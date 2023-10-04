Доля стран G7 и БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности.

При текущих тенденциях, разрыв между БРИКС и G7 будет нарастать.

Комментарий редакции

Замедление роста паритета покупательной способности в "развитых странах" G7 связано с тем, что возможности экстенсивного роста за счет накопления факторов производства там практически исчерпаны. Эти страны переходят к модели интенсивного инновационного развития.

В то же время в "развивающихся странах" БРИКС сохраняется потенциал догоняющего развития. При этом и здесь постепенно происходит переход от экстенсивного роста за счет вовлечения ресурсов к интенсивному развитию технологий. Это хорошо видно на примере Китая, который активно наращивает инновационный потенциал в области ИИ, робототехники, биотехнологий.

Учитывая бóльшую численность населения стран БРИКС, их потенциал интенсивного инновационного роста может оказаться выше, чем у небольших по населению "развитых стран". Это и обуславливает более высокие темпы роста ППС в БРИКС по сравнению с G7.