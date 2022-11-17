СТАС «АЙ, КАК ПРОСТО» ВАСИЛЬЕВ о Донбассе, проблемах СВО, доверии Путину, СССР, левых и правых
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Фильм Стаса Васильева «Донбасский дневник»: https://www.youtube.com/watch?v=ooWmtZYrOwE
Выпуск «Метаметрики» с участием В.Мединского: https://www.youtube.com/watch?v=5KnyCyuY_38
В гостях Metametrica наш коллега и большой друг Стас «Ай, как просто» Васильев. Блогер и обозреватель технологий и гаджетов, в 2022 году Стас отправился в Донбасс и выпустил свой фильм «Донбасский дневник». Поговорили о его впечатлениях от работы над лентой и обсудили самые острые вопросы повестки дня.
Каковы причины проблем, возникших в ходе СВО, и что нужно изменить, чтобы переломить ситуацию? Как это отражается на доверии общества к власти и лично Владимиру Путину? Кто сегодня в России сильнее: левые или правые? Каково будущее либерализма в России?
СССР и Сталин – идеальная модель общественно-политического и экономического устройства России? Узнаем у Стаса Васильева. Смотрим!
Таймкоды:
00:00 Стас «Ай, как просто» на Метаметрике: тараны, богатство, большевики и подвалы
00:59 Режиссер-документалист Стас Васильев: кто его фанат?
02:11 «Стас, а ты кто?»
06:11 Жизнь в зоне СВО: там другой мир, там люди теряют все
11:41 Мировой капитализм: уровень жизни можно поднять только за чей-то счет
14:00 2018 – начало технологической войны с Западом
16:01 У украинского капитала есть отечество. А у российского?
18:52 «24 февраля другого выбора не было»
22:10 Молчаливое сопротивление системы: у Президента нет поддержки
25:10 30 лет растили «Моргенштернов», а нужны «Гастелло» и «Стахановы»
32:10 Проблемы в стране от безнаказанности в верхах
35:09 Лет через 30 все будут рассказывать про репрессии 2022 года
40:59 Мы в новой фазе кризиса капитализма
44:20 Константин Семин и не только «проср*ли все полимеры»
50:50 Рудой – «Ленин нашего времени»?
54:08 Сажать коррупционеров и «возродить ГУЛАГ» – лучшая реформа
56:46 Советская система шла к развалу с 1945 года
1:00:13 «Если призовут – пойду на фронт»
1:03:24 Лучшие моменты следующего выпуска
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Стас «Ай как просто»:
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