, исходя из характеристик, которые известны нам по предыдущим образцам, и из наблюдений американцев за испытаниями наших ракет. В любом случае ясно, что новая система будет существенным шагом вперед, и, скорее всего, станет для американской космической группировки настоящим кошмаром.

Показательно, кстати, что с того момента как американцы обратили серьезное внимание на успешные испытательные пуски ракет А-235, их ведущие военные эксперты начали неохотно признавать, что они теряют превосходство в космосе. В 2015 году заместитель главы Пентагона по военным закупкам Фрэнк Кэндалл заявил следующее: «Русские и китайцы стремительно усиливают свое присутствие в космосе, а мы, американцы, напротив, слабеем. Русские действуют старым проверенным способом, они просто воруют наши военные секреты». Кто чьи секреты больше ворует, это ещё вопрос, но в данном случае это неважно — важно общее признание. И дальше Кэндалл утверждает: «Надо признать: у русских все это неплохо получается. Россия не стоит на месте, она продолжает упорно и целенаправленно модернизировать свое противоспутниковое оружие».

Конфузы дяди Сэма

При этом особую пикантность американским заявлениям о том, что они теряют превосходство в космосе, придаёт тот факт, что когда они испытывают свои противоракеты, причем гораздо менее совершенные, чем А-235, у них это зачастую получается очень неудачно.

Например, 22 июня 2017 года (это выдержки из издания Defense News)американцы тестировали знаменитую SM-3 — противоракету морского базирования, которая уже принята у них на вооружение и которую они считаютосновой противоракетной обороны. Испытания проходили около Гавайских островов. Однако оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис»(Aegis) эсминец «Джон Пол Джонс» не смог уничтожить баллистическую ракету средней дальности (речь о межконтинентальной баллистической ракете даже не идет), запущенную с острова Гавайи. Его корабельный радар обнаружил цель, и всё было бы хорошо, но сама противоракета SM-3, блок 2А, просто непромахнулась! А ведь как расхваливали её американцы! Дескать, она такая замечательная: трехступенчатая, управляемая, разработанная совместно с Японией и предназначенная для уничтожения баллистических ракет, в том числе за пределами атмосферы, в ближнем космосе, — а тут она даже ракеты средней дальности перехватить не смогла!

Кстати говоря, в области противоракетной обороны систему «Нудоль» будет органично дополнять новый ЗРК С-500, хотя о его характеристиках тоже можно пока говорить только в самых общих чертах. С-500 — это комплекс менее мощный, чем «Нудоль», однако эта меньшая мощность с лихвой компенсируется его большей универсальностью. То есть С-500 способен работать не только поатакующим боеголовкам баллистических ракет, но и по любым аэробаллистическим целям самолётам, беспилотникам, крылатым ракетам. И здесь видится главный момент, ради чего создается С-500, — он создается для того, чтобы иметь возможность гарантированно отслеживать и сбивать перспективные гиперзвуковые ракеты, которые американцы хотят сделать главным оружием своего знаменитого «Быстрого глобального удара», в рамках которого хотят научиться поражать любую цель на планете в течение часа. На сегодняшний день ни у кого в мире нет зенитных комплексов, которые способны перехватывать гиперзвуковые маневрирующие цели. И вот наш С-500 как раз и задуман как комплекс, который это сможет делать.

При этом оба комплекса, и А-235, и С-500, мобильны. А это значит, что с принятием их на вооружение Россия сможет разворачивать средства поражения американских спутников, боевых блоков атакующих МБР и гиперзвуковых летательных аппаратов Россия сможет в любом месте и на любом направлении удара.

И для наших врагов это, конечно, очень неприятный сюрприз!