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В деле о бермудском треугольнике поставлена точка. Он гораздо опаснее.

02:17. 3 ноября 2017 Просмотров - 239 Один комментарий Опубликовал:
 
Бермудский треугольник на карте Мира

Бермудский треугольник на карте Мира

И вновь наука раскрывает очередную тайну нашей прекрасной планеты.

Сама по себе новость не очень-то и свежая, но из-за недавнего появления судна SS Cotopaxi, бесследно исчезнувшего аж в декабре 1925 года, волна интереса к тайне Бермудского треугольника, как ни странно, снова всколыхнула мировые СМИ и особенно интернет.

 

Обнаруженное судно SS Cotopaxi

Обнаруженное судно SS Cotopaxi

 

Что там?

Собственно, как таковой, тайны уже давно нет, но оставались романтики, которые продолжали верить в пугающее чудо Бермудского треугольника.

Начнём с того, что уже довольно давно специалисты сравнили число катастроф в Бермудском треугольнике и в других частях океана с трафиком. Вывод оказался ожидаемым для учёных, но категорически неприемлем для любителей тайн — Бермуды ни чем не отличаются от других мест по "плотности" крушений судов.

Эксперты проанализировали статистику кораблекрушений за последние сто лет. Ввиду близости Бермуд к США и экватору через эту область обеспечен густой поток передвижения морских транспортных средств. Очевидно, что и аварий здесь с учётом определённого коэффициента больше, чем, например, в районе Северного полюса с его минимальным трафиком. А всю таинственность Бермудскому треугольнику добавляют людские домыслы и фантазии, которые многократно преувеличивают уровень опасности этой территории.

 

 

Но вот относительно недавно исследователи печально известного Бермудского Треугольника снова заявили о том, что раскрыли тайну этого "зловещего" и "гибельного" места, надеясь, наконец, закрыть тему с монстрами и инопланетянами. Бермудский треугольник стал частью мировой культуры. Было опубликовано огромное количество статей в различных журналах, написано книг по этой теме ещё больше, особенно фантастических, а фильмов существует просто немыслимое количество.

Самой популярной версией с середины двадцатого века стала та, что в Бермудах находится база НЛО.

 

 

Ещё одной версией было наличие на глубине Бермуд затонувшего города, который был построен высокоразвитой цивилизацией далёкого прошлого и до сих пор может оказывать воздействия, влияющие на проходящие суда и пролетающие самолёты. Не менее популярной была версия и о том, что здесь обитают огромные чудовища, которые могут запросто заглотить, как большой корабль, так и самолёт, который летит высоко в воздухе.

 

 

Что сказали "официальные" учёные?

Подтверждённая учёными версия была выдвинута ещё 20 лет назад. Теория о "кристаллогидратах метана" поставила жирную точку в тайне Бермудского треугольника. Молекулы воды становятся кристаллогидратами метана, из которых под действием совокупности условий — тепло, движение и т.д. — в больших количествах выделяется метан и стремится на поверхность. Образуя на поверхности воронку или бурлящее поле с малой плотностью воды, они просто засасывают корабли на дно и сбивают самолёты с пути, способствуют разрежению воздуха, в результате чего работоспособные самолёты просто падают вниз.

 

В чём опасность?

Так называемая клатратная модель структуры воды была предложена в 1959 году. Клатратами называются объединения молекул воды в многогранники, напоминающие по форме футбольный мяч, внутренняя полость которых сравнима по величине как с молекулами воды, так и с молекулами некоторых газообразных веществ, в том числе метана.

 

Образование кластера воды

Образование кластера воды

 

Кроме объединившихся в многогранники молекул воды в ней находятся и одиночные молекулы, которые могут или входить во внутреннюю полость клатратов, или находиться в пространстве между ними. От того, какое количество одиночных молекул будет находиться в том либо ином состоянии, зависят свойства воды, её вязкость, удельный вес и способность растворять другие вещества, а также взаимодействовать с молекулами, входящими в состав живых организмов. Благодаря этому, к примеру, талая вода обладает полезными для живых организмов свойствами.

В природных условиях полости в клатратах воды могут занимать молекулы природных газов, образуя кристаллогидраты. Самым распространенным кристаллогидратом, встречающимся в вечной мерзлоте и на дне морей и океанов, является кристаллогидрат метана. Он представляет собой массу, похожую на мокрый снег.

 

Фото кристаллогидратного метанового пузыря, способного утопить большое судно

Фото кристаллогидратного метанового пузыря, способного утопить большое судно

 

Как их можно использовать в повседневной жизни?
Учёные произвели расчёты энергетических характеристик, необходимых для перехода свободных молекул воды из несвязанного состояния в полость клатрата и обратно. При помощи этих расчетов было показано, что структурой воды, то есть количеством свободных молекул воды в полостях клатратов и вне их, можно управлять с помощью давления, температуры и магнитного поля. Причём заряженная таким образом вода сохраняет свою структуру в течение длительного времени и может использоваться, например, для медицинских целей как самостоятельно, так и в качестве "упаковки" для молекул лекарственных веществ, которая будет доставлять лекарства до необходимой части организма больного.

Считается, что кристаллогидраты метана могут использоваться в качестве топлива, альтернативного нефти и газу.

 

А что же в Бермудском треугольнике?

Версию о том, что причиной бесследного исчезновения морских судов и самолетов в Бермудском треугольнике являются эти самые кристаллогидраты метана, выдвигал еще в 1988 году британский геолог Бен Кленнел. Метан под действием многих природных факторов выделяется из кристаллогидратов и образует огромные пузыри под донными осадками. Такие пузыри могут под действием незначительных усилий – даже, например, потревоженные китом, – вырываться на поверхность моря. Такие пузыри просто переворачивают корабли, которые затем затягиваются в образовавшуюся водяную воронку. По той же причине уже затонувшие корабли может выбрасывать обратно на поверхность океана. Ну а вырвавшийся на поверхность газ может взрываться при соприкосновении с воздухом, от чего гибнут и самолеты. Австралийцы Джосеф Монаган и Дэвид Мей провели опыты на моделях кораблей в бассейне, а также серию экспериментов с компьютерным моделированием, и показали (опубликовав результаты в журнале Physics), что вероятность действия такого механизма даже выше, чем предполагал Бен Кленнел.

 

Крушение судна из-за кристаллогидратов метана в изображении художника

Крушение судна из-за кристаллогидратов метана в изображении художника

 

Чем это опасно для планеты?

Сегодня группы учёных не могут прийти к консенсусу относительно причастности человека к глобальному потеплению. Но природа сама по себе нестабильна и то состояние, в котором она сейчас, не является каким-то особенным, и изменения — это закономерный и нормальный процесс. Правда, не для нас.

Подобное выделение метана из кристаллогидратов, а затем его возгорание может оказывать ощутимое влияние на климат. А в купе с техногенными выбросами углекислого газа в атмосферу в результате может привести в действие механизм неконтролируемого глобального потепления (дополнительно к океаническим выбросам будут таять ледники, в которых, также, содержатся кристаллогидраты метана), которое мы знаем, к чему привело на Венере — "злом близнеце" нашего дома. Согласно одной из гипотез техногенные выбросы лишь ускоряют неизбежный и закономерный финал. А ведь Бермудский треугольник далеко не единственное место на Земле с подобными свойствами.

 

Климат на Венере в изображении художника

Климат на Венере в изображении художника

 

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/v-dele-o-bermudskom-treugolnike-postavlena-tochka-on-gorazdo-opasnee-5975efb177d0e6dc9fb7b8a9

Метки: Бермудский треугольник, гипотезы и версии, наука, тайны планеты
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Один комментарий»

  • 6079 4685
    Павел 3 ноября 2017 в 4:14 Ссылка Пометить
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    “…и сбивают самолёты с пути, способствуют разрежению воздуха, в результате чего работоспособные самолёты просто падают вниз”.

    “Такие пузыри просто переворачивают корабли, которые затем затягиваются в образовавшуюся водяную воронку. По той же причине уже затонувшие корабли может выбрасывать обратно на поверхность океана”

    У автора хромает логика. Нет, она хорошая, но хромает…:)

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