Сводки от ополчения Новороссии 09 мая 2020
- 17:12 Взрыв на позициях ВСУ, ранен офицер и солдаты : сводка с Донбасса.
- 16:35 Военнослужащие НМ ЛНР вручили ветеранам Луганщины юбилейные медали.
- 07:00 Кровавый апрель: на Донбассе уничтожены и покалечены боевики ВСУ и нацгвардии (ФОТО).
- 02:30 Как прекратить это безумие? — ко Дню Победы на Донбассе ранены дети (ВИДЕО).
Взрыв на позициях ВСУ, ранен офицер и солдаты : сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР О. Никитина.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины тринадцать раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 82-мм минометов район н. п. Широкая Балка.
На донецком направлении боевики 57-й бригады Мишанчука, 28-й бригады Марченко и 54-й бригады Майстренко открывали огонь по районам н. п. Васильевка, Веселое, Спартак, Жабичево, Александровка, Сигнальное, Еленовка, пос. шахты «Трудовская» и аэропорта г. Донецка с применением 82-мм миномётов, зенитных установок, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ Кащенко, Мишанчука, Майстренко, Марченко и Зубанича.
Нашими наблюдателями в районе северной окраины н. п. Авдеевка зафиксирован факт небоевых потерь среди боевиков 57-й мотопехотной бригады.
Вчера с позиций украинских оккупантов выдвинулась группа безоружных людей в количестве трех человек в военной форме одежды ВСУ.
После небольшого удаления от позиций ВСУ, по ним был отрыт огонь с украинских позиций из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов. В результате «дружественного огня» двое погибли на месте, один получил ранения ног. Наши защитники огонь по ним не открывали и продолжали наблюдение за эвакуацией погибших и раненного.
Стало известно, что это была очередная попытка военнослужащих 42-го батальона 57 омпбр перейти на нашу сторону по примеру Анатолия Капицкого.
Командир соединения Мишанчук сейчас проводит разбирательство по данному факту, но наши источники отмечают, что, несмотря на тяжелое состояние, проведен допрос раненого, которым оказался лейтенант Севастьянов. В штаб ОТГ «Восток» уже доложено о потерях в результате обстрела со стороны Народной милиции.
К тому же, небоевые потери зафиксированы в 10 горно-штурмовой бригаде.
Напомним, что 7 мая в результате нарушений требований безопасности при ведении минометного огня по н. п.Саханка погиб один каратель бригады и двое получили ранения, после чего по населенному пункту был открыт провокационный огонь из СПГ, в результате чего пятеро мирных жителей получили тяжелые ранения, из них двое 14-летних детей.
С целью отвлечения внимания от данного террористического акта со стороны карательных вооруженных формирований, в бригаду прибыл командир тактической группы спецопераций при штабе ОТГ «Восток» майор Бобейко с представителями телеканалов «Интер», «5 канал» и «1+1».
Стало известно, что задачей группы пропагандистов была подготовка видеосюжета об использовании Народной милицией БЛА для сброса боеприпасов на позиции ВСУ.
Но при переоборудовании БЛА в ударный, произошел подрыв взрывного устройства. Ранения получили трое боевиков: майор Задойный, солдат Тихоход и солдат Пигульский.
От наших источников поступила информация о работе в 128 горно-штурмовой бригаде комплексной комиссии штаба «ООС» для проверки соединения перед предстоящей ротацией.
Отмечается, что комиссией выявлена значительная недостача в горюче-смазочных материалах, остатков которых в бригаде не хватит для организации транспортировки вооружения, военной и специальной техники в н. п. Константиновка для погрузки на железнодорожные платформы.
В ходе предварительного разбирательства выявлено, что более 75 тонн топлива украдено и впоследствии продано.
Командующий ОТГ «Восток» Соколов в телефонном разговоре предупредил командира бригады Гончарука, чтобы он восстановил утраченные материальные средства своими силами.
Не исключено, что данная задача будет возложена на командиров батальонов, и в соединении будут фиксироваться очередные факты расхищения военно-технического имущества и поборы денежных средств.
Также комиссией выявлены нарушения санитарных требований в 128 бригаде. В частности, по причине отсутствия в соединении индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств началось распространение коронавирусной инфекции. Как мы ранее заявляли, в 128 бригаде количество инфицированных составило более тридцати человек.
Ситуацию усугубляет нехватка технической и питьевой воды, необходимой как для обеспечения бытовых условий военнослужащих, так и для санитарной обработки на территории бригады. В местах проживания военнослужащих зафиксирована вспышка кишечных заболеваний, в результате которых уже госпитализировано пятеро военнослужащих.
Нам стало известно, что сегодня, в День Победы, националистическими организациями «Национальный корпус», «Традиции и порядок», а также «Демократическая секира» спланировано проведение акций в Харькове, Николаеве, Запорожье и Одессе, а также в населенных пунктах Славянск, Волноваха и Мариуполь в зоне «ООС» по пресечению празднований с использованием просоветской и пророссийской символики. В частности, радикально нацеленными националистами будут выслеживаться лица с георгиевскими ленточками и знаменами времен ВОв. К тем, кто окажет сопротивление, будет применяться сила.
Мы призываем украинское руководство остановить агрессию националистов против мирного населения, не допустить унижения ветеранов и памяти поколений.
Напомним, что победа в Великой Отечественной войне — это наша общая история, которой мы обязаны гордится и не забывать.
От лица командования Народной милиции поздравляем наших ветеранов, военнослужащих и жителей Республики с Днём Великой Победы.
Это был подвиг великой и могучей страны! Это был ваш подвиг, дорогие ветераны!
В этот светлый день мы чтим память миллионов граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.
Наш долг перед дедами и прадедами — отстоять историческую правду о героизме советского народа и о его ключевой роли в освобождении мира от фашистских захватчиков и передать следующим поколениям силу духа народа-победителя.
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Военнослужащие НМ ЛНР вручили ветеранам Луганщины юбилейные медали
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Кровавый апрель: на Донбассе уничтожены и покалечены боевики ВСУ и нацгвардии (ФОТО)
В апреле 2020 года личный состав ВСУ и НГУ понес ощутимые потери среди личного состава. Так, за месяц ведения боевых действий на Донбассе «незалежная» лишилась как минимум 14 человека в виде «груза 200», и ещё около 50 человек в виде «груза 300».
Из числа «груза 200» военнослужащих ВСУ и НГУ точно были установлены следующие лица:
01.04.2020 – Животов Валерий, 1964 г. р., участник АТО, доброволец. Один из основателей и лидеров днепровского футбольного движения «Фан Рух».
Некоторое время жил в Чехии, после «Евромайдана» вернулся на Украину и ушел добровольцем на фронт.
Потом присоединился к Национальному корпусу, активно занимался волонтерством. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной смерти. На родине «героя и защитника» «незалежной» в г. Днепропетровск остались жена и дети.
05.04.2020 – Холошин Александр Алексеевич, 1978 г. р., солдат, наводчик ракетно-зенитного артиллерийского отделения 122-го ОАеМБ 81-й ОАЭМБр. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника» «незалежной» в г. Богодухов, Харьковской области остались родители.
06.04.2020 – Киселев Евгений Валентинович, 1970 г. р., полковник, начальник управления разведки УСН ВСУ.
С 2014 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде скоропостижной смерти от сердечного приступа. На родине «героя и защитника» «незалежной» остались жена и трехлетняя дочь.
06.04.2020 – Гладун Вячеслав Владимирович, 1987 г. р., сержант полиции, Полк специального назначения «Миротворец».
С 2015 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Во время несения службы в Северодонецке, мкр-н. Щедрищеве, получил перелом бедренной кости, затем в месте перелома обнаружили опухоль. После он и скончался от онкоболезни. На родине «героя и защитника» «незалежной» в г. Обухов, Киевской области остались жена и двое детей.
09.04.2020 – Куприков Алексей Николаевич, 1971 г. р., солдат, механик-водитель (БМП) 3-го мехбатальйона 93-й ОМБр. После смерти на войне лучшего друга решил идти на фронт. В бригаде с ноября 2018, проходил службу в должности стрелка-помощника гранатометчика, после того, после обучения в учебном центре, стал механиком-водителем. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника» «незалежной» в ст. Безрична, Оловяннинского р-на, Читинской области РФ остались жена и 19-летний сын.
12.04.2020 – Скакуненко Леонид Леонидович, 1987 г. р., солдат, наводчик механизированного батальона 93-й ОМБр. С 2014 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника» «незалежной» в с. Лиховка, Пятихатский район, Днепропетровской области остались сестра, жена и сын от первого брака.
13.04.2020 – Лазаревич Алексей Николаевич, 1965 г. р., прапорщик, техник 1-й минометной батареи 16-го ОМПБ 58-й ОМПБр. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде острой сердечной болезни.
Очевидно, сердце на выдержало всех совершенных преступлений.
На родине «героя и защитника» «незалежной» в г. Глухов, Сумской области остались жена и дети.
14.04.2020 – Вивчaренко Игорь Викторович, 1996 г. р., старший солдат, оператор группы спецназначения 3-го ОПСпП. С 2019 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на полигоне в Донецкой области, в результате взрыва мины в канале 82-мм миномета во время проведения плановых занятий по огневой подготовке.
Кроме того, еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. Вот так они умеют пользоваться оружием!
Видимо, командиры тоже не уведомлены о мерах предосторожности. На родине «героя и защитника» «незалежной» в с. Коробчино, Новомиргородского района, Кировоградской области остались родители, четверо братьев и сестра.
19.04.2020 – Волошко Олег Николаевич, 1976 г. р., участник АТО в составе 25-й ОМПБ «Киевская Русь». Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапного сердечного приступа. На родине «героя и защитника» «незалежной» в с. Германовка, Обуховского района, Киевской области остались мать, дочь и сын.
20.04.2020 – Шинкарук Андрей Владимирович, 1991 г. р., лейтенант, командир мотострелкового взвода 28-й ОМБр. В июне 2019 был назначен на должность комвзвода 28-й бригады. С 2014 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника» «незалежной» в г. Любомль, Волынской области остались мать и четыре сестры.
23.04.2020 – Алешин Андрей Александрович, 1987 г. р., военнослужащий 128-й ОГШБр. С 2017 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, это была не боевая потеря. Наверняка еще один застрелился из автомата.
На родине «героя и защитника» «незалежной» в с. Славское, Сколевского района, Львовской области остались родители и жена.
23.04.2020 – Косенко Сергей, 1984 г. р., участник АТО/«ООС» в составе 39-го БТРО «Днепр-2» и ППСПОП «Днепр-1». Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника» «незалежной» в с. Славское, Сколевского района, Львовской области остались родители.
26.04.2020 – Горбик Юрий, 1967 г. р., солдат, 53-й ОМБр.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде мучительной смерти, сгорев заживо в «ЗИЛ-131», застрявшем на грузовой платформе вокзала.
На родине «героя и защитника» «незалежной» в г. Марганец, Днепропетровской области остались жена и дети.
28.04.2020 – Лисин Алексей Васильевич, 1990 г. р., солдат, водитель в составе пулеметного взвода (командирован из механизированного взвода) 93-й ОМБр. С 2019 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР (осколочное ранение). На родине «героя и защитника» «незалежной» в с. Горькое, Гуляйпольского района, Запорожской области остались сестра, брат, 12-летняя дочь и невеста.
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Константин Романов, специально для «Русской Весны»
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Как прекратить это безумие? — ко Дню Победы на Донбассе ранены дети (ВИДЕО)
Пока мы готовимся отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, война, собственно, продолжается. В четверг, 7 мая, пятеро мирных жителей, в том числе двое детей, были ранены в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины села Саханка в Новоазовском районе — на юге ДНР.
Как сообщает Донецкое агентство новостей, ранены мальчик и девочка, оба 2006 года рождения. У мальчика перелом обеих костей правой голени, правой локтевой кости, множественные осколочные ранения левой голени и стопы. Девочка получила осколочные непроникающие ранения височной области слева, сотрясение головного мозга, ссадины левого бедра.
Журналист Ирина Лашкевич сообщает, что Дима и Настя — двоюродные брат и сестра, «Настеньке делали пару лет назад операцию на сердце, больной ребёнок…». Им необходима помощь.
«Димочку оперируют, была в больнице. Мельком увидела на операционном столе. Оставила маме продукты. Кто может помочь, помогайте, он из очень бедной семьи. Дом Насти разбомбили, она с мамой переехала жить в малюсенький домик к Диме. Они двоюродные брат и сестра», — написала Ирина Лашкевич на своей странице в Facebook (желающие помочь пусть заглянут в это сообщение, чтобы найти реквизиты — Авт.).
Отметим, всего в результате обстрела Саханки 7 мая ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей — кроме детей, пострадали двое 49-летних мужчин и 43-летняя женщина.
По информации пресс-службы Народной милиции ДНР, «украинские боевики… целенаправленно обстреляли группу мирных жителей, которые готовили памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну и перекрывали крышу стоящего рядом сельского клуба в селе Саханка».
На помощь раненым прибыли находившиеся неподалёку военнослужащие ДНР, начали эвакуацию — и снова обстрел, один погибший.
В заявлении Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой указывается, что обстрел был произведён «…в нарушение требований международного гуманитарного права по запрещению нападений на гражданские объекты и нападений неизбирательного характера при проведении военных операций».
Омбудсмен ДНР подчёркивает, что нарушены нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
«Действия ВФУ [вооружённых формирований Украины] не только подрывают соглашение о бессрочном прекращении огня, вступившее в силу 21 июля 2019 года, но и несут прямую угрозу жизни мирных жителей Донбасса», — говорится в заявлении.
В связи с этим Дарья Морозова направила обращения к международным организациям, призвав мировую общественность «дать должную правовую оценку действиям Украины и использовать все доступные средства для недопущения дальнейшей эскалации конфликта и для возвращения к мирному диалогу в рамках Минского переговорного процесса».
«Я надеюсь, что применение запрещенных методов ведения войны вооруженными формированиями Украины не останется без внимания со стороны мирового сообщества», — отметила омбудсмен, чьи слова приводит официальный сайт непризнанной республики.
Глава ДНР Денис Пушилин в связи с происшедшим отметил, что Украина ужесточила обстрелы территории Республики, «цинично целясь в дома мирных жителей».
«Сегодня от разрыва снарядов ВФУ в селе Саханка ранены пять человек, из них двое подростков 13 лет. Три дня назад ранения получили три девочки и один взрослый. Совсем недавно от гранаты, сброшенной с БПЛА [беспилотного летательного аппарата], погибла девушка из Горловки. Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям», — заявил Пушилин.
По его словам, «в этих смертях — прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня».
Действительно, обстрел Саханки — далеко не единичный инцидент. Совсем недавно, 4 мая, трое детей получили ранения в посёлке Александровка на западе Донецка. Как тогда сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), «…вооруженные формирования Украины целенаправленно открыли огонь по жилым кварталам» этого населённого пункта.
В результате пятнадцатиминутного обстрела, в ходе которого по домам мирных жителей было произведено 30 выстрелов из БМП-2, получили ранения трое несовершеннолетних детей: две девочки 2013 года рождения (одна из них получила осколочное ранение в голову, другая — осколочное ранение спины) и девочка 2010 года рождения (у неё осколочное ранение ноги).
Пока со скрипом идёт будто бы Минский процесс, сводки — как с поля боя, и страдают самые беззащитные… И что мировое сообщество? Помалкивает.
Этот факт отметил и Пушилин.
«Украина продолжает терроризировать население Республики, особенно рьяно это делая перед дорогими нам праздниками, в этот раз — в канун Дня Победы. Такие действия осуществимы для украинских вооруженных формирований из-за попустительства и безразличия мирового сообщества! Мы требуем соответствующей реакции на такие циничные нарушения правил ведения войны и других норм гуманитарного права.
Очередное игнорирование фактов ранения детей откроет окно Овертона по использованию жестокости и безнаказанности военных преступников. В преддверии Дня Победы над фашизмом еще раз призываем не допустить даже возможности повторения таких трагических уроков истории», — говорится в заявлении главы ДНР.
Да, эти сводки, сообщения о раненых и погибших уже воспринимаются как информационная рутина в нашей давно ненормальной «нормальности».
В жутковатой реальности, где нам уже всерьёз обещают при помощи каких-то нанороботов прочищать мозги. Может быть, и стоит прочистить, только не мозги, а совесть.
Вдумайтесь, что происходит: война продолжается, она длится уже больше времени, чем длилась Великая Отечественная. И эта война идёт на нашей земле, в нашей бывшей общей стране, разделённой теперь новыми границами и дымящимися линиями разграничения…
Как прекратить это безумие?
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Андрей Лубенский, Украина.ру
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