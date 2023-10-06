Захар Прилепин @zakharprilepin



Что странным образом до сих пор не понимают наши дорогие «националисты».



Едва заходит речь о новой политической и экономической конфигурации, которую пытается организовать Россия, неизбежно выплывает тот факт, что наши новые или потенциальные партнёры, как правило, относятся к числу соцстран.



Ни для кого уже не секрет, что особенно близко мы собираемся дружить с Китаем, Индией, Северной Кореей, Вьетнамом, Никарагуа, Кубой, Аргентиной, Бразилией, Алжиром и далее по списку — а это всё «соцлагерь» в самой, назовём это… открытой форме.



Националисты тут же начинают упираться: нет, какие ещё соцстраны, нет никаких соцстран — там рынок, и вообще они с Америкой торгуют, а ещё у них миллионеры.



Националистам изо всех сил прямо хочется, чтоб социализм был проигравшей идеологией. Что при взгляде на Индию и Китай кажется, мягко говоря, комическим.



Итак, по пунктам.



СССР тоже имел в разные периоды времени торговые отношения с капстранами, в СССР в разные периоды времени существовал в тех или иных формах рынок, в СССР были официальные миллионеры.



И всё это не делало СССР капиталистической страной.



Равно как и наличие инструментов жёсткой (в случае необходимости) плановой экономики, широкий социальный блок и контроль государства за добычей природных ресурсов не делают из современных капстран социалистические страны.



На самом деле соцстраны — это, как мы видим, государства, в своё время радикально дистанцировавшиеся от США, от европейских колонизаторов и, невзирая на те или иные нынешние торговые и политические отношения с ними, сохраняющие эту мощнейшую инерцию.



Это государства с централизованной властью, государства, ставящие цель контролировать олигархат и держать в своих руках рыночные инструменты, государства, для которых антиколониальная борьба (как правило, под красным знаменем) — не пустой звук и не трафаретная фраза, а суть и смысл новейшей национальной истории.



Социализм для них — это и есть высшая форма национализма. Большинство из них, будучи совсем недавно по историческим меркам слаборазвитыми крестьянскими хозяйствами, оккупированными капстранами, благодаря социализму (централизации, национализации, героике, поддержке СССР и коллег по соцблоку, штудированию работ Ленина) отстояли независимость — раз, взяли разгон — два и вышли в мировые или региональные лидеры — три.



Социализм — это и есть в их понимании «свой путь», а не «европейская зараза, принесённая сквозняком».



А капитализм в их понимании (см. на Европу, Канаду, Австралию) — это отсутствие собственного пути. Это пляска под американский геополитический бубен. Это 100 гендеров и поставка вооружения на Украину.



Ну, друзья мои. Это же так просто.



Мировые левые — это и есть самые правые. Потому что независимость и народность — основа их существования.



А у нас тут всё талдычат про «левую заразу, которую мы преодолели».



Ну да, преодолели — и получили ВТО, ЕГЭ, выкачку финансов, бессовестный олигархат, фармкоролей, неспособность заступаться за русское население, оставшееся за пределами страны (чтоб не портить отношений с «цивилизованными партнёрами»), веру в «прогресс», практически узаконенную русофобию в национальном кино, осмысленное оскотинивание национальной культуры и 2 млн прогрессивных молодых людей, которые валят из страны при первых звуках горна и дроби военных барабанов.



Хватит воевать с «левыми» призраками.

Впрочем, если вы такие принципиальные — будьте последовательны: пошлите к чёрту этот Китай с его марксизмом-ленинизмом, прописанным в их Конституции, эту Аргентину, эту Кубу, это Никарагуа, этих тоскующих по СССР африканцев — и протяните руку дружбы, кому там, даже не знаю… полякам, англичанам и канадцам.

Нормальные правые страны и «совок» ненавидят, как и вы.

Вам пожмут.

А, чуть не забыл. Про Бога.

С Богом в соцстранах — всё в порядке. Храмы стоят, люди молятся, батюшки разнообразных конфессий окормляют свои приходы.

Что о капстранах сказать всё сложнее. Где там нынче Бог и как он со всем происходящим мирится, сказать не рискну.

Комментарий редакции

В этой статье Захар Прилепин высказывает следующие основные идеи:

1. Россия наращивает сотрудничество в основном со странами социалистического лагеря – Китаем, Индией, Северной Кореей и др.

2. Эти страны, несмотря на наличие рыночных элементов, сохраняют приверженность социалистическим принципам – сильная роль государства, контроль над олигархами, социальная политика.

3. Социализм для этих стран – путь к национальной независимости и развитию. Капитализм же ассоциируется с зависимостью от Запада.

4. Поэтому "мировые левые – это и есть самые правые", так как отстаивают независимость и интересы своих народов.

5. России не нужно бороться с "левой заразой", а наоборот, опираться на социалистические принципы для укрепления суверенитета.

6. Вера и религия в социалистических странах не подавляются, в отличие от некоторых капиталистических стран.

Таким образом, автор призывает переосмыслить отношение к социализму и левым идеям, увидев в них ресурс для укрепления государственности и традиционных ценностей.