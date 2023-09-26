Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968

Помните, как в ноябре прошлого года западные СМИ уже намекали на начало третьей мировой войны, когда неопознанная ракета убила двух польских фермеров у городка Пшеводув? Многие агентства и газеты «со ссылкой на анонимные источники в американской разведке» тут же сообщили, что ракета была российской. Джо Байдена, находившегося на саммите G20 в Индонезии, разбудили из-за серьёзности ситуации. Повсеместно разлетелись фотографии напряжённой встречи западных лидеров, собравшихся вокруг американского президента.

А затем последовало заявление Байдена, остудившее страсти: «Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим».

В общем-то, было признано очевидное: фотографии с места трагедии подтверждали, что поляки погибли из-за ракеты системы ПВО С-300. А раз так, то они при всём желании не могли прилететь из России и даже из Белоруссии. Соответственно, они могли принадлежать только украинским силам ПВО. И признание этого факта тогда вызвало недоумение у украинских комментаторов. Они-то привыкли, что любая их байка с самыми нелепыми обвинениями против России тут же подхватывается как непреложный факт.

А затем, как это всегда бывает в подобных случаях, дело засекретили и попробовали забыть. И вдруг сегодня как гром среди ясного неба звучит заявление польских экспертов, причастных к следствию: в Пшеводуве упала украинская ракета! Причём газета Rzeczpospolita подчёркивает: «Мнение категоричное и исключает допущение того, что ракета… могла быть выпущена из России».

Как интересно это заявление совпало по времени с обострением отношений между Польшей и Украиной! Стоило Владимиру Зеленскому с трибуны ООН оскорбить поляков — и польское следствие моментально «прозрело»! В который раз поражаюсь «непредвзятости и объективности» западных расследований такого рода. Интересно, сколько месяцев польским экспертам ещё потребовалось бы для таких выводов, если бы не перепалка между Дудой и Зеленским?

Но в этой связи возникает и ещё один вопрос. Хорошо, вы установили очевидный факт: польских граждан убили ВСУ Украины. А что дальше-то? Вспомним все эти напряжённые лица лидеров «Большой семёрки», экстренно поднятых из постелей на Бали! Вспомним, как западные газеты рассуждали, что если это Россия напала на страну НАТО, то это повод для применения Пятой статьи Устава альянса. Но позвольте, по этой же логике теперь Пятую статью надо применять против Украины! Это ведь она атаковала страну НАТО, да ещё убила её граждан.

Причём польские СМИ подводят к мысли, что украинская ракета была выпущена по ошибке. А вот это, кстати, большой вопрос! Ведь время её запуска тоже как-то странно совпало с саммитом «Большой двадцатки», когда Украина активно пыталась заручиться поддержкой коллективного Запада и втянуть его в прямую войну против России. Точно так же, как «случайный» выстрел украинской ракеты по рынку в Константиновке как-то очень «случайно» совпал с визитом Блинкена и Нуланд в Киев. Не слишком ли много «случайностей», когда речь идёт об украинских ракетах?

А если обстрел Пшеводува не случаен, то вывод польских экспертов, «случайно» совпавший с обострением отношений между Киевом и Варшавой, — это повод для начала «гуманитарных» бомбардировок Украины натовской авиацией! Ну а что делать? Пятая статья Устава НАТО — она такая!

Комментарий редакции

Польша опубликовала ошеломляющий вывод о том, что бедная невинная Украина якобы ненамеренно обстреляла мирных польских граждан, чтобы хитроумно втянуть честных западных партнеров в войну с коварной Россией, однако благородный коллективный Запад, разумеется, не станет применять к "жертве" агрессии те же стандарты, что и к "агрессору".