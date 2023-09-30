Что ЦРУ и МИ-6 делали в Москве 30 лет назад. Говорит экс-полковник КГБ
Сенсационные подробности Чёрного Октября 1993 г. Говорит ветеран КГБ СССР, бывший начальник 1 отдела Управления по борьбе с терроризмом ФСБ РФ, кандидат юридических наук, кавалер Ордена мужества, полковник в отставке Александр Платонов. Ведущий – Сергей Харцызов.
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждаются события осени 1993 года в России, когда произошел расстрел Верховного Совета. Основные тезисы:
1. Эти события были результатом многолетней тайной операции по развалу СССР силами Запада.
2. Осенью 1993 года в России формально еще действовала советская конституция и органы власти.
3. Ельцин незаконно распустил парламент, что было признано неконституционным.
4. Для подавления Верховного Совета Ельцином привлекались иностранные спецназы – из Израиля, Франции и США.
5. Представители западных спецслужб консультировали Ельцина.
6. Руководители силовых ведомств России в основном отказались применять силу для защиты конституционного строя.
Вывод: беседа показывает, что события 1993 года в России были незаконным антиконституционным переворотом, осуществленным при помощи Запада с целью окончательной ликвидации остатков советской власти в стране.