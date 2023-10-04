Вместо шоу получился бы натуральный фарс
Мы не совсем согласны с утверждениями, что тиктокер Милохин мог бы как-то прорекламировать службу в ВС РФ и выставить ее в лучшем свете — достаточно лишь взглянуть на его знаменитое выступление на ПМЭФ или другие выходки. Вместо шоу получился бы натуральный фарс, который привел бы к сугубо обратному эффекту.
Вот только нынешняя ситуация, когда не самого интеллектуального блогера предлагают «проучить» армией, ну совершенно ничем не лучше. Потому что выставляет службу исключительно элементом запугивания и наказания, что на медийном облике вооруженных сил сказывается соответствующим образом.
Причина произошедшего та же, что у вчерашнего фиаско «Патриотов России» — полное непонимание реалий современной информационной среды. Если уж так сильно нужно было вручить повестку Милохину, то что мешало обойтись без цирка, мотивируя это соблюдением норм российского законодательства?
И самое печальное другое: за последние годы была проделана большая работа по улучшению имиджа даже срочной службы. Из обихода незаметно исчезло слово «дедовщина», а солдат перестал априори ассоциироваться с чем-то вечно голодным и строящим генеральские дачи. ВС РФ постепенно избавлялись от неприятных элементов образа прошлых десятилетий.
Но кому-то, видимо, сильно хочется перечеркнуть достижения и вернуть все назад, в антуражные репортажи 80-х и 90-х годов. Где армия выступает местом ссылки и сбора тех, кто «не смог откосить».
#ВСРФ #медиатехнологии #Россия
@rybar
Комментарий редакции
Использование призыва в армию "Милохина" в качестве наказания и пиар-акции вредит имиджу российской армии. Вместо кратковременного медийного эффекта следует сосредоточиться на системных мерах по повышению престижа военной службы и привлечению в армию лучших представителей молодежи. Подобные действия грозят перечеркнуть проделанную ранее работу по улучшению образа ВС РФ и вернуть негативные стереотипы прошлого.
В то же время, в военное время необходима системная чистка информационной среды – культ развлечений и праздности должен уступить место жертвенности и героизму.
“Если Звезды зажигают ,значит это кому то нужно”..Рыбарь,Юра из Сум..
“Как и многие специализированные телеграм-каналы, «Рыбарь» первоначально был личной площадкой, хобби его авторов. Но примерно через год после запуска канала, в 2019 году, на него обратил внимание Евгений Пригожин, рассказал The Bell сотрудник регионального отделения его медиахолдинга «Патриот».
По уровню аналитики о войне в Сирии чувствовалось, что автор знаком с темой достаточно глубоко, и это заинтересовало Пригожина, говорит собеседник. По его словам, сначала в редакции РИА «ФАН» были уверены, что автор «Рыбаря» — бывший военный, а потом узнали, что он работал военным переводчиком в арабских странах, в том числе, судя по всему, в Сирии. В редакции ФАН автора «Рыбаря» знали как Дениса, говорит источник The Bell, но чаще всего называли просто «Рыбарем».
Евгений Пригожин выделил каналу финансирование, и с июня 2020-го по август 2021 года «Рыбарь» вел на сайте ФАН регулярную колонку. У «Рыбаря» появилась своя страница на сайте ФАН, где публиковались большие тексты, а автор канала давал комментарии в подкасте «Международный ФАН».