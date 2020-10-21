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Коротко по Карабаху. 21.10.2020

14:47. 21 октября 2020 259 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по Карабаху на 21 октября.

1. Судя по поступающей информации, с контратакой армян под Зангеланом ничего существенного не вышло. Даже если артиллерия и нанесла азербайджанцам серьезный урон, пехота и бронетехника ничего существенного добиться не смогли, попав под массированный огонь артиллерии и РСЗО, а также удары дронов. Так что никакого окружения азербайджанцев под Зангеланом не произошло. Сейчас они не только контролируют Зангелан, но и устанавливают контроль над прилегающими поселками. Также азербайджанцы сохраняют контроль над поселком Ханлык, который имеет важное значение для развитие операций под Зангеланом и занятию последнего куска территории у границы с Ираном, который в ближайшие 3-5 дней (максимум неделя) должны полностью взять под контроль, выйдя на границу с Арменией. Одновременно с этим, Азербайджан прощупывает оборону армян в направлении Кубатлы и Лачинского коридора. Армянам здесь надо упираться, если онни планируют серьезно воевать дальше. Можно отметить, что сходства с Афринской историей продолжаются – территория постепенно теряются, заявленные контрудары успеха не приносят, призывы о помощи к мировому сообществу результата не дают. Армении надо что-то менять, если она не хочет наступить на афринские грабли.


С учетом появления азербайджанских групп пехоты уже к северо-востоку от Кубатлы (подтверждающее видео https://twitter.com/Liveuamap/status/1318877529189552129), могучие наступления под Зангеланом уже не актуальны.
Стоит отметить, что вчера обе стороны заявляли в Твиттере о масштабных окружениях друг друга, ни ни те, ни другие ничего по этому поводу не предъявили.
Можно отнести это к традиционным сетевым перемогам.







2. На севере у Мадагиза фронт плюс-минус такой же как и ранее. Азербайджан нажимает, армяне держаться. Фронт держат, значит уже в плюс. Но конечно проблема в том, что удержание фронта под Мартакертом и Мадагизом, не будет иметь особого значения, если с юга дойдут до Лачина, а через горы доползут до Шуши. Это же касается и Агдамского направления, где у армян дела обстоят лучше всего. Но тут как с Линией Мажино, сама по себе она была могучей, но никто собственно ее в лоб и не собирался штурмовать, с тыла зашли и все. Так и тут. Оперативная ситуация может уже в ближайшие пару недель ухудшиться настолько, что армянам даже без серьезного нажима придется отходить в горные районы, чтобы оборонять Шушу и Степанакерт. Это же касается и района Мартуни.. Азербайджанцы же после занятия физулинского района и стабилизации ситуации вокруг Гадрута, уже вовсю прощупывают оборону армян в горах на предмет поиска слабых мест, которые позволили бы ускорить продвижение на Шушу.

В целом, ситуация для Армении продолжает ухудшаться.
Тем удивительнее комментарий МИД Армении, который заявляет, спустя 3,5 недели войны, что пока не оценивает действия Азербайджана как агрессию против Армении. И этом при том, что уже были удары и по территории Армении, а на территории Карабаха уже полегло немало армянских граждан. Соответственно, чего уж тут хотеть от России, если сама Армения не расценивает происходящее как агрессию и не признает Карабах. Россия тут конечно не может быть большей Арменией, чем сама Армения. Все это льет воду на мельницу версии о сдаче Карабаха Пашиняном, который использует нападение Азербайджана и Турции для того, чтобы слить Карабах (ослабив карабахские кланы и союзную им часть ереванских кланов находящихся в оппозиции к Пашиняну), а после войны выйти из ОДКБ и увести Армению на Запад, для чего собственно "энергомайдан" в Ереване в 20180м году и затевалася. В общем, к политическому руководству Армении в этой войне даже без конспирологии есть серьезные вопросы – подготовка к войне завалена полностью, дипломатическая позиция очень странная, информационное сопровождение операций посредственное и т.д. и т.п.



Отмечается, что вчера Армения смогла сбить дронов больше чем обычно, но конечно даже заявленное кол-во является недостаточным, чтобы решить проблему господства Турции и Азербайджана в воздухе.
На границе Армении с Карабахом отмечаются российские военные с флагами. Признаков участия в Карабахской войне нет, просто обозначают присутствие, ну и служат напоминанием, что армянскую границу переходить нельзя, а то с турок станется.
Между тем, через 6 дней будет ровно месяц с начала наступления Азербайджана и Турции на Карабах. Сегодня в Москве пройдут очередные консультации глав МИД Армении и Азербайджана, вероятно будут при посредничестве МИД РФ готовить анонсированную встречу Алиева и Пашиняна в Москве.

Видео и фото.


Отражение армянской атаки к северо-востоку от Зангелана.
Наступление ведется пехотными цепями на оборону противника с неподавленной артиллерией и господстве БПЛА противника в воздухе.
Результат наступления немного предсказуем.


Отражение атаки азербайджанской пехоты с помощью артиллерии.


Работа Азербайджанской ствольной артиллерии и РСЗО.


Руины еще одного села в Джебраильском районе.


А тут уже продвижение в горах Джебраильского района.


Армянская пехота.


Ранее показанные трофеи в Физулинском и Джебраильском районах собранные в кучу.

https://twitter.com/301_AD/status/1318842758895947776 – захваченный армянами у азербайджанцев БТР-82А.
https://twitter.com/301_AD/status/1318647251275816962 – видео с захваченной у азербайджанцев БМП-2 в Физулинском районе (скорее всего ее уже либо уничтожили, либо перезахватили обратно)


Убитые армянские солдаты. Скорее всего фото либо в Джебраильском районе сделаны, либо в районе Зангелана.






Армянская пехота на северном фронте.









Метки: азербайджан, Алиев, армения, Видео, карабах, пашинян, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6263604.html

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