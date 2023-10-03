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Часть 18. Эпоха Петра Великого/ Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

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Продолжение видеоцикла История России: главное. В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает об эпохе Петра Первого, его реформаторской деятельности и значении его личности для истории России.
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Комментарий редакции

В этой лекции рассматриваются следующие основные тезисы о Петре I и его реформах:

- До Петра I в России уже шел процесс "европеизации", Петр лишь завершил начатые ранее тенденции – создание регулярной армии и флота, реформа госаппарата.

- Без реформ Петра Россия могла бы пойти по пути Османской империи или Китая, стать полуколонией европейских держав.

- Петр рационально заимствовал лучшее с Запада, перерабатывал опыт с учетом российских реалий.

- Петр создал новую дворянскую культуру, заставил дворянство принять европейские нормы.

- Петр окончательно подчинил церковь государству, сделал ее инструментом проведения реформ.

- Главное достижение Петра – включение России в число великих европейских держав.

Вывод: Петр I провел масштабные и радикальные для своего времени реформы, которые позволили России совершить рывок в своем развитии и войти в круг передовых европейских стран. При этом Петр творчески использовал западный опыт, адаптируя его к российской действительности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=akrIq8uPt6c
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