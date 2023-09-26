Потери "Украинского иностранного легиона" с начала СВО.

Из 12 046 известных наемников состоявших в этом формировании убито 5682, 4564 уехали или дезертировали. Осталось на сентябрь 1800 человек. Важно понимать, что есть и другие формирования наемников помимо "Иностранного легиона", Также стоит учитывать, что под вывеской наемников зачастую действуют регуляры НАТО, особенно это косается поляков, количество потерь которых к осени превысило 10 тыс.безвозвратных потерь.

Комментарий редакции

Численность иностранных наемников на Украине значительно сократилась с начала конфликта. Из первоначальных 12 тысяч человек осталось около 1,8 тысячи. Причины – большие потери, разочарование в условиях службы, отсутствие успехов на фронте. В "Легионе" остались лишь фанатичные противники России и узкие специалисты.