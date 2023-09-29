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Коротко по Карабаху. 29.09.2023

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1. Число армян покинувших Карабах достигло 95 000 человек. Этническая чистка Карабаха близится к завершению. Как отметил Пашинян, армян в Карабахе не останется, резюмируя главный итог своего правления.

2. Азербайджан продолжает задерживать руководителей кинутой Пашиняном НКР – помимо олигарха Варданяна, задержаны бывший глава армии НКР и бывший глава совета безопасности НКР, а также еще несколько лиц. Всего планируется задержать и судить до 200 человек.

3. По итогам взрыва топливного хранилища в Степанакерте общее число погибших превысило 170 человек, сотни получили ранения и ожоги. Данная трагедия стала фоном на фоне общей катастрофы армян в Карабахе.

4. Оппозиция Пашиняну уже традиционно демонстрирует свою привычную импотенцию и я бы не исключал, что он и сейчас усидит, тем более, коридор в Нахичевань сам себя не проложит. Метания оппозиции между выборами и митингами по субботам уже хорошо знакомы по 2020-му году.

5. Никаких внятных результатов расследования убийства российских миротворцев на текущий момент не представлено. Извинений, компенсаций и обещаний покарать виновных недостаточно.

6. Окружение Пашиняна продолжает всеми силами демонстрировать, что Армения хочет дружить с США и НАТО, сейчас это уже не скрывают, так как после слива Карабаха уже нечего стесняться. Маски как говорится сорваны и все стало очевидно даже тем. кто этого не понимал в 2018 году.

Комментарий редакции

- Массовый исход армянского населения из Нагорного Карабаха носит характер этнической чистки и приведет к почти полному исчезновению армянского присутствия в регионе. 
 
- Действия Азербайджана по задержанию бывших руководителей НКР указывают на установление полного контроля Баку над территорией.
 
- Трагические последствия взрыва топливохранилища в Степанакерте усугубляют гуманитарную катастрофу в Карабахе.
 
- Масштабы исхода армян сопоставимы с крупнейшими вынужденными миграциями в регионе XX века.
 
- Внутриполитический кризис в Армении сохраняется, оппозиция пока не предлагает реальной альтернативы власти Пашиняна.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8669943.html
Метки: азербайджан, Алиев, армения, кавказ, карабах, нкр, пашинян
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