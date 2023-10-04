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“Бермудский треугольник”

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Относительно 30-й годовщины "Черного Октября" 1993 в принципе все уже давно сказано и показано в предшествующие годы.
Отмечу, что за эти 30 лет лучшее, что читал на эту тему был и остался "Бермудский треугольник" Юрия Бондарева.
Советский классик-фронтовик, написавший в свое время "Горячий снег" и "Батальоны просят огня", в отличие от многих других не прогнулся, за что был задвинут далеко и надолго, на фоне многих других своих коллег с гибкой совестью. На свою страну и народ не гадил, оставаясь очень принципиальным человеком, который не предал ради денег и почестей свои принципы.

Лишь после начала СВО началось возвращение творчества Бондарева в отечественную школьную программу, куда вернули "Горячий снег". Уже после того, как Юрий Бондарев умер в 2020-м году не дождавшись этой литературной реабилитации.

Книгу я прочел еще в 2000 году и она произвела на меня неизгладимое впечатление и осталась памятной до сих пор. Прочитал ее по совету покойного Бушина и Бушин как обычно не подвел с рекомендацией.
Ничего более толкового на тему "Черного Октября" с тех пор не попадалось. Очень уж хорошо Бондарев выхватил основной нерв тех событий.
В общем, кто не читал, тем рекомендую. Сам роман не очень большой, но очень тяжелый и атмосферный.

Читать онлайн или скачать "Бермудский треугольник" - https://thelib.ru/books/bondarev_yuriy_vasilevich/bermudskiy_treugolnik.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8680683.html
Метки: 1993, бондарев, государственный переворот, черный октябрь, что почитать
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 60 60
    КБ час назад

      Нужно будет прочесть, я вообще как-то Бондарева не читал, тяготею к старым нашим классикам – консерватор.

    • 25875 24045
      жора шапов 58 мин. назад

        А он и есть старый классик в своём жанре. Я считаю его достойным писателем для здравомыслящих.

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