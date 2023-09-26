Потери “Иностранного легиона”
Потери "Украинского иностранного легиона" с начала СВО.
Из 12 046 известных наемников состоявших в этом формировании убито 5682, 4564 уехали или дезертировали. Осталось на сентябрь 1800 человек. Важно понимать, что есть и другие формирования наемников помимо "Иностранного легиона", Также стоит учитывать, что под вывеской наемников зачастую действуют регуляры НАТО, особенно это косается поляков, количество потерь которых к осени превысило 10 тыс.безвозвратных потерь.
Комментарий редакции
Численность иностранных наемников на Украине значительно сократилась с начала конфликта. Из первоначальных 12 тысяч человек осталось около 1,8 тысячи. Причины – большие потери, разочарование в условиях службы, отсутствие успехов на фронте. В "Легионе" остались лишь фанатичные противники России и узкие специалисты.
Понты корявые всегда так и заканчиваются: все, страдающие ЧСВ, либо мрут в первую очередь, либо бегут, сверкая пятками. Война это не кино из Голливуда. Война это грязь, тяжелые условия существования и непрекращающееся нервное напряжение. Наемники хороши дикарей гонять. Да и то, тех, которые сдачи дать не могут.
Не знаю как на войне, а на гражданке они (“понты корявые”) долго могут “корячится… ”
Пс “Понтовая смерть”
“УДИВИТЕЛЬНО, но те, у кого понты корявые – норма жизни, следуют правилам игры и после смерти. В гроб им кладут и ключи от любимой “БМВ”, и банковские еженедельники, и сотовый телефон. Говорят, на похоронах одного бандита, погибшего от нескольких пулевых ранений, в том числе и в голову, и умело подлатанного некрохирургами, “товарищ по работе” растроганно смахнул скупую мужскую слезу: “Какой же он красивый лежит! Я, если что, тоже хочу через эту фирму оформляться!” – “Ну, – сказал ему бригадир и по-отцовски положил натруженную длань на плечо, – годик еще поживешь”.