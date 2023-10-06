Оружейный концерн "Калашников" сообщил, что снайперская винтовка Чукавина успешно прошла все требуемые испытания, после чего было принято решение о начале ее серийного производства. Ранее винтовка также проходила испытания в зоне СВО, где состояла на вооружение снайперских подразделений бригад специального назначения. Отзывы о новой винтовке были положительными. Также ранее сообщалось о принятии винтовки на вооружение ВС РФ.

Война как обычно ускоряет прогресс в разработке, производстве и внедрении новых образцов вооружений.

Комментарий редакции

Можно выделить следующие основные достоинства и недостатки новой снайперской винтовки СВЧ:

Достоинства:

- Планки Пикатини для установки модулей и прицелов.

- Монолитная верхняя часть для надежного крепления прицела.

- Разборная конструкция (аппер и ловер) для возможности быстрой смены ствола.

- Эргономичность – регулируемый складной приклад, удобная рукоятка.

- Новый оптический прицел с регулируемым увеличением.

- Возможность быстрой смены ствола.

- Компактные размеры и вес по сравнению с СВД.

Недостатки:

- Невозможность быстрой смены калибра, нужны отдельные модификации.

- Вопросы с быстрым налаживанием массового производства.

- Необходима проверка надежности в войсках.

В целом, СВЧ – это шаг вперед по сравнению с СВД, винтовка отвечает многим современным требованиям к снайперскому оружию. Однако есть вопросы по производству и надежности, которые предстоит решить.