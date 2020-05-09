Сводки от ополчения Новороссии 09 мая 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР О. Никитина.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины тринадцать раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 82-мм минометов район н. п. Широкая Балка.

На донецком направлении боевики 57-й бригады Мишанчука, 28-й бригады Марченко и 54-й бригады Майстренко открывали огонь по районам н. п. Васильевка, Веселое, Спартак, Жабичево, Александровка, Сигнальное, Еленовка, пос. шахты «Трудовская» и аэропорта г. Донецка с применением 82-мм миномётов, зенитных установок, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ Кащенко, Мишанчука, Майстренко, Марченко и Зубанича.

Нашими наблюдателями в районе северной окраины н. п. Авдеевка зафиксирован факт небоевых потерь среди боевиков 57-й мотопехотной бригады.

Вчера с позиций украинских оккупантов выдвинулась группа безоружных людей в количестве трех человек в военной форме одежды ВСУ.

После небольшого удаления от позиций ВСУ, по ним был отрыт огонь с украинских позиций из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов. В результате «дружественного огня» двое погибли на месте, один получил ранения ног. Наши защитники огонь по ним не открывали и продолжали наблюдение за эвакуацией погибших и раненного.

Стало известно, что это была очередная попытка военнослужащих 42-го батальона 57 омпбр перейти на нашу сторону по примеру Анатолия Капицкого.

Командир соединения Мишанчук сейчас проводит разбирательство по данному факту, но наши источники отмечают, что, несмотря на тяжелое состояние, проведен допрос раненого, которым оказался лейтенант Севастьянов. В штаб ОТГ «Восток» уже доложено о потерях в результате обстрела со стороны Народной милиции.

К тому же, небоевые потери зафиксированы в 10 горно-штурмовой бригаде.

Напомним, что 7 мая в результате нарушений требований безопасности при ведении минометного огня по н. п.Саханка погиб один каратель бригады и двое получили ранения, после чего по населенному пункту был открыт провокационный огонь из СПГ, в результате чего пятеро мирных жителей получили тяжелые ранения, из них двое 14-летних детей.

С целью отвлечения внимания от данного террористического акта со стороны карательных вооруженных формирований, в бригаду прибыл командир тактической группы спецопераций при штабе ОТГ «Восток» майор Бобейко с представителями телеканалов «Интер», «5 канал» и «1+1».

Стало известно, что задачей группы пропагандистов была подготовка видеосюжета об использовании Народной милицией БЛА для сброса боеприпасов на позиции ВСУ.

Но при переоборудовании БЛА в ударный, произошел подрыв взрывного устройства. Ранения получили трое боевиков: майор Задойный, солдат Тихоход и солдат Пигульский.

От наших источников поступила информация о работе в 128 горно-штурмовой бригаде комплексной комиссии штаба «ООС» для проверки соединения перед предстоящей ротацией.

Отмечается, что комиссией выявлена значительная недостача в горюче-смазочных материалах, остатков которых в бригаде не хватит для организации транспортировки вооружения, военной и специальной техники в н. п. Константиновка для погрузки на железнодорожные платформы.

В ходе предварительного разбирательства выявлено, что более 75 тонн топлива украдено и впоследствии продано.

Командующий ОТГ «Восток» Соколов в телефонном разговоре предупредил командира бригады Гончарука, чтобы он восстановил утраченные материальные средства своими силами.

Не исключено, что данная задача будет возложена на командиров батальонов, и в соединении будут фиксироваться очередные факты расхищения военно-технического имущества и поборы денежных средств.

Также комиссией выявлены нарушения санитарных требований в 128 бригаде. В частности, по причине отсутствия в соединении индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств началось распространение коронавирусной инфекции. Как мы ранее заявляли, в 128 бригаде количество инфицированных составило более тридцати человек.

Ситуацию усугубляет нехватка технической и питьевой воды, необходимой как для обеспечения бытовых условий военнослужащих, так и для санитарной обработки на территории бригады. В местах проживания военнослужащих зафиксирована вспышка кишечных заболеваний, в результате которых уже госпитализировано пятеро военнослужащих.

Нам стало известно, что сегодня, в День Победы, националистическими организациями «Национальный корпус», «Традиции и порядок», а также «Демократическая секира» спланировано проведение акций в Харькове, Николаеве, Запорожье и Одессе, а также в населенных пунктах Славянск, Волноваха и Мариуполь в зоне «ООС» по пресечению празднований с использованием просоветской и пророссийской символики. В частности, радикально нацеленными националистами будут выслеживаться лица с георгиевскими ленточками и знаменами времен ВОв. К тем, кто окажет сопротивление, будет применяться сила.

Мы призываем украинское руководство остановить агрессию националистов против мирного населения, не допустить унижения ветеранов и памяти поколений.

Напомним, что победа в Великой Отечественной войне — это наша общая история, которой мы обязаны гордится и не забывать.

От лица командования Народной милиции поздравляем наших ветеранов, военнослужащих и жителей Республики с Днём Великой Победы.

Это был подвиг великой и могучей страны! Это был ваш подвиг, дорогие ветераны!

В этот светлый день мы чтим память миллионов граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.

Наш долг перед дедами и прадедами — отстоять историческую правду о героизме советского народа и о его ключевой роли в освобождении мира от фашистских захватчиков и передать следующим поколениям силу духа народа-победителя.

Читайте также: Чёрные времена: власти Украины создают страшный совет из убийц