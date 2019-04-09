Агрессивный юбиляр НАТО отмечает 70-летие

Ровно семь десятилетий назад была создана Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization), которая получила всемирную известность в виде аббревиатуры НАТО. Заявленной целью этой организации является обеспечение коллективной безопасности своих членов в Европейско-Атлантическом регионе. Однако НАТО придерживалось «географии» своих основополагающих документов лишь до той поры, пока существовал Советский Союз.

Несколько слов о «юбиляре» — военный блок НАТО был создан 4 апреля 1949 года в США. Первоначально в нем было 12 участников (США, Великобритания, Франция, Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Португалия). Сегодня членами блока являются уже 29 государств.

Вокруг существования Североатлантического блока им самим создан целый ряд мифов, которые усиленно насаждаются и поддерживаются. Знать натовские мифы не менее полезно, чем мифы античной Греции или Древнего Египта, но их создано так много, что мы разберем сегодня лишь несколько самых «популярных».

Миф первый

Блок НАТО был создан «для защиты [европейской] безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона» в ответ на угрозу со стороны СССР.

Этот миф постоянно тиражируется в нашем информационном пространстве либеральными деятелями и западными журналистами. А правда такова. Военная организация НАТО была создана в апреле 1949 года. На тот момент никакой «советской военной угрозы» не существовало.

Почему это можно смело утверждать? Потому что в 1945 году США заявили о наличии у них атомного оружия — путем применения его по двум мирным японским городам. У Советского Союза бомбы не было. Каким образом СССР мог напасть на «беззащитную Европу», если там стоят войска США, обладающие подобным смертоносным превосходством? И главное — зачем?

После войны с Гитлером мы потеряли, по самым скромным подсчетам, 20 млн человек. Куда и зачем нам ещё воевать с сильнейшей на тот момент экономикой и армией мира — США, — чьими союзниками являлись Франция и Великобритания, с которой в тот момент мы были в официальном союзе?! Для тех, кто не знает или забыл, напомню, что документ под названием «Договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны» был подписан 26 мая 1942 года в Лондоне, куда специально для этого прилетел нарком Вячеслав Молотов.

Не СССР, а США и Великобритания имели несколько планов атомного удара по Советскому Союзу, которые не были воплощены в период после 1945 года только потому, что англосаксы боялись удара Красной армии в Европе. На тот момент не было уверенности, что атомные бомбы в имеющемся количестве полностью испепелят всю мощь сталинского СССР.

А дальше нужно просто следить за датами. Прообраз НАТО был создан ещё ранее — 17 марта 1948 года Великобритания, Франция, Люксембург, Нидерланды и Бельгия заключили т. н. Брюссельский пакт, где провозглашалось создание «коллективной самообороны» против возможного агрессора. Понимая, к чему идет дело, 31 января 1949 года Иосиф Сталин заявил в интервью гендиректору европейского отдела американского агентства «Интернейшнл ньюс сервис» Кингсбэри Смиту «о готовности рассмотреть вопрос об опубликовании совместной с правительством США декларации, подтверждающей, что ни то ни другое правительство не имеет намерения прибегнуть к войне против друг друга».

Ответа от президента Гарри Трумэна вообще не последовало, зато последовало подписание договора в Вашингтоне и создание НАТО в апреле 1949 года. Тогда Кремль в сентябре 1949 года на 4-й сессии Генассамблеи ООН предложил подписать «Пакт мира», то есть договора об укреплении мира между пятью великими державами — СССР, США, Китаем, Великобританией и Францией.

США и их союзники отклонили это предложение. И лишь 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане состоялось первое испытание ядерного оружия. Заявление же Москвы о наличии у нас атомной бомбы было сделано лишь 8 марта 1950 года.

Но и это ещё не все. Лондон и Вашингтон создали военный блок в Европе, направленный против СССР. А когда такой блок создал Советский Союз? В 1955 году была создана организация Варшавского договора — наш военный ответ НАТО. При этом русские проявили присущее нам уважение к нашим союзникам — договор был подписан в столице Польши, потому и стал Варшавским. Документы о создании НАТО подписывали в Вашингтоне, что еще раз показывает разницу в подходах: американцам нужны не союзники, а слуги, вассалы!

И опять следите за датами — они всегда говорящие! Варшавский договор был подписан 14 мая 1955 года. Только после того, как американцы полностью нарушили все послевоенные договоренности и не только создали «отдельную» Германию под названием ФРГ, но и приняли её в НАТО! То есть начали процесс милитаризации главного агрессора ХХ века. Дата принятия Федеративной республики Германия в НАТО также очень «говорящая» — это 9 мая 1955 года. Кто-то может сказать, что это случайное совпадение, а не целенаправленный сигнал Кремлю со стороны Запада?

«Но армии у ФРГ в день её приема в НАТО… ещё не было. Ее создавали уже потом, в течение оставшихся до конца года месяцев. Восемь дней после приема ФРГ в НАТО, 14 мая 1955 года, среди инициаторов создания Организации Варшавского договора числилась уже и ГДР», — пишет сегодня «Немецкая волна». Добавляя — так, между прочим: «В мае 1955 года военные блоки в Европе оформились окончательно».

Нет, не так. СССР создал свой блок только после того, как Вашингтон и Лондон разрушили все договоренности и разорвали все подписанные в Ялте и Потсдаме документы!

Но решение о включении Германии в НАТО было принято гораздо ранее и 9 мая 1955 года оно лишь было цинично, с пышной помпой, воплощено в святой для советского народа день Победы. Мы вспомнили чуть выше о союзном договоре СССР и Великобритании. Так вот он был расторгнут Москвой 7 мая 1955 года, потому что 5 мая 1955 года западногерманский парламент ратифицировал вступление ФРГ в НАТО, которое официально оформят 9-го числа!

«Англия ратифицировала парижские соглашения от 23 октября 1954 г., предусматривающие ремилитаризацию Западной Германии, создание западноевропейской армии и включение ремилитаризуемой Западной Германии в военные группировки — Западноевропейский союз и Североатлантический блок, — указывалось в Указе Президиума Верховного Совета СССР. — Такие действия правительства Англии в корне противоречат основным целям Англо-Советского Договора 1942 года… По этому Договору, продиктованному стремлением к тесному сотрудничеству обоих народов, Англия и Советский Союз взяли на себя обязательства совместно предпринимать все меры к предотвращению возможности новой германской агрессии не заключить каких-либо союзов и не принимать участия в каких-либо коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон».

Таким образом, мы видим, что НАТО была создана изначально как агрессивный инструмент, а вовсе не как ответ на действия Советского Союза. С тех пор ничего не изменилось. Это объясняет тот факт, что с разрушением СССР НАТО не только не было распущено, а наоборот — начало операции далеко за пределами Европы и Атлантики.

Миф второй

Блок НАТО стал гарантией мира в Европе.

Этот миф основан на пресловутой 5-й статье хартии НАТО. Она гласит, что нападение на одного члена блока считается нападением на всех. Мол, потому и войны не было, что СССР боялся атаковать любое государство в Европе. Однако реальность говорит о другом: едва только исчез СССР, как НАТО немедленно применило военную силу в Европе, даже не получив никакой санкции ООН на это.

Речь о бомбардировках Югославии в 1994 году. Пока был Советский Союз — войны в Европе действительно не было, и лишь исчезновение СССР сразу же привело к ней. При этом агрессию проявил именно блок НАТО, использовав совершенно надуманный предлог «притеснения косовских албанцев» для вмешательства в дела суверенного государства. Ведь само НАТО вряд ли бы посчитало убедительным объяснением бомбардировок советской авиацией европейской столицы имеющимися там притеснениями рабочих и крестьян со стороны буржуазии. Притеснения албанцев — ровно такой же аргумент, как и притеснения рабочих.

Но война против Югославии не единственный эпизод натовской агрессии. Оставшись в одиночестве в Европе, НАТО нанесла удар по Ливии. Ну а пресловутая статья 5 применялась в истории НАТО только один раз: 12 сентября 2001 года, на следующий день после «террористических атак на Соединенные Штаты». Итогом её применения стало вторжение в Афганистан, где войска НАТО стоят уже дольше советского контингента, хотя террористы, обвиненные в терактах, были родом из Саудовской Аравии. Туда НАТО вторгаться согласно статье 5 почему-то не посчитало нужным.

Так кто же на самом деле был гарантом мира? Кто угодно, но только не НАТО!

Миф третий

Блок НАТО открыт для членства других стран, в том числе и России.

«Любое европейское государство, которое может способствовать безопасности и принципам Альянса, может быть приглашено для присоединения. Это зависит от заинтересованной страны — желает ли она стремиться к членству» — провозглашено на официальном ресурсе блока.

Уж казалось бы, что может укрепить мир в Европе больше, чем вступление СССР в НАТО. Нет противостояния, Европа — от члена НАТО Португалии (Лиссабон) до члена НАТО Советского Союза (Владивосток). Нет, такой блок никому не нужен. Смысл НАТО в противостоянии России, а не в сотрудничестве с ней!

31 марта 1954 года советское правительство направило правительствам США, Великобритании и Франции официальную ноту, где заявляло о готовности вступить в НАТО. 5 апреля 1954 года её обсудили, а 9 апреля продолжили обсуждение в высших структурах блока. 7 мая 1954 года был опубликован официальный ответ на советское предложение.

Страны НАТО потребовали от СССР первоначально выполнить ряд требований. От СССР потребовали сдать свои позиции, взамен получая «перспективу». Выполни мы эти требования, можно было бы требовать ещё и еще. Эти требования были таковы: предоставление суверенитета Австрии (сделал Хрущев), решение германской проблемы (сделали Горбачев и Ельцин), достижение первоначального соглашения по вопросам разоружения (США сегодня выходят из подобных договоров с СССР-Россией), работа над решением насущных проблем Дальнего Востока (при чем здесь Северная Атлантика и Европа?), приведение своей деятельности в Организации Объединенных Наций в согласие с Уставом (до сих пор хотят лишить нас права вето в ООН!).

Самое любопытное, что позже Хрущев и Горбачев практически все это выполнили. Что не успели они — сделал Ельцин, но отношения с НАТО лучше не стали.

Три наиболее часто встречающихся мифов о НАТО мы рассмотрели. Что ещё нам надо знать о НАТО? Что считают по этому поводу сами «юбиляры», мы можем узнать на официальном сайте военного блока. Здесь вы можете найти раздел «10 вещей, которые вам нужно знать о НАТО».

Так вот, среди этих 10 пунктов вы можете найти следующий.

Пункт 10. «Кибератаки становятся все более распространенными, сложными и разрушительными, что делает киберзащиту главным приоритетом для НАТО. Фактически НАТО теперь признает киберпространство как «оперативную область» — так же, как сушу, море или воздух».

Про «русских хакеров» слышали? Об этом трубят все западные СМИ. Кто-то доказать их существование смог? Нет. Однако НАТО уже официально провозгласило киберзащиту своим «главным приоритетом».

Что это значит?

Это значит, что предлог для атаки на любое государство уже создан. В любую минуту можно заявить, что из этой точки была попытка обрушить, взломать, парализовать работу — и все, можно наносить удар ракетами или осуществлять военное вторжение.

Вот это и есть реалии ХХI века. Это и есть цифровизация. НАТО теперь стоит на защите киберпространства. И защищает мир не от «советской угрозы», не от «российской агрессии», а от невидимых глазу, неведомых «хакеров». Которых можно выдумать, нанять, использовать для создания предлога для очередной агрессии или угроз ее осуществления.

Не сделаете, как мы вам говорим, — мы найдем на вашей территории «киберугрозу». И, раз мы признаем Интернет и сети «оперативной областью», так же как сушу, море или воздух», — отправим к вам танки, корабли, самолеты и ракеты. Ну а если вы скажете, что этой угрозы нет и хакеров у нас нет, мы покажем вам ролик с повешением экс-президента Ирака Саддама Хусейна. У которого не нашли химического оружия, но ему это никак не помогло.

Таким образом, к своему очередному юбилею НАТО решительно встало на путь абсолютного правового беспредела. Защитить от которого нас могут только российские Вооруженные силы, флот и ВКС наряду со спецслужбами.

Вот их юбилей давайте и будем отмечать…

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102552