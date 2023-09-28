КЕДМИ о третьей мировой войне и армии США, Путине, ядерном оружии и борьбе России за выживание
Поговорим с Яковом Кедми о рисках третьей мировой войны. Насколько армия России превосходит/уступает США? Нажмём ли красную кнопку в случае необходимости, и куда первым делом полетят ракеты? Как поступит Путин и удастся ли избежать такого сценария?
Текущее противостояние с Западом – борьба за выживание русской цивилизации? Как будут вести себя Китай и другие страны БРИКС, и почему США боятся объединенной военной мощи Пекина, Москвы и Пхеньяна?
Таймкоды:
00:00 Новый старт – Яков Кедми на связи
01:21 Мир спустя полтора года: у Запада «повылезали» слабые места
06:48 Россия, Китай и КНДР: Западу им противопоставить нечего
10:29 Школа геймерства – хороший путь для профессионального роста
13:46 Путь Запада – преувеличивать свой военный потенциал
16:46 Израиль на Ближнем Востоке и Россия в мире: что общего?
18:53 Уничтожить Россию военным путем практически невозможно
26:01 В случае прямого столкновения с НАТО ответ будет по Вашингтону
28:42 15 декабря 2021 года Россия все сказала
33:30 Марш-бросок из Малороссии на Тайвань
38:59 Россия доказывает способность защищать себя, как и все народы в мире
43:15 Россию строят те, кто живет в стране
47:16 Особенность России – принимать в страну всех желающих
50:05 1991 год – развод без раздела имущества
57:08 Россия – «полуколония»?
1:00:31 У России все шансы для победы
1:01:27 О выборах-2024
1:03:56 На связи был Яков Кедми
1:05:42 Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе!
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:
1. По мнению Якова Кедми, Запад не готов к полномасштабной войне с Россией, у него нет достаточных военных ресурсов и возможностей для этого.
2. Россия обладает преимуществом в стратегических вооружениях, таких как гиперзвуковое оружие, перед которым у Запада пока нет защиты.
3. Союз России, Китая и Северной Кореи представляет непреодолимую военную мощь для Запада. Запад не готов к войне на два фронта – в Европе и на Дальнем Востоке.
4. У России есть исторический шанс вернуться к вопросам гарантий собственной безопасности, поставленным в ультиматуме Западу в декабре 2021 года.
5. Россия должна меньше зависеть от Запада в экономике и финансах, больше развивать собственные критически важные отрасли промышленности и науку.
6. Будущее России связано с нынешним президентом Путиным и подготовкой новой государственной элиты.
Вывод: в данной беседе высказывается мнение, что Россия обладает военным превосходством над Западом и должна использовать текущий момент для укрепления собственной безопасности и независимости. Ключевая роль отводится президенту Путину.