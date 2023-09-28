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Эскалация на Южном Кавказе привела к решению проблемы Карабаха, или Перспективы России в регионе

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19-21 сентября произошло резкое обострение армяно-азербайджанского конфликта, по итогам которого, похоже, завершилось почти сорокалетнее кровавое противостояние двух народов. Каковы перспективы урегулирования, будут ли открыты транспортные коридоры между Арменией и Азербайджаном, удастся ли избежать гуманитарной катастрофы, какова роль России в регионе при новом статус-кво, а также о новой региональной конструкции безопасности беседуют Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин и политолог Руслан Сафаров

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. 19-21 сентября 2022 года произошла эскалация конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Погибли российские миротворцы.

2. Конфликт в Нагорном Карабахе является затяжным, идет с 1988 года. В 2020 году произошла вторая Карабахская война, после которой было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня.

3. Переговоры между странами ведутся в разных форматах, в том числе при посредничестве России, однако значимого прогресса пока не достигнуто.

4. Азербайджан настаивает на территориальной целостности, Армения апеллирует к гуманитарным вопросам.

5. Западные страны пытаются активно вмешаться в урегулирование, что воспринимается Россией как попытка вытеснить ее из процесса.

6. Российские миротворцы играют важную роль в стабилизации ситуации в регионе.

7. Перспективы развития российско-армянских отношений оцениваются экспертом пессимистично, российско-азербайджанских – более позитивно.

Вывод: Конфликт в Нагорном Карабахе остается нерешенным, несмотря на предпринимаемые дипломатические усилия. Россия заинтересована в стабилизации ситуации в регионе, однако сталкивается с конкуренцией со стороны Запада. Дальнейшее развитие российско-армянских и российско-азербайджанских отношений во многом будет зависеть от урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6zvC1R2qzow
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