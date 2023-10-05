Как прекратить поборы с потребителей электроэнергии
Одним из основных обещаний властей при подготовке реформы электроэнергетики было снижение цен на электроэнергию путем создания свободного рынка. Этому не суждено было сбыться. Почему цены на электроэнергию возросли и продолжают увеличиваться? Рассказывает главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
Ведущая – Екатерина Борисова
Подробный анализ изложен в публикации «Как вымогают деньги у потребителей электроэнергии» – «Промышленные ведомости» № 8, 2013 г. https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=2552&nomer=84
и «Промышленные ведомости» №3, июнь 2022 г.
https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=3531&nomer=146
Комментарий редакции
В этой беседе обсуждаются следующие основные темы:
1. Реформа электроэнергетики в России не привела к снижению цен на электроэнергию, как изначально обещалось. Цены продолжают расти.
2. Причины роста цен: монопольное положение компаний, двойная оплата мощности, завышенная прибыль генерирующих компаний, перекрестное субсидирование, посредническая деятельность гарантирующих поставщиков.
3. Предложения по снижению цен: ликвидация оплаты мощности, нормирование прибыли генерирующих компаний, отмена перекрестного субсидирования, упразднение лишних посредников, переход к средневзвешенным ценам по регионам.
4. Необходимость изменения налоговой политики, в частности отмены НДС и налога на добычу полезных ископаемых.
Вывод: в беседе поднимаются важные проблемы российской энергетики и даются конкретные предложения по реформированию отрасли и ценообразования для снижения издержек потребителей.