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Что ЦРУ и МИ-6 делали в Москве 30 лет назад. Говорит экс-полковник КГБ

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Сенсационные подробности Чёрного Октября 1993 г. Говорит ветеран КГБ СССР, бывший начальник 1 отдела Управления по борьбе с терроризмом ФСБ РФ, кандидат юридических наук, кавалер Ордена мужества, полковник в отставке Александр Платонов. Ведущий – Сергей Харцызов.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются события осени 1993 года в России, когда произошел расстрел Верховного Совета. Основные тезисы:

1. Эти события были результатом многолетней тайной операции по развалу СССР силами Запада.

2. Осенью 1993 года в России формально еще действовала советская конституция и органы власти.

3. Ельцин незаконно распустил парламент, что было признано неконституционным.

4. Для подавления Верховного Совета Ельцином привлекались иностранные спецназы – из Израиля, Франции и США.

5. Представители западных спецслужб консультировали Ельцина.

6. Руководители силовых ведомств России в основном отказались применять силу для защиты конституционного строя.

Вывод: беседа показывает, что события 1993 года в России были незаконным антиконституционным переворотом, осуществленным при помощи Запада с целью окончательной ликвидации остатков советской власти в стране.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WxYm-rDCxhY
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