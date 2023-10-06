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“Калашников” запустил в серийное производство снайперскую винтовку Чукавина

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Оружейный концерн "Калашников" сообщил, что снайперская винтовка Чукавина успешно прошла все требуемые испытания, после чего было принято решение о начале ее серийного производства. Ранее винтовка также проходила испытания в зоне СВО, где состояла на вооружение снайперских подразделений бригад специального назначения. Отзывы о новой винтовке были положительными. Также ранее сообщалось о принятии винтовки на вооружение ВС РФ.

Война как обычно ускоряет прогресс в разработке, производстве и внедрении новых образцов вооружений.

Комментарий редакции

Можно выделить следующие основные достоинства и недостатки новой снайперской винтовки СВЧ:

Достоинства:

- Планки Пикатини для установки модулей и прицелов.
- Монолитная верхняя часть для надежного крепления прицела.
- Разборная конструкция (аппер и ловер) для возможности быстрой смены ствола.
- Эргономичность – регулируемый складной приклад, удобная рукоятка.
- Новый оптический прицел с регулируемым увеличением.
- Возможность быстрой смены ствола.
- Компактные размеры и вес по сравнению с СВД.

Недостатки:

- Невозможность быстрой смены калибра, нужны отдельные модификации.
- Вопросы с быстрым налаживанием массового производства.
- Необходима проверка надежности в войсках.

В целом, СВЧ – это шаг вперед по сравнению с СВД, винтовка отвечает многим современным требованиям к снайперскому оружию. Однако есть вопросы по производству и надежности, которые предстоит решить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8685160.html
Метки: Видео, впк, Калашников, производство, Россия, снайперы, стрелковое оружие
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