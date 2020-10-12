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Коротко по Карабаху. 12.10.2020

14:51. 12 октября 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по Карабаху на 12 октября.

1. Алиев заявил, что Азербайджан пойдет до конца. Также было заявлено об "освобождении" неназванных населенных пунктов. Видимо пропагандистское позорище с Гадрутом (примерно как у Пашиняна с "окружением") заставило более осторожно относиться к заявленным успехам. Стоит также отметить, что по итогам Гадрутской истории, на военкора Пегова в Азербайджане завели уголовное дело – что называется, пригорело. Между тем, попытки взять Гадрут ожидаемо продолжались вчера и сегодня. Под прикрытием артиллерии, РСЗО и дронов, азербайджанцы пытаются выбить армян с прилегающих высот, чтобы пробиться в Гадрут. Армяне заявляют, что позицию удерживают, но отмечают, что делают это с серьезным напряжением сил. Можно ожидать, что в ближайшие дни бои за город будут продолжаться, а количество пропагандистского вранья будет зашкаливающим. Так что успехи сторон проще оценивать по предоставляемой верификации с помощью фото или видео, а не перемогам в Твиттере или Фейсбук.

2. Лавров заявил, что перемирие соблюдается "не полностью". Это он еще очень мягко сказал. На южном направлении боевые действия идут весьма интенсивные + обстрелы армянских и азербайджанских населенных пунктов продолжались вчера и сегодня. Глава МИД Армении сегодня снова вылетел в Москву, там же ждут и главу МИД Азербайджана. Видимо последует вторая попытка добиться реального прекращения огня. Между тем в МО Карабаха заявляют, что армия Азербайджана возобновила наступательные действия сразу по нескольким направлениям.

3. МО Карабаха заявляет, что был сбит штурмовик Су-25 азербайджанских ВВС. Также заявлено, что азербайджанские штурмовики работают под прикрытием турецких F-16 (после начала войны азербайджанская пропаганда отрицала их наличие, но после публикации спутниковых снимков авиабазы в Гяндже, официальная версия изменилась – теперь F-16 есть, но не участвуют в боях). Относительно азербайджанского Су-25, Армения пока не предоставила каких-то подтверждающих фактов. Как впрочем до сих пор не представлены какие-либо подтверждения заявлениям, что армянский Су-25 в конце сентября был сбит турецким F-16.

4. По истории с пораженным С-300 вышел достаточно объемный разбор на БМПД - https://bmpd.livejournal.com/4161634.html (читать тут)

5. Журналист Линдси Снелл, ссылаясь на источники в СНА сообщает https://twitter.com/LindseySnell/status/1315613219034214400, что Турция готовит переброску в Азербайджан до 2300 боевиков группировки "Султан Мурад". Несколько ранее "Сирийская обсерватория" заявляла, что суммарно на фронте в Карабахе Турция развернула до 1700 сирийских боевиков, из которых было 107 убито и несколько сотен ранено с 27 сентября 2020-го года. Если информация о переброске валидна, то это более чем ясный сигнал, что никакого перемирия не будет, а кровопускание продолжится, для чего и подвозится новое пушечное мясо из Сирии.
Также сообщается, что в Африне был убит один из главарей "Дивизии Хазма", боевики которой также отправлялись в Карабах. Машину с персонажем подорвали с помощью СВУ. Возможно работа курдов, возможно, конкурирующих группировок.

Видео.


Вчерашний репортаж Anna News об обстрелах Гадрута и Мартуни.


Разрушенный КП 10-й гсд Армении.


Запись переговоров сирийских боевиков воюющих в Карабахе.


Сбитый армянский разведывательный БПЛА X-55. Всего заявлено 3 сбитых дрона.


Уничтожение азербайджанского Ан-2.


О последствиях обстрела Степанакерта.


Оттужа же.


Репортаж из Гянджа.


Руины поселка Сулейманлы в Джебраильском районе.


Репортаж армянского ТВ о танковом подразделении. Кадры сделаны до начала "перемирия".


Сюжет азербайджанского ТВ о снабжении войск в полевых условиях.


Военкор Харченко в районе Гадрута.

Метки: азербайджан, Алиев, армения, Видео, гадрут, карабах, лавров, нкр, пашинян

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6239655.html

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