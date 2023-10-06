Мировые левые — самые правые
Захар Прилепин @zakharprilepin
Что странным образом до сих пор не понимают наши дорогие «националисты».
Едва заходит речь о новой политической и экономической конфигурации, которую пытается организовать Россия, неизбежно выплывает тот факт, что наши новые или потенциальные партнёры, как правило, относятся к числу соцстран.
Ни для кого уже не секрет, что особенно близко мы собираемся дружить с Китаем, Индией, Северной Кореей, Вьетнамом, Никарагуа, Кубой, Аргентиной, Бразилией, Алжиром и далее по списку — а это всё «соцлагерь» в самой, назовём это… открытой форме.
Националисты тут же начинают упираться: нет, какие ещё соцстраны, нет никаких соцстран — там рынок, и вообще они с Америкой торгуют, а ещё у них миллионеры.
Националистам изо всех сил прямо хочется, чтоб социализм был проигравшей идеологией. Что при взгляде на Индию и Китай кажется, мягко говоря, комическим.
Итак, по пунктам.
СССР тоже имел в разные периоды времени торговые отношения с капстранами, в СССР в разные периоды времени существовал в тех или иных формах рынок, в СССР были официальные миллионеры.
И всё это не делало СССР капиталистической страной.
Равно как и наличие инструментов жёсткой (в случае необходимости) плановой экономики, широкий социальный блок и контроль государства за добычей природных ресурсов не делают из современных капстран социалистические страны.
На самом деле соцстраны — это, как мы видим, государства, в своё время радикально дистанцировавшиеся от США, от европейских колонизаторов и, невзирая на те или иные нынешние торговые и политические отношения с ними, сохраняющие эту мощнейшую инерцию.
Это государства с централизованной властью, государства, ставящие цель контролировать олигархат и держать в своих руках рыночные инструменты, государства, для которых антиколониальная борьба (как правило, под красным знаменем) — не пустой звук и не трафаретная фраза, а суть и смысл новейшей национальной истории.
Социализм для них — это и есть высшая форма национализма. Большинство из них, будучи совсем недавно по историческим меркам слаборазвитыми крестьянскими хозяйствами, оккупированными капстранами, благодаря социализму (централизации, национализации, героике, поддержке СССР и коллег по соцблоку, штудированию работ Ленина) отстояли независимость — раз, взяли разгон — два и вышли в мировые или региональные лидеры — три.
Социализм — это и есть в их понимании «свой путь», а не «европейская зараза, принесённая сквозняком».
А капитализм в их понимании (см. на Европу, Канаду, Австралию) — это отсутствие собственного пути. Это пляска под американский геополитический бубен. Это 100 гендеров и поставка вооружения на Украину.
Ну, друзья мои. Это же так просто.
Мировые левые — это и есть самые правые. Потому что независимость и народность — основа их существования.
А у нас тут всё талдычат про «левую заразу, которую мы преодолели».
Ну да, преодолели — и получили ВТО, ЕГЭ, выкачку финансов, бессовестный олигархат, фармкоролей, неспособность заступаться за русское население, оставшееся за пределами страны (чтоб не портить отношений с «цивилизованными партнёрами»), веру в «прогресс», практически узаконенную русофобию в национальном кино, осмысленное оскотинивание национальной культуры и 2 млн прогрессивных молодых людей, которые валят из страны при первых звуках горна и дроби военных барабанов.
Хватит воевать с «левыми» призраками.
Впрочем, если вы такие принципиальные — будьте последовательны: пошлите к чёрту этот Китай с его марксизмом-ленинизмом, прописанным в их Конституции, эту Аргентину, эту Кубу, это Никарагуа, этих тоскующих по СССР африканцев — и протяните руку дружбы, кому там, даже не знаю… полякам, англичанам и канадцам.
Нормальные правые страны и «совок» ненавидят, как и вы.
Вам пожмут.
А, чуть не забыл. Про Бога.
С Богом в соцстранах — всё в порядке. Храмы стоят, люди молятся, батюшки разнообразных конфессий окормляют свои приходы.
Что о капстранах сказать всё сложнее. Где там нынче Бог и как он со всем происходящим мирится, сказать не рискну.
Комментарий редакции
В этой статье Захар Прилепин высказывает следующие основные идеи:
1. Россия наращивает сотрудничество в основном со странами социалистического лагеря – Китаем, Индией, Северной Кореей и др.
2. Эти страны, несмотря на наличие рыночных элементов, сохраняют приверженность социалистическим принципам – сильная роль государства, контроль над олигархами, социальная политика.
3. Социализм для этих стран – путь к национальной независимости и развитию. Капитализм же ассоциируется с зависимостью от Запада.
4. Поэтому "мировые левые – это и есть самые правые", так как отстаивают независимость и интересы своих народов.
5. России не нужно бороться с "левой заразой", а наоборот, опираться на социалистические принципы для укрепления суверенитета.
6. Вера и религия в социалистических странах не подавляются, в отличие от некоторых капиталистических стран.
Таким образом, автор призывает переосмыслить отношение к социализму и левым идеям, увидев в них ресурс для укрепления государственности и традиционных ценностей.
Товарищ просто не понимает что такое социализм. Социализм это социальное общество. Это не зоновский барак на лесозаготовках, не ружонные силы Северной Кореи, это Европа прежде всего Франция Германия Швеция… где не просто социализм, а социализм ожиревший до коммунизма. Китай Куба Лаос и прочая Камбоджа это строй феодальный, крепкий, надежно- пинательный строй. Перестанут в Китае хотя бы миллионеров казнить и смертоказнь отменят, тогда как то можно о социализме разговаривать.
Хазин: Путину открыто бросила вызов властная группировка внутри России
ПРО ПОЛИТИКУ Сегодня
В конце сентября Владимир Путин достаточно неожиданно для всей нашей либеральной элиты потребовал от денежных властей вернуть курс рубля в разумные рамки, отодвинув его значения от психологически важных отметок. Российский лидер дал это задание финансистам открыто и публично для того, чтобы они не могли сказать, что от них кто ничего подобного не требовал. Нет, задание было дано, что называется, под запись, всё зафиксировано и запущено в паблик. После этого у либералов было всего два пути ― либо действительно начать приводить ситуацию на валютном рынке в меридиан и исправлять свою политику по целенаправленной девальвации рубля, которую они начали ещё в апреле этого года, либо же стоять на своём и ещё больше демонстративно усугубить положение российской национальной валюты с тем, чтобы дать понять главе государства, что с ними таким образом поступать нельзя, что они всё ещё представляют из себя достаточно мощную и влиятельную властную группировку, а значит, давать им поручения в прямом эфире под камеры в ультимативной форме нельзя даже президенту страны. Дальнейшее развитие ситуации в части изменения курса рубля прямо говорит нам о том, что либералы решили пойти по второму пути.
И всё это происходит на фоне перманентного ожидания широкой российской общественности объявления Путиным своего решения об участии в предстоящих президентских выборах. Люди ждут, что действующий глава государства озвучит эту заветную новость буквально со дня на день.
Теперь, как объяснил Хазин, следующий ход за Путиным. Властная группировка либералов открыто бросила ему вызов и ему предстоит решить, будет ли он его принимать или нет. Если президент примет этот вызов, то тогда самое эффективное действие, которое он может предпринять в ответ — это объявить на очередном публичном совещании или заседании о создании в России полного аналога прекрасно памятной Чрезвычайно комиссии только не по борьбе с контрреволюцией, а с целенаправленным саботажем в части реализации нового курса президента и его прямых указаний. Сразу после этого представители этого нового органа власти, как отметил эксперт, должны прийти в главные финансовые ведомства страны и отстранить от работы их руководство и первую линию заместителей. Далее на освободившиеся места должны сесть толковые и проверенные за последние полтора года специалисты, которые совершенно точно не будут придерживаться либерального подхода в деле развития экономики и не будут саботировать прямые поручения главы государства. Да, платой за такой подход станет некое ухудшение качества госуправления на достаточно долгий период, возможно, на пару лет.
Альтернативой такой реакции Путина может выступить игнорирование вызова со стороны властной группировки либералов и откладывание решения данного вопроса на время уже после президентских выборов…
п.с. видите все хотят СМЕРША экономического,политического и главное его возглавить…