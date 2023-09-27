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Что такое панические атаки? Каковы их причины и как можно навсегда избавиться от панических атак?

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Комметарий редакции

Основные тезисы:

1. Паническая атака – это внезапно возникающий приступ сильного неконтролируемого страха и тревоги, который сопровождается вегетативными симптомами (сердцебиение, ощущение нехватки воздуха и т.д.).

2. Причина панических атак – перенесенный в прошлом стресс, который оставил "отпечаток" в подсознании человека. Этот "отпечаток" запускает неосознанную реакцию организма.

3. Панические атаки чаще возникают у женщин.

4. Угроза при панической атаке исходит не из внешнего мира, а из внутренних образов и впечатлений в подсознании человека.

5. Причина панических атак – внутренний конфликт в человеке. Чтобы избавиться от них, нужно этот конфликт устранить.

6. Для избавления от панических атак рекомендуется заниматься релаксацией, медитацией, гармонизировать внутреннее пространство.

Вывод: Панические атаки возникают из-за внутреннего конфликта человека, который может быть основан как на прошлом стрессовом опыте, так и на биохимическом дисбалансе в мозге. Современная наука указывает на важность комплексного подхода к лечению – помимо медитации и релаксации, рекомендуется применение медикаментов и когнитивно-поведенческой терапии. Цель – найти и разрешить внутренние конфликты, а также скорректировать негативные модели мышления и реакции, чтобы максимально уменьшить частоту и интенсивность панических атак. Полное избавление возможно не всегда, но состояние в большинстве случаев можно значительно улучшить при правильном комплексном подходе.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4iN1vyMq1tQ
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