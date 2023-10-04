Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Доля стран G7 и БРИКС в мировом ВВП

0 0

Доля стран G7 и БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности.
При текущих тенденциях, разрыв между БРИКС и G7 будет нарастать.

Комментарий редакции

Замедление роста паритета покупательной способности в "развитых странах" G7 связано с тем, что возможности экстенсивного роста за счет накопления факторов производства там практически исчерпаны. Эти страны переходят к модели интенсивного инновационного развития.

В то же время в "развивающихся странах" БРИКС сохраняется потенциал догоняющего развития. При этом и здесь постепенно происходит переход от экстенсивного роста за счет вовлечения ресурсов к интенсивному развитию технологий. Это хорошо видно на примере Китая, который активно наращивает инновационный потенциал в области ИИ, робототехники, биотехнологий.

Учитывая бóльшую численность населения стран БРИКС, их потенциал интенсивного инновационного роста может оказаться выше, чем у небольших по населению "развитых стран". Это и обуславливает более высокие темпы роста ППС в БРИКС по сравнению с G7.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8678931.html
Метки: брикс, ВВП, статистика, экономика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Крах гегемонии США? Страны БРИКС все же откажутся от доллара?
Доля стран G7 и БРИКС в мировом ВВП
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
О реальном ВВП Евросоюза и США
Глобализация против планеты. Феномен БРИКС

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru