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КЕДМИ о третьей мировой войне и армии США, Путине, ядерном оружии и борьбе России за выживание

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Поговорим с Яковом Кедми о рисках третьей мировой войны. Насколько армия России превосходит/уступает США? Нажмём ли красную кнопку в случае необходимости, и куда первым делом полетят ракеты? Как поступит Путин и удастся ли избежать такого сценария?

Текущее противостояние с Западом – борьба за выживание русской цивилизации? Как будут вести себя Китай и другие страны БРИКС, и почему США боятся объединенной военной мощи Пекина, Москвы и Пхеньяна?

Таймкоды:
00:00 Новый старт – Яков Кедми на связи
01:21 Мир спустя полтора года: у Запада «повылезали» слабые места
06:48 Россия, Китай и КНДР: Западу им противопоставить нечего
10:29 Школа геймерства – хороший путь для профессионального роста
13:46 Путь Запада – преувеличивать свой военный потенциал
16:46 Израиль на Ближнем Востоке и Россия в мире: что общего?
18:53 Уничтожить Россию военным путем практически невозможно
26:01 В случае прямого столкновения с НАТО ответ будет по Вашингтону
28:42 15 декабря 2021 года Россия все сказала
33:30 Марш-бросок из Малороссии на Тайвань
38:59 Россия доказывает способность защищать себя, как и все народы в мире
43:15 Россию строят те, кто живет в стране
47:16 Особенность России – принимать в страну всех желающих
50:05 1991 год – развод без раздела имущества
57:08 Россия – «полуколония»?
1:00:31 У России все шансы для победы
1:01:27 О выборах-2024
1:03:56 На связи был Яков Кедми
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Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. По мнению Якова Кедми, Запад не готов к полномасштабной войне с Россией, у него нет достаточных военных ресурсов и возможностей для этого.

2. Россия обладает преимуществом в стратегических вооружениях, таких как гиперзвуковое оружие, перед которым у Запада пока нет защиты.

3. Союз России, Китая и Северной Кореи представляет непреодолимую военную мощь для Запада. Запад не готов к войне на два фронта – в Европе и на Дальнем Востоке.

4. У России есть исторический шанс вернуться к вопросам гарантий собственной безопасности, поставленным в ультиматуме Западу в декабре 2021 года.

5. Россия должна меньше зависеть от Запада в экономике и финансах, больше развивать собственные критически важные отрасли промышленности и науку.

6. Будущее России связано с нынешним президентом Путиным и подготовкой новой государственной элиты.

Вывод: в данной беседе высказывается мнение, что Россия обладает военным превосходством над Западом и должна использовать текущий момент для укрепления собственной безопасности и независимости. Ключевая роль отводится президенту Путину.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vGWiwR5DOZM
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