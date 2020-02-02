Европейские крестоносцы Гитлера под Ленинградом. Часть вторая

SS-Freiwilligen Verband Legion «Niederlande»

Нидерланды ещё со времён кайзера Вильгельма традиционно тяготели к Германии. Нападение Вермахта в мае 1940 года вызвало у большинства жителей этой небольшой приморской страны состояние шока. Национальная армия сопротивлялась всего 4 дня, затем была подписана безоговорочная капитуляция, правительство эмигрировало в Англию. На оккупированной территории 18 мая 1940 года был создан Имперский комиссариат «Нидерланды» во главе одним из видных деятелей НСДАП Артуром Зейсс-Инквартом. В Голландии ещё с 20-х годов были традиционно сильны националистические партии: Национал-социалистическое движение (Nationaal Socialistische Beweging) и Национал – социалистическая нидерландская рабочая партия (Nationaal-Socialistische Niederlansche Arbeidesparteij) насчитывавших в своих рядах свыше ста двадцати тысяч человек, и имевшие определённое влияние внутри своей страны.

Будучи германским народом, голландцы могли безо всяких ограничений служить в войсках СС. 25 мая 1940 года по личному распоряжению Адольфа Гитлера был сформирован штандарт СС «Вестланд», в который принимались голландские и фламандские добровольцы. Спустя 11 месяцев 3 апреля 1941 года было объявлено о формировании голландско-немецкого полка «Нордвест». Полк проходил обучение в предместье Гамбурга Лангехорне, командиром был назначен штандартенфюрер СС Отто Рейх.

Нападение Германии на СССР получило горячее одобрение среди пронацистских сил Нидерландов. В местной прессе стали усиленно пропагандироваться лозунги «Крестового похода против коммунизма» и «Совместной защиты Европы от большевизма». 10 июля 1941 г. рейхскомиссар Зейсс-Инкварт обратился к голландскому народу с призывом сформировать добровольческий легион.

При активной поддержке NSB во главе с её лидером Антоном Мюссертом 12 июля 1941 г. было объявлено о формировании Добровольческого легиона «Нидерланды». Основу его составили бывшие служащие полка «Нордвест», в ряды добровольцев влились члены штурмовых отрядов нидерландских национал-социалистических партий. Во многих городах были открыты вербовочные пункты, на которые пришли множество волонтёров, включая рядовой и офицерский состав бывшей голландской армии. Желание нидерландцев драться с «проклятыми большевистскими ордами» было так велико, что к июлю 1941 удалось полностью укомплектовать 5 батальонов. Общее руководство голландскими вооружёнными формированиями немцы доверили бывшему начальнику Генерального штаба Нидерландов генерал-лейтенанту Сейффардту (Luitenant Generaal Seyffardt). То, что во главе этого мероприятия встал такой заслуженный человек, пользовавшийся большим авторитетом в стране, значительно облегчило призыв и обеспечило большой приток волонтёров на сборные пункты.

Генерал Сейффардт 27 июля 1941 года вручил первому сформированному отряду добровольцев историческое знамя времён борьбы Голландии за независимость под предводительством принца Оранского. Голландцы получили стандартную полевую форму войск СС, однако им было разрешено носить на рукаве особую нашивку в виде «испанского щита» с оранжево-бело-синими полосками, представлявшие из себя цвета старого нидерландского флага. На петличках воротников вместо традиционных эсэсовских «молний» голландские солдаты носили «вольфсангель» — символ NSB.

Базовую подготовку новобранцы начали проходить в Германии, в предместье Гамбурга, на полигоне Арус-Норд. Первоначально предполагалось, что там будет сформирована полнокровная бригада, укомплектованная исключительно голландцами, однако руководство Ваффен СС включило в состав формируемого подразделения большой контингент офицеров и унтер-офицеров, состоявший из имперских немцев, мотивируя это тем, что голландские сержанты и офицеры не имеют боевого опыта. Заносчивое поведение ряда германских командиров, привело к трениям внутри легиона, несколько человек, возмущённые их оскорбительным поведением, подали рапорта об увольнении.

Осенью 1941 года из Голландии прибыла полностью сформированная рота, целиком состоящая из членов NSB, и к концу 1941-го легион представлял собой полнокровный полк, состоящий трёх пехотных батальонов, роты тяжёлых орудий и противотанкового дивизиона. Численность личного состава достигла 2937 человек, из которых 66 человек были офицерами, 331 унтер-офицерами и 2536 рядовых. В состав легиона также было зачислено 700 немецких эсэсовцев и 26 фламандских добровольцев. В середине января 1942 года последовал приказ о передислокации.

Путь добровольческого легиона лежал в группу армий «Север». Морским путём через Данциг волонтёры были переброшены в Лиепаю, а оттуда по железной дороге двинулись к фронту, в полосу действия 18-й германской армии. К концу января голландцы прибыли на позиции в районе дороги Новгород-Тосно, где влились в состав 20-й пехотной дивизии. Первое боевое крещение легион принял 11 февраля 1942 года у Гусьей горы под Волховом, где второй батальон легиона взял штурмом небольшой укреплённый блокпост советских войск. В результате атаки шесть русских солдат были убиты, трое взяты в плен. Как записано в дневнике боевых действий батальона, «один пленный (еврей) был застрелен при попытке к бегству», судьба остальных захваченных советских солдат неизвестна.

В феврале — марте 1942 года легион сражался с частями 2-й Ударной армии, оперируя в районе Мясного бора. В результате ожесточённых боёв голландцы потеряли убитыми, ранеными и обмороженными около четверти личного состава. Германское командование отвело легионеров в тыл, однако спокойно отдохнуть и перегруппироваться им не удалось. Возле населённых пунктов, где дислоцировались голландские эсэсовцы, стали появляться партизаны, поэтому легионерам пришлось принимать участие в патрулировании прифронтовой полосы, поиском и уничтожением партизанских баз. Голландцы проявляли неслыханную жестокость по отношению к мирному населению. По свидетельству очевидцев, любого, только заподозренного в связях с партизанами, легионеры беспощадно убивали на месте.

Моральный дух измотанных в постоянных стычках легионеров пошатнулся, лишь щедрое награждение солдат Железными крестами Первой и Второй степени, а также прибытие на фронт пополнений, включая усиленный полевой госпиталь, и приезд в начале марта из Голландии представительной делегации, возглавляемой Антоном Мюссертом, несколько выправили ситуацию. Тем не менее, полностью восстановить дисциплину в подразделении не удалось: грабежи, мародёрство и расправы над мирными жителями продолжались. Верховное командование Ваффен-СС решило сместить не пользовавшего авторитетом у солдат Отто Рейха с поста командира и пресечь продолжающееся разложение подразделения.

Весной 1942 года легион перешёл в подчинение 2-й пехотной бригады СС, командиром был назначен бригаденфюрер СС Готфрид Клингеманн. Он имел опыт командования добровольческими частями и поэтому смог найти общий язык с распустившимися голландцами, наведя во вверенной ему части относительный порядок. Началась оттепель, позиции нидерландцев стала заливать талая вода, в некоторых участках уровень воды в окопах доходил до пояса. Много солдат и офицеров заболели.

Советская пехота делала всё, чтобы ещё больше отравить жизнь «новым крестоносцам». Ночью 6 апреля 1942 года подразделения 1002-го стрелкового полка 305-й дивизии и 1220-го полка 366-й дивизии РККА скрытно подобрались к позициям легиона и внезапно атаковали их. Неожиданность нападения принесла свои плоды: первая линия траншей была захвачена, все находившиеся в ней голландцы после короткой схватки уничтожены. На вторую линию обороны волна за волной обрушились краснозвёздные бомбардировщики, затем последовала новая атака советской пехоты. Однако с помощью подошедших подкреплений, ценой огромных потерь, легионерам удалось удержать несколько опорных пунктов. За день боя с обеих сторон было убито более 500 человек. За это сражение Легион заслужил благодарность от верховного командования Вермахта. Однако из-за больших потерь его боеспособность заметно снизилась, и голландцы были выведены в тыл для переформирования.

На пополнение прибыли маршевые роты из Нидерландов, в поредевшие ряды батальонов влились также фольксдойче из Северного Шлезвига. После непродолжительного отдыха, в июне 1942-го части легиона участвовали в боях в районе «Волховского котла», где совместно с полком из испанской 250-й пехотной дивизии неоднократно атаковали советские позиции в районе населённого пункта Малое Замошье. Красноармейцы яростно сопротивлялись и нанесли голландцам ощутимый урон. В июле легион «Нидерланды» принимал участие в ликвидации последних очагов сопротивления бойцов 2-й Ударной армии. В районе Финёва Луга голландскими добровольцами было захвачено большое количество оружия, боеприпасов и снаряжения, а также более 3500 пленных, включая генерала-изменника А.А. Власова.

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В августе легион, чья численность сократилась до 1197 человек, был переведен на ленинградское направление в район Красного села, где занял свой участок фронта в кольце блокады. Усталость и потери повлияли на падение боевого настроя подразделения, чему также «помогли» удачные действия советских войск: попавшая под Красным селом в «огневой мешок» рота голландцев была разбита наголову. Для того чтобы укрепить моральное состояние своих нидерландских соратников, германское командование пошло по знакомому пути: раздаче наград. За героизм, проявленные в летних боях, новый командир легиона оберштурмбанфюрер СС Йозеф Фитцхум (Josef Fitzthum) представил 18 добровольцев к Железному кресту 1-ой степени и 158 военнослужащих к Железному кресту 2-ой степени.

В сентябре 1942-го голландцы совместно с Норвежским легионом и двумя латышскими «шума» — батальонами из 2-й пехотной бригады СС образовали боевую группу «Фитцхум», которая принимала участие в позиционных боях на различных участках фронта в районе Шлиссельбурга. Пятого января 1943-го года из Голландии пришло известие, что почётный шеф легиона генерал Сейффардт убит бойцами Сопротивления. Через 4 дня командование Ваффен-СС присвоило почётное наименование «Генерал Сейффардт» первой роте легиона.

12 января 1943 года Ленинградский и Волховский фронты начали операцию по прорыву блокады. Легион, чья численность насчитывала на момент советского наступления 1755 человек, совместно с частями Норвежского добровольческого легиона занял позиции в полосе обороны 28 немецкой авиаполевой дивизии. Местность, где окопались голландцы, была благоприятной для применения танков. Однако, из-за плохо проведённой советским командованием разведки, атакующие части РККА напоролись на артиллерийскую засаду и попали под прицельный огонь 75-мм противотанковых пушек легионеров. В этом сражении 26 февраля 1943 года отличился легионс-роттенфюрер Герард Муйман (Gerhard Mooyman), подбивший из своего орудия тринадцать Т-34 и КВ. За этот бой Муйман был награждён Рыцарским крестом, став первым голландцем, удостоенным такой высокой награды.

27 апреля 1943 года остатки легиона были выведены с фронта и отправлены на полигон Графенвёр, где 22 мая 1943 года Добровольческий легион «Нидерланды» был официально расформирован.

Всего на советско-германском фронте погибло более 8 тысяч голландцев, 4 тысячи были взяты в плен.

SS Freiwilligen-Legion «Flandern»

В октябре 1931 года молодой бельгиец фламандского происхождения Йорис ван Северен организовал антиклерикальный Союз голландских национал-социалистов (Verdinaso). Основной программой Вердинасо был выход германоязычных провинций из состава Бельгии и создание «Великой Голландии» совместно с Нидерландами и Люксембургом. В начале германского вторжения ван Северен был арестован бельгийской полицией и передан французским властям. Двадцатого мая 1940 года ван Северен и 22 члена его партии без суда были расстреляны французскими солдатами. Его смерть выдвинула на первый план другую националистическую партию – Фламандский национальный союз (Vlaamsh Nationaal Verbond – VNV). 11 мая 1940 года по распоряжению германской оккупационной администрации ВНВ стала единственной политической организацией на территории Фландрии, остальным партиям предложили самораспуститься или войти в состав VNV. После этого предложения все правые движения, включая Вердинасо, влились в состав VNV.

В отличие от валлонов, фламандцы считались германским народом, поэтому имели право служить в составе войск СС без ограничений. Летом фламандские добровольцы появились в рядах штандарта СС «Вестланд», годом позже – в штандарте СС «Нидерланды». С началом советско-германской войны было принято решение организовать добровольческое подразделение для отправки на восточный фронт. В апреле-мае фламандские волонтёры, зачисленные в SS-Standarte "Nordwest» дивизии СС «Викинг» отправились в Гамбург для прохождения первоначальной военной подготовки.

Их объединили в 1-ю, 6-ю и 8-ю фламандские роты, ставшие основой для формирования 1-й, 2-й и 3-й рот Добровольческого легиона «Фландрия». В начале октября 1941-го фламандские добровольцы были переведены на полигон Арус-Норд для завершения обучения. Как и многие другие добровольческие соединения, состоящие из западноевропейцев, фламандский легион стал одним из подразделений Ваффен-СС. Их одели в стандартную полевую форму войск СС, однако разрешили носить вместо традиционных эсэсовских «молний» в петличках символ VNV в виде стилизованного «вольфснагеля» голландских националистов и особый нарукавный знак. Нарукавная нашивка Добровольческого легиона «Фландрия» представляла собой «норманнский» щит со старинным гербом Фландрии — черным, шествующим на задних лапах, львом на золотом поле. Аналогичный черный фландрский лев был изображен и на желтом, с черно-желтой бахромой, знамени фламандских добровольцев. Нашивку со львом носили на левом рукаве над обшлагом, ниже локтевого сгиба. Многие фламандские добровольцы носили над левым обшлагом черную манжетную ленту с серебряной каймой и надписью: «Легион Фландрия» («Legion Flandern»). К этому времени легион был реорганизован в усиленный батальон, состоящий из шести рот: штабной, трёх стрелковых, роты тяжёлых пехотных орудий и роты истребителей танков.

Во время формирования легиона у германского командования возник ряд трудностей с комплектованием данной воинской части подвижным составом. Положение удалось выправить путём проведения реквизиций повозок и лошадей на оккупированных территориях, командование войск СС выделило из своих резервов 150 грузовиков.

На 10 ноября численный состав легиона насчитывал 1112 человек, из которых только 950 были фламандскими добровольцами, остальные — этнические немцы. К тому же практически все офицерские и унтер-офицерские должности также были отданы немецким эсэсовцам. 10 ноября 1941 года, совершив путешествие протяженностью в 2300 км, добровольцы прибыли на фронт в распоряжении командования группы армий «Север». Легион был введён в состав 2-й пехотной бригады СС, штаб легионеров разместился южнее Тосно. Командиром «Фландрии» был назначен штурмбанфюрер СС Михаэль Липперт.

С 16 ноября 1941 года легион был задействован в боях юго-восточнее Ленинграда. Затем его вывели в тыл и использовали в борьбе против советских партизан в районе железной дороги Мга — Кириши, а также в районе населённого пункта Погостье. В декабре ударили сильные морозы, доходившие до 30 градусов ниже нуля. У неприспособленных к таким холодам и не имеющих достаточного количества зимнего обмундирования фламандцев начались потери из-за сильных обморожений. Неоднократно обыгранный в отечественном кинематографе сюжет, когда плохо одетые вражеские солдаты, вынужденные залечь в снег под плотным огнём советских бойцов, медленно замерзают на открытой местности, впервые произошёл именно с фламандским подразделением в районе Погостья. К тому же, привыкшие к мягкому климату своей родины водители легиона периодически забывали сливать на ночь воду из радиаторов автомобилей. Донесение командира легиона от 18 декабря 1941 года сообщает, что по этой причине из строя выбыло 125 из 161 имеющихся в наличии автомашин. В результате боёв и сильных морозов численный состав легиона сократился до 654 человек, включая 23 офицеров, 72 унтер-офицеров и 559 рядовых.

В эти же дни, оставшиеся в живых легионеры были отведены для краткосрочного отдыха на зимние квартиры. В январе 1942 года Фламандский легион был направлен на фронт в распоряжение 126-й пехотной дивизии Вермахта. Вторую и четвёртую роты включили в состав 424-го полка, остальные пошли на пополнение 422-го полка, понёсшего большие потери в оборонительных боях января 1942-го года. Четвёртая рота участвовала в боях за местечко Заполье, вторая — за населённый пункт Копцы. 22 января под Копцами шальным снарядом был убит командир фламандских штурмовых отрядов (Чёрных бригад), видный деятель VNV Раймонд Тойллернайер.

В феврале фламандцы действовали совместно с частями 250-й испанской пехотной дивизии в районе шоссе Чудово – Новгород, затем в начале марта легионеры атаковали и захватили населённый пункт Жимитцы. Девятого марта легион был выведен в тыл, в резерв 27 армейского корпуса, а 12 марта после короткого отдыха фландрийских добровольцев передали в подчинение 58-й пехотной дивизии. В Дневнике боевых действий дивизии от 1-9 марта 1942-го Фламандскому легиону была дана подробная характеристика, составленная немецким штабным офицером. Она, в частности, гласила: «В легионе плохо организована разведка. При атаке укреплённых пунктов противника недостаточно налажено взаимодействие с артиллерией и авиацией. В случае гибели офицера наступление останавливается и не начинается вплоть до прибытия или назначения нового командира. Недостаточно организована связь между подразделениями легиона, а также между штабом и подразделениями. Эвакуация раненых организована отвратительно. Боевое взаимодействие с испанцами отсутствует. Артиллерийская поддержка запрашивается без повода, точные координаты целей не указываются». В меморандуме также настоятельно рекомендуется укрепить легион немецкими командирами младшего и среднего звена.

В начале апреля 1942 года, легионеры вели тяжёлые бои в районе «Волховского котла» к востоку от населённого пункта Любцы, взаимодействуя с испанцами из «Голубой дивизии». 2 апреля во время одной из контратак советской пехоты в боевых порядках испанцев возникло замешательство, грозящее перерасти в беспорядочное отступление. Пытавшийся организовать оборону, командир «Фландрии» Липперт был тяжело ранен. Принявший на поле боя командование легионом гауптштурмфюрер Хальманн из дивизии СС «Polizei» сумел организовать ударную группу из легионеров и испанцев и смелой контратакой остановить, а затем и ликвидировать опасный прорыв. В середине апреля командиром Добровольческого легиона «Фландрия» был назначен штандартенфюрер СС Пауль фон Леттов-Форбек, племянник героя Африки времён Первой мировой войны.

В ночь на 26 апреля 1942-го года легион произвёл замену 426 –го пехотного полка на южном фасе «Волховского котла». За время апрельских боёв легион понёс тяжёлые потери. В строю осталось 13 офицеров, 26 унтер-офицеров и 288 нижних чинов. Несмотря на это, фламандских волонтёров ввели в состав оперативной группы «Бурк», куда кроме них входили 3-й батальон 262 полка «Голубой дивизии» и сводный батальон «Валентин» из 20-й пехотной дивизии. Командиром легиона был назначен оберштурмбанфюрер СС Йозеф Фитцхум.

В середине июня легионеры совместно с батальоном испанцев атаковали советские позиции у деревень Малое и Большое Замошье. Когда испанские солдаты залегли под плотным огнём на открытой местности, фламандский легион продолжил атаку, чтобы отвлечь внимание на себя и дать возможность испанцам отойти и перегруппироваться. Этот бой обошёлся легиону в 11 убитых (включая двух офицеров) и 26 раненых. Самопожертвование фламандцев было высоко оценено командованием группы «Бурк», личному составу легиона была вынесена благодарность. В сводке от 26 июня командование оперативной группы отметило возросшее мастерство и героизм фландрских добровольцев: «За день боёв ими было ликвидировано 13 укреплённых блиндажей и дзотов. Убито более 200 солдат и офицеров противника. Отважные действия легионеров служат хорошим примером для испанских солдат». 11 июля легион был отведён на отдых. Командир легиона Фитцхум устроил пышные похороны погибших легионеров, на которых выступил с речью, в которой благодарил фламандских добровольцев за их вклад в борьбу за общее дело германского народа – завоевание жизненного пространства (lebensraum).

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C 15 июля 1942 года командование легионом принял гауптштурмфюрер СС Конрад Шеллонг (Konrad Schellong). В августе 1942 года легион «Фландрия» занял участок фронта в полосе обороны 2-й бригады СС, получив своё место в стальном кольце блокады, сжимавшей Ленинград. Наряду с фламандцами в составе этой бригады сражались голландские и норвежские добровольцы.

В начале августа началось наступление советских войск на позиции 18-й германской армии, вошедшее в историю под названием как 1-е Ладожское сражение. Легионеры приняли участие в боях в окрестностях Колпино, а затем, когда фронт стабилизировался, фламандский легион почти на целый год занял траншеи в пойме реки Ижора, ведя изнурительную позиционную войну.

В октябре 1942 года из Бельгии стало прибывать пополнение, и к началу 1943 года легион практически полностью восстановил свой численный состав. Фламандские добровольцы патрулировали прифронтовую полосу в районе Красного села, неоднократно отражая дерзкие вылазки небольших отрядов советской пехоты и разведчиков. Во время совместного наступления Ленинградского и Волховского фронтов 12 января 1943 года, легионеры «Фландрии» занимали позиции в районе Колпино. В результате ожесточённых сражений легион потерял половину состава, однако все попытки советских войск прорвать оборону на их участке окончились неудачей.

После месяца боёв, 12 февраля поредевший легион, насчитывавший в своём составе всего 450 человек, был отведён в район Красного села, где использовался в качестве корпусного подвижного резерва. В марте его придали дивизии СС «Polizei», которая увязла в ожесточённых боях под Красным бором и населённым пунктом Никольское. В этих боях легион перестал существовать как боевая единица, на 1 апреля 1943 гола в строю оставалось менее 50 человек. 14 апреля оставшихся в живых фламандцев вывели в резерв, а в середине мая 1943 года отправили на полигон Дебица, где формировалась штурмовая бригада СС «Лангемарк». Боевой путь Добровольческого легиона «Фландрия» был окончен.

Всего во время войны на советско-германском фронте погибло более 5000 граждан королевства Бельгия, 4729 валлонов и фламандцев было взято в плен.

О бедном ландскнехте замолвите слово… В нынешнее время в определённых кругах российского общества стала модной тенденцией попытка уравнять тех, кто пришёл в чужую страну жечь, грабить и убивать с теми, кто защищал свой дом, свою семью, свой народ от уничтожения. Реабилитируя войну Германии (а если быть точным, то почти всей Европы) против СССР, такие русскоговорящие господа усиленно навязывают образ Советского Союза, как империи зла. Закрывая глаза на реальные преступления оккупантов всех мастей на нашей земле, они регулярно преподносят различные байки о «зверствах» советских солдат в Германии, тотальном «изнасиловании изуверскими большевистскими ордами» женского населения целых стран и прочую откровенную чепуху. Дело доходит до того, что некоторые наши сограждане, поверившие в россказни профессиональных плакальщиков по «жертвам советского тоталитаризма», воспитываемые потоками льющихся с телеэкранов бездарных тенденциозных фильмов о Великой Отечественной войне и прочей неприкрытой лжи, начинают считать Гитлера чуть ли не освободителем «угнетённого» русского народа. Иногда даже случается так, что всех воевавших на стороне Гитлера, начинают признавать «борцами против сталинской тирании», «освободителями России от коммунизма», «посланцами цивилизованной Европы». Какую свободу и цивилизацию эти «посланцы Европы» несли в Россию, раскрывает в своем приказе от 2 мая 1941 года командующий 4-й танковой группой Эрих Гёпнер в связи с предстоящими боевыми действиями на Востоке: «…Война против России является важнейшей частью борьбы за существование немецкого народа. Эта давняя борьба германцев против славян, защита европейской культуры от московско-азиатского нашествия, отпор большевизму. Эта борьба должна преследовать цель превратить в руины сегодняшнюю Россию, и поэтому она должна вестись с неслыханной жестокостью…». И вот, когда узнаёшь, что на территории Ленинградской области отдельные представители властных структур разрешают ставить обелиски, кресты и памятные знаки погибшим солдатам из иностранных легионов СС, не устаёшь удивляться то ли короткой памяти, то ли откровенному цинизму этих людей. Существует спорный тезис, что «нельзя вечно ненавидеть мёртвых врагов». Вероятно, что он имеет право на существование в определённых ситуациях, но только не здесь. Можно понять и даже простить солдат тех стран, которые официально находились в состоянии войны с СССР. Нисколько не освобождая их от ответственности за преступные деяния на оккупированных советских территориях, всё же стоит признать, что основную долю вины за это несёт высшее руководство их стран, иногда просто не оставлявшее никакого выбора своим гражданам, одетым в военную форму. Тем же, кто добровольно взял в руки оружие, и пришёл в нашу страну, чтобы убивать советских людей, а также тем, кто сейчас их оправдывает, прощения быть не может никогда.

Автор: Поморянин Использованы фотографии: Из сети интернет

Источник: https://nstarikov.ru/evropejskie-krestonoscy-gitlera-pod-leningradom-chast-vtoraja-112671