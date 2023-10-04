Мы не совсем согласны с утверждениями, что тиктокер Милохин мог бы как-то прорекламировать службу в ВС РФ и выставить ее в лучшем свете — достаточно лишь взглянуть на его знаменитое выступление на ПМЭФ или другие выходки. Вместо шоу получился бы натуральный фарс, который привел бы к сугубо обратному эффекту.



Вот только нынешняя ситуация, когда не самого интеллектуального блогера предлагают «проучить» армией, ну совершенно ничем не лучше. Потому что выставляет службу исключительно элементом запугивания и наказания, что на медийном облике вооруженных сил сказывается соответствующим образом.



Причина произошедшего та же, что у вчерашнего фиаско «Патриотов России» — полное непонимание реалий современной информационной среды. Если уж так сильно нужно было вручить повестку Милохину, то что мешало обойтись без цирка, мотивируя это соблюдением норм российского законодательства?



И самое печальное другое: за последние годы была проделана большая работа по улучшению имиджа даже срочной службы. Из обихода незаметно исчезло слово «дедовщина», а солдат перестал априори ассоциироваться с чем-то вечно голодным и строящим генеральские дачи. ВС РФ постепенно избавлялись от неприятных элементов образа прошлых десятилетий.



Но кому-то, видимо, сильно хочется перечеркнуть достижения и вернуть все назад, в антуражные репортажи 80-х и 90-х годов. Где армия выступает местом ссылки и сбора тех, кто «не смог откосить».

#ВСРФ #медиатехнологии #Россия

@rybar

Использование призыва в армию "Милохина" в качестве наказания и пиар-акции вредит имиджу российской армии. Вместо кратковременного медийного эффекта следует сосредоточиться на системных мерах по повышению престижа военной службы и привлечению в армию лучших представителей молодежи. Подобные действия грозят перечеркнуть проделанную ранее работу по улучшению образа ВС РФ и вернуть негативные стереотипы прошлого.

В то же время, в военное время необходима системная чистка информационной среды – культ развлечений и праздности должен уступить место жертвенности и героизму.