В деле о бермудском треугольнике поставлена точка. Он гораздо опаснее.

Бермудский треугольник на карте Мира

И вновь наука раскрывает очередную тайну нашей прекрасной планеты.

Сама по себе новость не очень-то и свежая, но из-за недавнего появления судна SS Cotopaxi, бесследно исчезнувшего аж в декабре 1925 года, волна интереса к тайне Бермудского треугольника, как ни странно, снова всколыхнула мировые СМИ и особенно интернет.

Обнаруженное судно SS Cotopaxi

Что там?

Собственно, как таковой, тайны уже давно нет, но оставались романтики, которые продолжали верить в пугающее чудо Бермудского треугольника.

Начнём с того, что уже довольно давно специалисты сравнили число катастроф в Бермудском треугольнике и в других частях океана с трафиком. Вывод оказался ожидаемым для учёных, но категорически неприемлем для любителей тайн — Бермуды ни чем не отличаются от других мест по "плотности" крушений судов.

Эксперты проанализировали статистику кораблекрушений за последние сто лет. Ввиду близости Бермуд к США и экватору через эту область обеспечен густой поток передвижения морских транспортных средств. Очевидно, что и аварий здесь с учётом определённого коэффициента больше, чем, например, в районе Северного полюса с его минимальным трафиком. А всю таинственность Бермудскому треугольнику добавляют людские домыслы и фантазии, которые многократно преувеличивают уровень опасности этой территории.

Но вот относительно недавно исследователи печально известного Бермудского Треугольника снова заявили о том, что раскрыли тайну этого "зловещего" и "гибельного" места, надеясь, наконец, закрыть тему с монстрами и инопланетянами. Бермудский треугольник стал частью мировой культуры. Было опубликовано огромное количество статей в различных журналах, написано книг по этой теме ещё больше, особенно фантастических, а фильмов существует просто немыслимое количество.

Самой популярной версией с середины двадцатого века стала та, что в Бермудах находится база НЛО.

Ещё одной версией было наличие на глубине Бермуд затонувшего города, который был построен высокоразвитой цивилизацией далёкого прошлого и до сих пор может оказывать воздействия, влияющие на проходящие суда и пролетающие самолёты. Не менее популярной была версия и о том, что здесь обитают огромные чудовища, которые могут запросто заглотить, как большой корабль, так и самолёт, который летит высоко в воздухе.

Что сказали "официальные" учёные?

Подтверждённая учёными версия была выдвинута ещё 20 лет назад. Теория о "кристаллогидратах метана" поставила жирную точку в тайне Бермудского треугольника. Молекулы воды становятся кристаллогидратами метана, из которых под действием совокупности условий — тепло, движение и т.д. — в больших количествах выделяется метан и стремится на поверхность. Образуя на поверхности воронку или бурлящее поле с малой плотностью воды, они просто засасывают корабли на дно и сбивают самолёты с пути, способствуют разрежению воздуха, в результате чего работоспособные самолёты просто падают вниз.

В чём опасность?

Так называемая клатратная модель структуры воды была предложена в 1959 году. Клатратами называются объединения молекул воды в многогранники, напоминающие по форме футбольный мяч, внутренняя полость которых сравнима по величине как с молекулами воды, так и с молекулами некоторых газообразных веществ, в том числе метана.

Образование кластера воды

Кроме объединившихся в многогранники молекул воды в ней находятся и одиночные молекулы, которые могут или входить во внутреннюю полость клатратов, или находиться в пространстве между ними. От того, какое количество одиночных молекул будет находиться в том либо ином состоянии, зависят свойства воды, её вязкость, удельный вес и способность растворять другие вещества, а также взаимодействовать с молекулами, входящими в состав живых организмов. Благодаря этому, к примеру, талая вода обладает полезными для живых организмов свойствами.

В природных условиях полости в клатратах воды могут занимать молекулы природных газов, образуя кристаллогидраты. Самым распространенным кристаллогидратом, встречающимся в вечной мерзлоте и на дне морей и океанов, является кристаллогидрат метана. Он представляет собой массу, похожую на мокрый снег.

Фото кристаллогидратного метанового пузыря, способного утопить большое судно

Как их можно использовать в повседневной жизни?

Учёные произвели расчёты энергетических характеристик, необходимых для перехода свободных молекул воды из несвязанного состояния в полость клатрата и обратно. При помощи этих расчетов было показано, что структурой воды, то есть количеством свободных молекул воды в полостях клатратов и вне их, можно управлять с помощью давления, температуры и магнитного поля. Причём заряженная таким образом вода сохраняет свою структуру в течение длительного времени и может использоваться, например, для медицинских целей как самостоятельно, так и в качестве "упаковки" для молекул лекарственных веществ, которая будет доставлять лекарства до необходимой части организма больного.

Считается, что кристаллогидраты метана могут использоваться в качестве топлива, альтернативного нефти и газу.

А что же в Бермудском треугольнике?

Версию о том, что причиной бесследного исчезновения морских судов и самолетов в Бермудском треугольнике являются эти самые кристаллогидраты метана, выдвигал еще в 1988 году британский геолог Бен Кленнел. Метан под действием многих природных факторов выделяется из кристаллогидратов и образует огромные пузыри под донными осадками. Такие пузыри могут под действием незначительных усилий – даже, например, потревоженные китом, – вырываться на поверхность моря. Такие пузыри просто переворачивают корабли, которые затем затягиваются в образовавшуюся водяную воронку. По той же причине уже затонувшие корабли может выбрасывать обратно на поверхность океана. Ну а вырвавшийся на поверхность газ может взрываться при соприкосновении с воздухом, от чего гибнут и самолеты. Австралийцы Джосеф Монаган и Дэвид Мей провели опыты на моделях кораблей в бассейне, а также серию экспериментов с компьютерным моделированием, и показали (опубликовав результаты в журнале Physics), что вероятность действия такого механизма даже выше, чем предполагал Бен Кленнел.

Крушение судна из-за кристаллогидратов метана в изображении художника

Чем это опасно для планеты?

Сегодня группы учёных не могут прийти к консенсусу относительно причастности человека к глобальному потеплению. Но природа сама по себе нестабильна и то состояние, в котором она сейчас, не является каким-то особенным, и изменения — это закономерный и нормальный процесс. Правда, не для нас.

Подобное выделение метана из кристаллогидратов, а затем его возгорание может оказывать ощутимое влияние на климат. А в купе с техногенными выбросами углекислого газа в атмосферу в результате может привести в действие механизм неконтролируемого глобального потепления (дополнительно к океаническим выбросам будут таять ледники, в которых, также, содержатся кристаллогидраты метана), которое мы знаем, к чему привело на Венере — "злом близнеце" нашего дома. Согласно одной из гипотез техногенные выбросы лишь ускоряют неизбежный и закономерный финал. А ведь Бермудский треугольник далеко не единственное место на Земле с подобными свойствами.

Климат на Венере в изображении художника

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/v-dele-o-bermudskom-treugolnike-postavlena-tochka-on-gorazdo-opasnee-5975efb177d0e6dc9fb7b8a9