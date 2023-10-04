Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Вместо шоу получился бы натуральный фарс

0 1

Мы не совсем согласны с утверждениями, что тиктокер Милохин мог бы как-то прорекламировать службу в ВС РФ и выставить ее в лучшем свете — достаточно лишь взглянуть на его знаменитое выступление на ПМЭФ или другие выходки. Вместо шоу получился бы натуральный фарс, который привел бы к сугубо обратному эффекту.

Вот только нынешняя ситуация, когда не самого интеллектуального блогера предлагают «проучить» армией, ну совершенно ничем не лучше. Потому что выставляет службу исключительно элементом запугивания и наказания, что на медийном облике вооруженных сил сказывается соответствующим образом.

Причина произошедшего та же, что у вчерашнего фиаско «Патриотов России» — полное непонимание реалий современной информационной среды. Если уж так сильно нужно было вручить повестку Милохину, то что мешало обойтись без цирка, мотивируя это соблюдением норм российского законодательства?

И самое печальное другое: за последние годы была проделана большая работа по улучшению имиджа даже срочной службы. Из обихода незаметно исчезло слово «дедовщина», а солдат перестал априори ассоциироваться с чем-то вечно голодным и строящим генеральские дачи. ВС РФ постепенно избавлялись от неприятных элементов образа прошлых десятилетий.

Но кому-то, видимо, сильно хочется перечеркнуть достижения и вернуть все назад, в антуражные репортажи 80-х и 90-х годов. Где армия выступает местом ссылки и сбора тех, кто «не смог откосить».
#ВСРФ #медиатехнологии #Россия
@rybar

Комментарий редакции

Использование призыва в армию "Милохина" в качестве наказания и пиар-акции вредит имиджу российской армии. Вместо кратковременного медийного эффекта следует сосредоточиться на системных мерах по повышению престижа военной службы и привлечению в армию лучших представителей молодежи. Подобные действия грозят перечеркнуть проделанную ранее работу по улучшению образа ВС РФ и вернуть негативные стереотипы прошлого.

В то же время, в военное время необходима системная чистка информационной среды – культ развлечений и праздности должен уступить место жертвенности и героизму.

Источник: https://t.me/rybar/52656
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Пресс-конференция Дмитрия Медведева — развлекательное ток-шоу вместо делового разговора
Руслан Бах: Безработица и занятость – ситуация безнадёжная?
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
Как выбрать полезный детский лагерь сегодня?
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30598 25968
    марина 10 мин. назад

      “Если Звезды зажигают ,значит это кому то нужно”..Рыбарь,Юра из Сум..
      “Как и многие специализированные телеграм-каналы, «Рыбарь» первоначально был личной площадкой, хобби его авторов. Но примерно через год после запуска канала, в 2019 году, на него обратил внимание Евгений Пригожин, рассказал The Bell сотрудник регионального отделения его медиахолдинга «Патриот».

      По уровню аналитики о войне в Сирии чувствовалось, что автор знаком с темой достаточно глубоко, и это заинтересовало Пригожина, говорит собеседник. По его словам, сначала в редакции РИА «ФАН» были уверены, что автор «Рыбаря» — бывший военный, а потом узнали, что он работал военным переводчиком в арабских странах, в том числе, судя по всему, в Сирии. В редакции ФАН автора «Рыбаря» знали как Дениса, говорит источник The Bell, но чаще всего называли просто «Рыбарем».

      Евгений Пригожин выделил каналу финансирование, и с июня 2020-го по август 2021 года «Рыбарь» вел на сайте ФАН регулярную колонку. У «Рыбаря» появилась своя страница на сайте ФАН, где публиковались большие тексты, а автор канала давал комментарии в подкасте «Международный ФАН».

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru