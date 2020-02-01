Европейские крестоносцы Гитлера под Ленинградом. Часть первая
Большинство историков и авторов, пишущих на исторические темы, рассказывая о блокаде Ленинграда, обвиняют в гибели сотен тысяч защитников города и его мирных жителей исключительно германскую сторону. Они почему-то не берут во внимание, что немцы окружали Ленинград только с юга, а с севера позиции занимали финские войска. Не умаляя преступлений Германии, не стоит забывать, что кроме граждан Третьего Рейха, в удержании города в удушающем железном кольце блокады принимали участие и многочисленные добровольцы из стран Европы, направившиеся на Восток в качестве «новых крестоносцев».
La «Divizion azul»
«Испания намеревается направить в Россию один легион численностью в 15 000 человек». Франц Гальдер, Военный дневник, 29 июня 1941 г., воскресенье, 8-й день войны.
После завершения 1 апреля 1939 года кровопролитной Гражданской войны победой генерала Франко на территории Испании установилась полуфашистская диктатура. Испанские националисты считали всех местных левых агентами СССР, а военная помощь, оказанная Советским Союзом республиканскому правительству, вызывала в их сердцах жгучую ненависть.
Весть о том, что Германия начала войну против Советской России, вызвала в Испании небывалый ажиотаж среди местных националистов. Выступить непосредственно на стороне стран Оси осторожный каудильо опасался. Внутреннее положение Испании в начале 40-х годов было неустойчивым. Как минимум половина населения страны недолюбливала диктатора, на июнь 1941 года в тюрьмах находилось до 2-х миллионов политических заключённых – идейных врагов режима. Вдобавок могли начаться проблемы с западными союзниками, особенно с Англией и странами Латинской Америки. Наконец, правительство Третьего Рейха, взвесив все за и против, также предпочло видеть Испанию официально нейтральной страной.
22 июня 1941 г. испанский министр иностранных дел Серрано Суньер сообщил послу Германии в Мадриде Эбегарду фон Штореру, что Испания приветствует нападение на СССР и готова оказать помощь добровольцами. 24 июня 1941 года Адольф Гитлер принял это предложение. По всей Испании были открыты десятки вербовочных пунктов, на которые устремились тысячи волонтёров. Количество желающих бороться с ненавистными большевиками превысило ожидаемое в 40 раз, из-за чего 2 июля 1941 года вербовочные пункты были вынуждены свернуть свою деятельность. Большую часть добровольцев составляли ветераны Гражданской войны, члены движения ХОНС (Falange Espanola de las Juntas de Ofensiva National Sindicalista), которые прибывали на призывные пункты в своей традиционной униформе – синих рубашках и красных беретах. От цвета их рубашек и произошло неофициальное название Испанской добровольческой дивизии – «Голубая дивизия» (немецкое название «Blau», испанское – «Azul»).
13 июля 1941 года первый эшелон с добровольцами отправился в Германию, через день туда вылетел командир свежеиспечённого формирования генерал Муньос Грандес (Agustín Muñoz Grandes) и его штаб. К 20 июля все испанские добровольцы были собраны в Баварии в учебном лагере Графенвёр. Там испанцы прошли необходимый медицинский осмотр, им выдали стандартную полевую форму Вермахта (feldgrau). От обычных пехотных дивизий, испанцев теперь отличал только особый знак на рукаве выше локтя. На знаке дивизии знатоки фашистской геральдики изобразили щит, середину щита рассекала горизонтальная жёлтая полоса на красном фоне. На ней был изображён четырёхконечный чёрный крест и пять скрещенных стрел наконечниками вверх – символ фаланги. Сверху всё это мудрёное сооружение венчала надпись «Испания».
25 июля дивизия получила номер по немецкой номенклатуре и стала 250-й пехотной дивизией Вермахта стандартной комплектации, состоящей из трёх полков по три батальона в каждом. В состав дивизии также входили артиллерийский полк, включавший один дивизион тяжёлой артиллерии, противотанковый дивизион, разведывательный и запасной батальоны, несколько рот связи, медиков, военной полиции и …ветеринаров. Дело в том, что немцы, испытывая нужду в автотранспорте, оригинально вышли из щекотливого положения по комплектации испанцев подвижным составом. Германские штабисты просто перевели все подразделения дивизии на конную тягу. Лошади в количестве 5610 голов были захвачены во время операции Вермахта в Югославии. Это обстоятельство поначалу вызывало множество анекдотичных ситуаций: животные не понимали команд ни на немецком, ни на испанском языках.
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Общая численность дивизии составляла 18 693 человека – 641 офицер, 2272 унтер-офицера и 15 780 нижних чинов. 31 июля 1941 года испанские добровольцы присягнули на верность Гитлеру. Обучение дивизии ведению боя по немецким уставам проходило легко, большинство солдат имело богатейший опыт сражений гражданской войны, и потому к 20 августа было объявлено о готовности подразделения к отправке на фронт.
И вот 29 августа испанские батальоны пешим порядком двинулась на восток. Впереди лежали разбитые дороги Литвы, Белоруссии и России. После 40-дневного марша испанцы наконец-то достигли Витебска. Командование Вермахта вначале предполагало использовать дивизию на центральных участках фронта, однако обстановка потребовала срочной переброски войск в группу армий «Север», под Ленинград.
4 октября 1941 года «Голубая дивизия» прибыла на фронт на участке Новгород — Теремец, где сразу же подверглась первому испытанию – атаке русской пехоты. Тогда же впервые в боевых донесениях советских войск проскользнуло сообщение о появлении на фронте испанцев под командованием генерала Муньос Грандеса. Оно также гласило, что дивизия укомплектована молодёжью 20-25 лет, большинство идейные фалангисты, которые сражаются очень храбро. 16 октября германские войска перешли в наступление на Волховско-Тихвинском направлении. Немецким частям удалось прорвать оборону на стыке 4-й и 52-й армий. В советской фронтовой сводке от 25 октября сообщалось, что «испанская дивизия, овладев деревнями Шевелёво, Ситно, Дубровка, Никитино, Отенский посад, пока их удерживает».
В ноябре 1941 ударили сильные морозы, до -30. Теплолюбивым жителям Пиренейского полуострова пришлось несладко – довольно много солдат получили обморожения. 4 декабря 1941 года советские войска нанесли контрудар по позициям 250-ой пехотной дивизии. Засевшие в промёрзших окопах испанцы упорно обороняли свои рубежи. Красноармейцам удалось окружить часть 269-го полка, дело доходило до рукопашных схваток. Причём, как указывали в оперативных сводках советские командиры, испанцы, в отличие от немцев, не боялись штыковых атак, и сами охотно навязывали противнику ближний бой. К 7 декабря бои в районе Отенского посада утихли, прорвавшиеся части советских войск были отброшены назад. Эта победа дорого обошлась испанцам, например, только 2-й батальон 269-го полка потерял 580 человек: 120 убитыми, 440 ранеными и обмороженными, 20 пропало без вести.
В конце декабря Красная Армия начала ещё одно наступление, массированному удару снова подверглась «Голубая дивизия». «В сводках 52-й армии от 24, 25 и 27 декабря сообщалось, что части 250-й испанской пехотной дивизии, оставив Шевелёво, в прежней группировке обороняются на западном берегу реки Волхов на участке Ямно-Еруново-Старая Быстрица и оказывают упорное сопротивление продвижению наших частей, неоднократно переходя в контратаки» — так вспоминал об этих событиях генерал И.И. Федюнинский в своей книге «Поднятые по тревоге». Несмотря на стойкое сопротивление противника, войска 52-й армии прорвали оборону и отбросили испанцев на несколько десятков километров. Об ожесточённости боёв говорит такой факт: из сформированной командованием «Голубой дивизии» в первые дни января 1942 года сводной лыжной роты численностью 206 человек к середине месяца в строю осталось всего 12 бойцов. Бесстрастные страницы архива МО СССР, посвящённые допросам пленных 250-й дивизии, также подтверждают высокие потери среди испанцев. Например, они гласят, что «на начало 1942 года в ротах 269-го пехотного полка оставалось по 30-50 человек, вместо положенных 150. В 3-м батальоне 263-го полка в ротах осталось 60-80 человек, во всём 2-м батальоне 262-го полка – до 80 человек. Всегда в показаниях пленных речь идёт об обмороженных».
Отступив на западный берег реки Волхов, и получив очередное пополнение маршевыми батальонами, регулярно прибывающими из Испании, солдаты «Голубой дивизии» заняли оборону. Однако спокойно отсидеться в тёплых блиндажах им не удалось. 7 января войска Волховского фронта нанесли новый удар. В разведсводке штаба 225-й дивизии 52-й армии от 18-28 января отмечается, что «263-й и 262-й полки 250-й дивизии, опираясь на узлы обороны, упорно сопротивляются действиям наших частей». Напряжённость боёв была велика: по данным штаба 52-й армии, потери полков испанской дивизии доходили до 100-150 человек ежедневно и к началу апреля 1942-го года составили 8000 человек. Несмотря на это, немцы относились к своим союзникам с прохладцей. Адольф Гитлер в своих «Застольных беседах» 5 января 1942 года заметил: « Немецким солдатам испанцы представляются бандой бездельников. Они рассматривают винтовку, как инструмент, не подлежащей чистке ни при каких обстоятельствах. Часовые у них существуют только в принципе. Они не выходят на посты, а если и появляются там, то только, чтобы поспать. Когда русские начинают наступление, местным жителям приходится будить их». Оставим эти досужие домыслы на совести бесноватого фюрера. Немецкое командование 18-й армии считало, что «Голубая дивизия» с честью выдержала тяжелейшие испытания зимы 41-42 гг.
С мая 1942 года дивизия вела бои в районе так называемого «Волховского котла», а в конце июня участвовали в тяжелейших схватках за Малое и Большое Замошье, в месте прорыва частей 305-й стрелковой дивизии РККА. « …Перед фронтом 305 сд в районе Большое Замошье подошли подразделения 250-й испанской дивизии, и происходила перегруппировка легионов «Фландрия» и «Нидерланды»… Наши части, изнурённые предыдущими боями, испытывающие недостаток снарядов, а некоторые части и недостаток патронов, не имея продовольствия, продолжали оказывать противнику упорное сопротивление….Было уничтожено свыше 1000 солдат и офицеров противника и подбито 17 танков…» — сообщает выписка из доклада начальника штаба Волховского фронта от 25-26 июня 1942 г. «О проведении операции по выводу 2-й Ударной армии из окружения».
Участник тех боёв майор А.С. Добров, бывший командир 5-й батареи 830-го артиллерийского полка 305-й стрелковой дивизии, вспоминал об этом так: «… враг после массированного налета авиации и артиллерии силами двух полков – полка СС и полка 250-й испанской «голубой» атаковал правый фланг 305-й сд – военный городок Муравьи, но был полностью разбит и перешел к обороне. В Малом Замошье было окружено более 200 фашистов. Их снабжали продуктами и боеприпасами, которые сбрасывали на парашютах с самолетов. Иногда по воле ветра кое-что доставалось и нам». 27 июня 1942 года были уничтожены последние боеспособные части 2-й Ударной Армии, «Волховский котёл» был ликвидирован, война на этом участке фронта перешла в позиционную стадию.
20 августа 1942 года германское командование начинает отводить потрёпанные полки и батальоны «Голубой дивизии» в тыл для отдыха и переформирования. 26 августа была осуществлена переброска остатков дивизии в район Сиверской, Сусанино, Вырица, Большое Лисино, куда из Испании пришло долгожданное пополнение. По сравнению с первоначальным контингентом дивизии, состоящего из идейных противников коммунизма, вновь прибывшие маршевые роты составляли странный конгломерат из убеждённых фалангистов, мелких уголовников, искателей приключений, авантюристов и просто случайных людей. Находились и курьёзные мотивы для вступления в «Голубую дивизию». Так один военнопленный из 269-го полка сообщил, что пошёл на войну, чтобы досадить своей матери, другой мотивировал свой поступок неладами с женой. Многие завербовались из карьерных побуждений: за службу в России было обещано повышение на два звания, других на этот поступок толкнули меркантильные интересы. К примеру, как указывает С.П. Пожарская в своей статье «Испанская «Голубая дивизия» на советско-германском фронте»: «каждый солдат «Голубой дивизии» получал в месяц 60 рейхсмарок, им единовременно выплачивались подъёмные в размере 100 песет, семьи военнослужащих в Испании получали по 8 песет в день». Нужно заметить, что это были очень неплохие деньги для того времени, учитывая что в Мадриде суточный заработок квалифицированного строительного рабочего составлял 9 песет, пекаря – 10 песет, владельца небольшого магазинчика – 10-20 песет в день.
Начиная с 10 сентября 1942 года, испанская 250-я дивизия производила планомерную замену 121-й немецкой пехотной дивизии на позициях под Ленинградом. Из оперативного приказа по 250-й дивизии следует, что границей обороняемого сектора с востока была железная дорого Колпино-Тосно, с запада — населённый пункт Баболово. Так «Голубая дивизия» заняла своё место в кольце блокады, заняв 29-ти километровый участок фронта.
13 декабря 1942 года, генерала Муньос Грандеса сменил другой известный испанский генерал, ветеран Гражданской войны Эмилио Эстебан Инфантес (Emilio Esteban Infantes). Дивизия новоявленному командиру досталась с расшатанной дисциплиной, что было вызвано как большими потерями и крайней усталостью ветеранов от войны, так и низкими качествами прибывающего пополнения. В полках царил разлад, сержанты и офицеры регулярно избивали солдат, из-за практически безнаказанного воровства интендантов и офицеров рядовые бойцы частенько не получали положенных по нормам продуктов, регулярная связь с Испанией почти отсутствовала, письма шли по три-четыре месяца, газет не видели почти полгода. Энергичному генералу, пользуясь своим авторитетом, удалось привести вверенное ему подразделение в относительный порядок. И, как оказалось, вовремя: утром 12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов при поддержке Балтийского флота начали наступление с целью прорыва блокады. Уже к утру 18 января для немцев сложилась критическая ситуация, и командир 18-й германской армии генерал-полковник Линдеман был вынужден выдвинуть навстречу атакующим советским войскам резервы, снятые с других участков фронта. Командование «Голубой дивизии» выделило для переброски в район Мги (рабочий посёлок № 6) батальон 269-го полка, состоявший из наиболее дисциплинированных и стойких солдат. Красная Армия успешно продемонстрировала на них всю свою возросшую мощь: к 28 января из батальона численностью в 800 человек в строю осталось всего лишь 28 бойцов.
10 февраля пришёл черёд получить своё и для остальных частей « La Divizion Azul». По германским данным против оборонительных позиций 250-й дивизии, насчитывавшей 5 608 человек при 24 орудиях, 55 – я армия сосредоточила 33 тысячи солдат, 150 танков и САУ и несколько артиллерийских полков. После массированной артподготовки советские войска перешли в наступление с целью захвата населённого пункта Красный бор, ключа ко всей линии немецкой обороны. Ожесточённость сражений достигла наивысшего предела. Как свидетельствует очевидец тех боёв, «…испанцы стойко сражались кинжалами, лопатами, ручными гранатами…». Всего за сутки 250-я дивизия потеряла 75% личного состава или 3 645 человек.
Командование «Голубой дивизии» бросило на фронт все резервы, включая запасной батальон и тыловые части, но это не спасло ситуации – Красный бор был оставлен. В конце февраля 1943 года остатки дивизии участвовали в боях на Колпинском участке, а после 19 марта, когда фронт стабилизировался, испанские добровольцы надолго заняли окопы и начали утомительную позиционную войну, периодически забрасывая в ближайший тыл советских войск группы разведчиков. Последний бой частей 250-й испанской дивизии на советско-германском фронте состоялся 4 октября 1943 года восточнее г. Пушкин, когда на участке 269-го полка советские войска провели неудачную разведку боем.
В октябре 1943 года под давлением западных союзников генерал Франко официально отозвал Испанскую добровольческую дивизию с фронта. Вывод испанских войск начался 12 октября, по железной дороге солдаты были отправлены в Германию в г. Хофе, для последующего отбытия на родину. Однако, зная, что это осложнит испано-германские отношения, каудильо закрыл глаза на то, что почти половина личного состава не вернулась домой. Одни солдаты поддались бешеной пропаганде фалангистов, других оставили в приказном порядке. 20 ноября 1943 года в Ямбурге был официально образован Испанский добровольческий легион (Legiуn Azul). Командиром новоявленного легиона был назначен бывший начальник штаба «Голубой дивизии» полковник Антонио Гарсиа Наварро. В составе легиона было образовано 2 стрелковых батальона (Banderas) под командованием майоров Ибарро и Гарсиа, а техническим и вспомогательным смешанным батальонами руководил майор со звучной фамилией Виргилий. Численность данного войскового соединения насчитывала 2133 человека. Легион в течение несколько недель поучаствовал в антипартизанских действиях под Нарвой, а в конце декабря 1943 года был переброшен на восток, где вошёл под наименованием 450-го гренадерского полка в состав 121-ой пехотной дивизии вермахта, дислоцировавшейся в районе станции Любань.
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25 декабря 1943 года на позиции 121-ой дивизии обрушился шквал огня – Красная Армия перешла в наступление. В течение нескольких часов Legiуn Azul был буквально стёрт с лица земли. 26 января жалкие остатки полка вели бои за Тосно, потом за Лугу. В середине февраля 1944 г. немногие оставшиеся в живых испанцы были переправлены в Эстонию. В середине марта Франко в ультимативной форме потребовал от Германии возвращения испанских граждан на родину. 12 апреля «Синий легион» был официально расформирован.
Всего за время участия испанских подразделений в боевых действиях на Восточном фронте, через их ряды прошло около 55 000 человек. Точное количество убитых, раненых, пропавших без вести и попавших в плен испанцев в 1941-43 годах неизвестно. По немецким данным потери 250-й пехотной дивизии составили 12 726 человек, из них убитыми 3 943 (в том числе 153 офицера), 8 446 ранеными, 326 пропавшими без вести. В личном архиве генерала Франко имеются данные об общих потерях в 12 737 человек из них 6 286 убитыми. Западные источники называют цифру потерь в 4 954 убитыми и 8 700 ранеными. По документам ГУВПИ (Главного управления по делам военнопленных и интернированных) СССР добровольно сдались и были взяты в плен в бою 452 испанца.
Оба командира 250-й дивизии были награждены Рыцарскими крестами с Дубовыми листьями, двое испанцев отмечены Золотыми Крестами, 138 военнослужащих получили Железный крест I класса, 2 359 – Железный крест II класса, ещё 2 216 солдат заработали испанские Военные кресты с мечами (War Merit Crosses with Swords).
В отличие от многих других иностранцев на службе Германии, испанцы были абсолютно уверены, что они идут не порабощать, а освобождать Россию от большевистского ига. Своих противников они называли не «русские», а «красные». Испанцы «Голубой дивизии» были той Европой, от которой противники советского строя ждали «избавления от сталинской тирании». Кажется, солдаты 250-й пехотной дивизии были единственными оккупантами, в которых одновременно уживались непримиримость к врагу на фронте и сравнительно добродушное отношение к мирным жителям.
Den Norske Legion
30 ноября 1939 года между Финляндией и СССР началась война. В ряды финской армии встали многотысячные отряды иностранных добровольцев. Норвежские волонтёры в количестве 600 человек прибыли в страну Суоми в декабре 1939-го, и после короткого обучения приняли участие в боевых действиях. После завершения «Зимней войны» в марте 1940 года жители страны фьордов отправились на родину, где их встретили как национальных героев. В Европе в то время уже вовсю полыхала война, и в апреле 1940 года пришёл черёд норвежцев испытать на себе удар железного кулака вермахта. В результате проведённой операции «Учение на Везере» германские войска оккупировали южную и центральную часть Норвегии, опередив англо-французское вторжение буквально на несколько суток. 9 апреля 1940 г. к власти в стране официально пришла пронацистская партия Национальное единство (Nasjonal samling), под руководством Видкуна Квислинга (Vidkun Quisling), до этого не имевшая никакого политического веса в стране.
После нападения Германии на Советский Союз лидеры партии «Национальное единство», а также многие известные норвежцы, например лауреат Нобелевской премии писатель Кнут Гамсун, выступили с предложением организовать добровольческий отряд для борьбы против «большевистских орд» по примеру Норвежского легиона, входившего в состав финских вооружённых сил в период советско-финского конфликта.
Четвёртого июля 1941 года Квислинг в своём радиообращении к норвежцам объявил о создании добровольческого соединения, которое будет направлено в Финляндию для борьбы с большевиками. Во всех крупных городах Норвегии были открыты вербовочные пункты, и началась запись добровольцев. За первые несколько дней в легион вступило около 300 человек, внушительная цифра для небольшой страны. Первоначально норвежское правительство рассчитывало сформировать полноценное войсковое соединение, состоящее из 2-х батальонов под условным наименованием «Gula» и «Frosta». Вновь созданные части были направлены в полевой лагерь Бьёльсен Шкуле (Bjolsen Skole) в Норвегии, откуда были перебазированы через Киль в тренировочный лагерь Фалленбостель. Там 1 августа 1941 года было официально объявлено об образовании «Добровольческого легиона «Норвегия»». К этому времени личный состав легиона насчитывал 751 человек – 20 офицеров, 50 унтер-офицеров и 681 нижний чин. Первым командиром этой воинской части был назначен майор норвежской армии Финн Ганнибал Кельструп (Finn Hannibal Kjelstrup). Вопреки настойчивому желанию добровольцев сражаться как отдельная воинская часть, их включили в состав Ваффен СС. Легионеров переодели из норвежской военной формы в полевую форму войск СС. От обычных эсэсовцев их отличал разве что особый нарукавный знак, представляющий собой вариацию «Креста Святого Олафа» — эмблему штурмовых отрядов «Хирд» (Hird) партии «Национальное единство». Нарукавная эмблема Добровольческого легиона СС «Норвегия» представляла собой круглый щиток, обрамленный серебряной каймой, с серебряным крестом на сером (или, в редких случаях, на красном) поле, и пересеченный двумя серебряными обнаженными прямыми мечами остриями вверх параллельно вертикальному лучу креста.
3 октября 1941 года в Фалленбостеле в присутствии прибывшего туда Видкуна Квислинга первый батальон принял присягу на верность Адольфу Гитлеру. Данный батальон получил название «Викен». Ему было торжественно вручено батальонное знамя с золотым львом на красном фоне с секирой Святого Олафа в лапах. В начале 1942 года численность легиона достигла 1218 человек. В него входили штаб, 3 стрелковые роты, рота пехотных орудий и противотанковая рота, а также запасной батальон, дислоцировавшийся в Хольместранде. В легионе также находился лютеранский пастор в звании легионс-гауптштурмфюрера. Настаивавшие на незамедлительной отправке норвежских добровольцев на помощь Финляндии и видевших своё подразделение, как каркас новой норвежской армии, командиры легиона майор Кельструп и Юрген Бакен вызывали постоянное раздражение в военно-политическом руководстве Германии. Поэтому 15 декабря 1941 года они были заменены на сверхлояльного к Рейху легионс-штурмбаннфюрера Артура Квиста (Arthur Quist).
В феврале 1942 года, Норвежский легион был направлен на относительно спокойный участок Ленинградского фронта, где вошёл в состав 22 моторизованной бригады СС под командованием генерал-лейтенанта полиции Фридриха Йеккельна, которая занимала оборону по соседству с 250-й испанской пехотной дивизией. В состав этой эсэсовской «интербригады» кроме норвежцев входили также латвийские, голландские и фламандские добровольцы. В середине марта легионеры сменили на позициях под Ленинградом своих коллег по СС из дивизии «Leibstandarte Adolf Hitler». Большинство укреплений занятых легионерами было возведено из смеси снега, брёвен, льда и земли. «Наступила весна, и все эти сооружения начали таять и разрушаться. Блиндажи были очень тесные, и многие из солдат – норвежцев, имевших высокий рост, не могли стоять выпрямившись. По траншеям потоком текла грязь, часовым приходилось стоять на посту по 4-5 часов по колено в жиже из воды, снега и грязи, а потом час идти в постоянно заливаемые блиндажи, где они не могли даже обсушиться. Так продолжалось несколько недель» — рассказывал бывший легионер Бьорн Остринг. Отрыть полноценные траншеи и создать непрерывную линию обороны в низинной заболоченной местности, норвежцам не удалось, однако с помощью латвийских добровольцев им удалось оборудовать на возвышенных местах ряд опорных пунктов.
В марте-апреле легион участвовал в боях в районе Красное Село — Паново. Позиционная война чередовалась с вылазками против укреплённых блиндажей советских войск. Несмотря на весь трагизм войны, на фронте бывали и курьёзные случаи. Однажды, как вспоминал вышеупомянутый Остринг, норвежцы получили моральный шок, когда они в одном из захваченных советских укреплений нашли ящик с американской тушёнкой. Оказывается, вопреки тому, что им внушала официальная пропаганда, Америка действительно помогает большевикам!
В отличие от соседствующих с ними латышских эсэсовцев, испытывавших лютую ненависть к СССР и советским людям, норвежцы относились к пленным вполне лояльно, поэтому на их участке обороны чаще всего появлялись перебежчики. Один из проходов между укреплениями легионеры так и прозвали «Ров для перебежчиков».
В середине мая 1942-го легион сражался в районе Пулково, а затем был выведен в тыл. Противотанковая рота дислоцировалась в местечке Константиновка, прочие части – в Урицке. В мае отдыхающие части легиона посетили Видкун Квислинг и некоторые другие высшие руководители Норвегии. 17-го мая, в День Норвежской Конституции, на торжественном построении Легиона, отличившимся солдатам и офицерам были вручены награды. Около 25 солдат-добровольцев передали руководителю Норвегии петицию о том, что они не желают сражаться под немецким командованием и требуют перевести их часть в Финляндию, однако их заявление было оставлено без внимания.
В июне 1942 года норвежцы вернулись на фронт. Их возвращение совпало с началом нового советского наступления. Однажды на позиции латышских эсэсовцев ворвались до батальона советской пехоты и несколько тяжёлых танков. Не выдержав атаки, латыши бросили окопы и начали беспорядочный отход, превратившийся в паническое бегство. От поголовного истребления их спасли скандинавские волонтёры. Командир противотанкового дивизиона норвежцев не растерялся и спешно перебросил свои орудия и солдат на угрожаемый участок. Недавно полученные 75 мм противотанковые пушки PAK-38, выдвинутые на прямую наводку, оказались очень эффективным оружием. Все танки были подбиты, а залёгшая под массированным артиллерийским огнём пехота, понеся большие потери, отошла назад. Бой был выигран.
13 августа 1942 года норвежцы вошли в состав 2-й пехотной бригады СС, укомплектованной преимущественно уроженцами Латвии. Численность Легиона к этому периоду достигла более 1000 человек. 3 сентября в качестве пополнения из Норвегии прибыла полицейская рота в составе 93 человек, сформированная из служащих норвежской полиции — ярых сторонников нацизма. Ей командовал гауптштурмфюрер СС Йонас Ли, получивший на Родине за вынесение множества смертных приговоров бойцам норвежского Сопротивления и моментальное приведение их в исполнение прозвище «человек с пером и пистолетом в одной руке». Полицейскую роту неоднократно использовали на территории Ленинградской области в карательных экспедициях против советских партизан.
После начала Красной Армией операции по прорыву блокады норвежцы оказались в эпицентре боёв. Совместно с испанской «Голубой дивизией» в феврале 1943 года в районе Красного бора в тяжелейших сражениях принимал участие норвежский противотанковый дивизион, который был полностью разгромлен советскими войсками. За несколько дней боёв норвежцы потеряли только убитыми 43 человека. К середине февраля оставшиеся в строю легионеры в количестве менее 700 человек были отведены в тыл. 1 марта их вывезли в Норвегию, где они 6 апреля 1943 года парадным маршем прошли по центру Осло.
20 мая 1943 года на полигоне Графенвёр в Германии Норвежский легион был официально расформирован. Оставшиеся легионеры и пополнение, прибывшее из Норвегии, были направлены на формирование полка «Норвегия» 11-й танково-гренадёрской дивизии СС «Нордланд», но это уже совсем другая история.
За время пребывания норвежцев непосредственно под Ленинградом, потери легиона составили только убитыми 180 человек. Всего во время Второй Мировой войны в составе различных боевых подразделений вермахта и войск СС, а также полицейских спецчастях сражалось более 15000 норвежцев. На советско-германском фронте было задействовано 7000 военнослужащих, из которых в плен попало около 100 человек, 20 офицеров и 678 солдат были убиты.
Продолжение следует
Автор: Поморянин
Использованы фотографии:Из сети интернет
Источник: https://nstarikov.ru/evropejskie-krestonoscy-gitlera-pod-leningradom-chast-pervaja-112657
Немцы ВЫДЕЛИЛИ коридор чтоб коммунисты город КОРМИЛИ.
60 км побережья всегда было не занято.э
Один рейс ладожской флотилии мог привезти продовольствия на пол. года.
Один безопасный НОЧНОЙ рейс.
Но не везли.
Морили голодом
Это все предположения, фактов нет. Немцы бомбили все суда независимо от того что они везли, там ещё то месиво было.https://flot.com/history/patriotwar/barza.htm
Это ФАКТ за ночь можно обернуться а ночью немцы не бомбили.
Не видно.
Потому месиво это сказки.
Вот когда была дорого по льду было сложнее.
Но тоже ночью не бомбили но тонули в полыньях от дневных бомбёжек
Не все так просто, да там и флотилии то крохи были. http://www.gsg.spb.ru/node/80
Звиздежь и пропаганда.
Не буду даже коментировать.
Вот просто БРЕД.
Ищи документал и по судам и по налётам.
Судов просто несчесть от прогулочных и рыбацких то барж.и пассажирских пароходов.
А налётов почти не было.
Ну и бомбить надо ПОРТ а не ловить в воде судёнышки.
Так они и порт бомбили, но мне показалось как то невнимательно. Хотя сама Ладога проблема ещё та и без немцев.http://blokada.otrok.ru/towns.php?t=15
Так только порт и бомбили.
Ну сам подумай какой смысл гоняться за баржами?
Там вообще очень много выдуманного.
Впрочем как обычно.
А дорога работала.
Даже танки КВ умудрялись везти в Москву с Кировского.
Там немыслиные миллионы тон и угля и руды везли в Питер чтоб завод работал а обратно и снаряды и много что ещё.
А про еду просто забыли поначалу.
Ну плановая экономика.Нет в плане и всё.
А по плану Питер должен был быть взорван
Так с баржами ещё проще, главное вывести из строя буксир, там Ладога сама завершит начатое. В 41 реально всё было очень хаотично, подвезти нечем и нечего, погрузить нечем и некуда, буксиры без топлива и результат хуже некуда, в 42м поправили дело.
Ну Ладога не каждый день шторм и кроме буксиров и барж были и самоходные баржи и пассажирские теплоходы и многое другое.
Там флот твсячи судов и лодок и баркасов
Нам эту баржу тычут ДЛЯ ЭМОЦИЙ чтоб МОСК отключить.
И Бардак и ХАОС были прекрасно ОРГАНИЗОВАНЫ.
Вообще организация была феноменальная.
Снимали с фундаментв а Питере многотонный пресс везли в Челябинск разгружали и он ТОЧНО вставал на заранее подготовленный фундамент и провода подведены и ест. элекростанция и работал через пару дней
ФЕНОМЕНАЛЬНО.
Даже сегодня это нереально
А в остальном хаос и бардак обречённого стада
Статья как комуняки потопили людей .
Именно КОМУНЯКИ а не немцы.
Ну наши то не намеренно, а немцы руку приложили целенаправленно.
Немцы руку приложили но потопили наши по глупости. Отношение к людям как к скоту.
Глупость одна из бед, но и стечение обстоятельств сыграло немаловажную роль.
Остановка под Ленинградом и “небомбежка” его – сущий бред. Достаточно известно, что группа армии “Север” предприняла не менее 10 наступлений в 1941 и 1942 годах, но не смогла взять город из-за действий кораблей Балтийского флота, а также стойкости обороны ленинградцев. Что касается бомбежек, то стоит прочитать дневники тех, кто выжил при блокаде, там ясно и четко написано, сколько раз в день объявляли воздушную тревогу. Но бомбежки не достигли своей главной цели благодаря мощной противовоздушной обороне, которая позволила Ленинграду обеспечить свои войска всей необходимой техникой. И Ленинград, с его 312 заводами, военными в том числе, продолжает работать как часы, поставляя на фронт танки, снаряды, и т.д.
Чего только стоит якобы нейтральная фраза: “Фашисты останавливаются под Ленинградом”.
Неподготовленному читателю внушается незамысловатая ложь:
не Мы их остановили, а они САМИ остановились.
Остановка – Ленинград. Так захотели…
Захотели идут вперед, захотели остановились.
Захотели отступили, захотели побежали, захотели проиграли.
Война – это такая детская игрушка… в хотелки.
Мы ведём диалог немного не об этом.
ХОХАЛЬ-ЖИДО-ЦИОНСКИЙ ЧЕРВЯК , ,
СКОЛЬКО ПОЛУЧИШ ,ЕСЛИ БОЛГАРУШКА ТЕБЕ КАКА-ЕТ ПРЯМО ВО РТУ?
ТРАВЕСТИТ ПОГАНЫЙ ,, , , А МОЖИТ И СУТЕНЬОР ЕБАННЫЙ !
Извините, но Наверно ето интересно для вас?
Выходит ,что Майер РОТШИЛД -СОЗДАТЕЛ И СПОНСОР ЕТОЙ СЕКТОЙ , , ЧТО ПРАВИТ В КРЕМЛЕ- ХАСИДЫ ! Бер Лазар ,с америк. паспорта наверно контролирует для мирового Предиктора что там у вас творится ,дорогие русские братя! (хотя ,надеюсь что вы русские )
https://nikolaijambol.blogspot.com/2012/12/blog-post_2830.html
” Според речника на Уебстер името якобинци произхожда от името на улицата “Св. Якоб”, на която се е помещавал Доминиканският манастир. Много по-вероятно е обаче то да произхожда от Якоб Исаак, един от последователите и учителите на юдейското движение хазидизъм, на което и старият Майер Ротшилд е бил горещ последовател.
Нека не се забравя, че Ротшилд е основател и финансов поддръжник на тази организация, чийто духовен баща и ръководител е Адам Вайшоп. ”
Самият Робеспиер в последната си двучасова реч на 26 юли 1794г. разкрива, че Френската революция не се ръководи от французи, а от чужди агенти.
“Аз нямам никакво доверие във всички тези чужденци, на които лицата са покрити с патриотични маски и които се мъчат да се представят за по-големи републиканци отколкото сме ние… Тези агенти на чужди сили трябва да бъдат унищожени.” (Count Cherep-Spiridovich, p.67)
За това свое “неразумно изказване” Робеспиер плаща с главата си. Нека не се забравя, че той познава до известна степен господарите си, издигнали го до тази висота. И в момент на величие и слава той решава да се отърве от тяхното опекунство, като не може да прецени силата на тези, които дръзва да обвини.
Същата “грешка” направиха Наполеон, Хитлер, Ленин, Сталин ,които не се поучиха от Робеспиеровата трагедия.
Якобинските клубове във Франция обединяват аристократичните терористи. Те са тези, които физически направиха Френската революция, но никой не казва кой в действителност е давал заповеди на Дантон, Марат и Робеспиер
Истината е, че тези аристократи-терористи, наречени якобинци, са в действителност френските илюминати.
Вячеслав 25 ноября 2019 в 20:58
РЕЧЬ АБИ ФОКСМАНА, президента A.D.L (еврейская организация США)
“ПОГИБАЙТЕ, АРИЙСКИЕ ГОИ!”
“Джентльмены. Приветствую вас на второй встpече по случаю столетнего юбилея учеников Старейшин Сиона. Мы достигли всех целей, сфоpмулиpованных на нашей пеpвой встрече 100 лет назад. Мы управляем пpавительствами. Мы создали пpотивоpечия сpеди наших вpагов и заставляем их уничтожать друг друга.
Мы заставили действительно замолчать критиков наших дел и мы – самая богатая pаса сpеди людей на земле.
Многие из вас – очень занятые люди. Позвольте сpазу приняться за суть вопроса. Как хозяева в пpедпpинимательстве, политике, юpиспpуденции и, что наиболее важно,.. сpедств массовой инфоpмации, мы готовы к выполнению нашей наиболее важной и честолюбивой программы. В pезультате выполнения мы удалим совеpшенно все пpепятствия на пути к нашему абсолютному управлению этой землей.
Я говорю О СМЕРТИ БЕЛОЙ РАСЫ.
Мы полностью уничтожим все средства воспроизведения так называемой РАСЫ АРИЙЦЕВ. Люди, мы теперь управляем судьбой этой pасы. Hастало время удостовериться, что БЕЛАЯ РАСА УГАСАЕТ ЧЕРЕЗ ГЕНОСМЕШЕНИЕ ЧТО ФАКТИЧЕСКИ СВОДИТ К НУЛЮ РОЖДАЕМОСТЬ.
Мы все наслаждались видением многокpатно повторенными кадpами со всего этого мира ПОСЛЕДНИМИ БЕЛЫМИ ДЕТЬМИ, играющими с темными детьми, и знаем, что это – путь к окончательному pазpушению белой pасы. Мы можем разрушить ДРЕВНЮЮ ЧИСТУЮ ЛИHИЮ КРОВИ АРИЙЦЕВ, побуждая их к альтpуизму и пpоизводству смешанного потомства.
Существуют более агpессивные программы. Их цель – уничтожение следующего поколения белых детей – заслуживает любой цены. Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобства от белых детей и пpоизводил смешанное потомство.
Мы должны использовать нашу власть для шельмования белых мужчин и женщин, тех, кто еще собиpается сохpанять свою pасовую чистоту. Они будут в Hовом обществе подвеpгнуты остpакизму.
Чтобы гои не могли объединиться, их надо убивать и заключать в тюрьмы.
МЫ ВООЧИЮ УБЕДИМСЯ В КОНЦЕ БЕЛОЙ РАСЫ лишь тогда, когда разрыхленные умы впечатлительных белых детей превратятся в агентов для их собственного разрушения. Уже наши усилия в создании “людей” этого типа для белой pасы пpивели к успехам. Эти мужчины уже не самостоятельные люди.
Люди, вы и ваши предки интенсивно работали, чтобы удостовериться, что у нас будет власть для того, чтобы ДЕРЖАТЬ СУДЬБУ БЕЛОЙ РАСЫ в своих pуках. Теперь мы имеем это.
ПОГИБАЙТЕ, АРИЙСКИЕ ГОИ!”
25 августа, 1998, Нью-Йорк.
Кто создал ГИТЛЕРА?
НА ЧЬИ ДЕНЬГИ ИЗ США тов ефрейтаР и художник-жид ШЕДЕЛгрубер продвинулся во власти?
• Ревило П. Оливер
Еврейские паразитические циклы.
Еврейская Стратегия
Издательство Палладиан. США
2002 год.
Revilo P. Oliver
The Jewish Strategy
Palladian Books. USA
http://www.revilo-oliver.com/
Еврейские паразитические циклы.
1
Ко времени появления Иисуса Христа, в Древнем Мире сложилось такое положение, что вся цивилизация, олицетворявшаяся со средиземноморской, была под контролем евреев.
Евреи последовательно и одним и тем же способом, использовали и разрушили египетскую, ассирийскую, вавилонскую, персидскую и греческую империи. У них, конечно, были поражения, например, евреи пытались уничтожить Рим и сделать столицей мира еврейский, торговый Карфаген, но это им не удалось, Рим победил. Как всегда, это не обескуражило евреев, но ещё более прибавило им спортивного интереса.
Еврейская финансовая олигархия не собиралась останавливаться на достигнутых Римом завоеваниях, и нацелилась на единственно географически близкий путь завоевания – на север Европы.
Республиканский Сенат мешал еврейской олигархии принимать быстрые завоевательные решения, и поэтому они заменили её системой подставных лиц – системой императоров, которых возводили на престол с помощью беспорядков толпы и подкупленных преторианцев. Важным является факт, что вопрос о положительных и отрицательных римских императорах решается еврейской исторической наукой именно с еврейской точки зрения.
Те римские императоры, которые приняты как плохие, были императорами, которые по тем или иным причинам перестали устраивать еврейскую финансовую олигархию. Их ошельмовывали и делали из них жупел в истории. Эта система подставных правителей в Римской Империи, как и сейчас, в двадцать первом веке, является для правящей еврейской олигархии наилучшей, и вполне удовлетворяла их на протяжении нескольких веков, но мусульманское сверх-явление спутало всё их благополучие.
Мусульманство отобрало у евреев всё южное побережье Средиземного моря, и Ближний Восток. Всё еврейство из этих областей бежало на юг Европы и стало преобладающим элементом населения юга Европы, частично смешавшись с местным населением. Это случилось в 7-8 веках.
Основным поразительным фактом остаётся факт, что в Древнем мире, Средиземноморье населяла раса высоких, светловолосых и голубоглазых людей. Однако где-то со средних веков и до настоящего времени население Юга Европы представлено невысокими, черноволосыми людьми, которые и представляют собой в основном потомков ближневосточных евреев-сефардов, которые тогда были сдвинуты мусульманами с южного побережья Средиземного моря и Ближнего Востока на юг Европы.
Официальная еврейская историческая наука объясняет физическое исчезновение римлян, нашествием германских варваров с севера в 5-6 веке. Однако германский народ тоже был высоким, светловолосым и голубоглазым. Поэтому на деле встаёт вопрос: кто еще вдобавок истребил и германских варваров? Ответ на это один: население юга Европы состоит из потомков ближневосточных евреев-сефардов, которые были вытеснены арабами-мусульманами из южного побережья Средиземного моря и Ближнего Востока. Нашествия германских варваров на Римскую Империю на самом деле не было в действительности, как было убедительно показано Гилэри Беллоком в его книге «Европа и вера» (Hilaire Belloc “Europe and the Faith” 1920), а было как раз всё наоборот – нашествие Римской империи на германских варваров, и Беллок показал, что ни в одном отдельном случае, никогда, варвары не одержали победу над римскими легионами. Белок показал, что так называемый варвар Аларих, разграбивший Рим, был на самом деле римским гражданином и генералом.
Евреи же, как всегда, расплодились на юге Европы и сильно разредили местное русоволосое и голубоглазое население в междоусобных войнах, и к концу первого тысячелетия евреи-сефарды стали преобладающим населением юга Европы.
Миф о существовании французской и итальянской нации на деле является вопросом о евреях сефардах на территории того, что получило позднее название Италии и Франции. В Испании этот преобладающий еврейский фактор был подмешен арабским вторжением, а в Греции последующее вторжение турок наложило свой отпечаток. То, что юг Европы является христианским и католическим, ни о чём не говорит.
Существование евреев-марранов, то есть скрытых иудеев, признавалось всегда, надо просто признать, что современные итальянцы и французы они все потомки еврев-марранов по преимуществу.
Здесь надо отметить, что сефарды – это этнографическое понятие, означающее ближневосточных евреев, а марраны, это чисто государственное понятие, означающее иудеев, внешне исповедующих христианскую веру.
Кто, зачем и почему вкладывался в нацистов и в Гитлера? На этот вопрос отвечают ведущие программы «Цена победы» радиостанции «Эхо Москвы» Виталий Дымарский и Дмитрий Захаров.
Кто спонсировал НСДАП и Гитлера?
http://diletant.media/articles/27913137/
Когда-то в городе Мюнхене существовала маленькая и никчемная газетка под названием «Мюнхенер Беобахтер». Газетка националистического толка с очень маленьким тиражом и с очень малоперспективными шансами на выживание. В 1920 году в редакцию газеты пришли два человека, одного из которых звали Дитрих Эккарт, а другого — Эрнст Рём. Они предложили выкупить эту газету. Деньги они, правда, принесли не свои. Принесли они 60 тысяч марок, которые предоставил на эти цели главнокомандующий рейхсвером в Баварии генерал-майор Франц фон Эпп, и, таким образом, газета «Мюнхенер Беобахтер» начала становиться партийным рупором НСДАП- NATIONAL SOCIALIST-DOYCHE ARBEITEN PARTY
«Фолькише Беобахтер» — пример первых инвестиций в нацистов
Почему мы обратились к этому примеру? Потому что это была, наверное, одна из первых инвестиций в национальную рабочую партию, тогда еще не НСДАП. И надо заметить, что сам Адольф Гитлер (он был человеком не безразличным к деньгам) из того вложения, из тех инвестиций, которые появились благодаря Францу фон Эппу в газетенку, малотиражку, извлек довольно приличные потом прибыли. Где-то в конце 1920 года — начале 1921-го он взял в кредит уже 120 тысяч марок, по тем временам это было 6 тысяч долларов — сумма, опять же, небольшая, но все же достаточная, — и уже сам купил на них эту газету, и, таким образом, стал единоличным ее владельцем. То есть фактически он стал тем, кого мы уже в более поздние времена стали называть медиа-магнатами.
Кстати сказать, предприятие Гитлера развивалось достаточно успешно, потому что кредит он погасил уже через год, что, в общем-то, было совсем неплохо по тем временам. Из этой газетенки, которая стала действительно партийным рупором, вырос целый издательский дом, комплекс, которым заведовал некто Макс Аманн, и помимо «Фолькише Беобахтер» там были и другие издания, которые приносили солидную прибыль этому издательскому дому.
Ялмар Шахт, президент Рейхсбанка, министр экономики нацистской Германии
Надо сказать, что ни Гитлер, ни Геринг, ни остальные члены НСДАП, составлявшие на тот период ядро партии, не имели, как принято говорить, выходов на олигархов, на финансовых воротил Германии. Ялмар Шахт пользовался большим уважением в этой среде, и он начал знакомить будущих властителей Германии со всевозможными потенциальными донорами, которые могли их обеспечивать средствами.
В конце 1920-х годов, когда, собственно, началось активное финансирование нацистской партии, образовалась такая, как ни странно, семибанкирщина — семь основных финансовых спонсоров нацистской партии и самого Гитлера. В эту семибанкирщину входили, помимо Шахта, директор «Дойче банка» Эмиль Георг фон Штаусс; Фридрих Флик, одна из ключевых фигур; фон Шницель и другие крупные олигархи.
Сближению Гитлера с крупными олигархами способствовал Ялмар Шахт
Очень интересной, не только в плане нацистской партии, но и вообще в истории нацистской Германии, является фигура Фрица Тиссена. Наверное, это одна и из самых трагических фигур: Тиссен был человек, который искренне стремился принести благо Германии, а потом понял, что связался не с теми людьми.
Фриц Тиссен происходил из очень богатой аристократической семьи. Его отец, Август Тиссен, был одним из богатейших людей в Германии в эпоху Вильгельма II. Что сподвигло Фрица Тиссена на союз с нацистами? Он был взбешен оккупацией Рура в 1923 году, начал предоставлять огромные средства на борьбу с французами в Рурской области, за что был арестован французами и предстал перед трибуналом. И в том же 23-м году Тиссен познакомился с Гитлером, который убедил его, что сумеет восстановить Германию, и начнет с того, что уберет коммунизм с немецких улиц.
И, конечно, самой значимой фигурой в этом пантеоне немецких олигархов был Крупп. Его полное имя — Густав Крупп фон Болен унд Гальбах. Он был главой концерна «Крупп». В 1920-х годах, когда Тиссен активно финансировал товарища Гитлера, Крупп был противником этого движения и денег не давал. Однако после встречи с Гитлером 20 февраля 1933-го он резко изменил свое мнение, и после этого финансовая помощь НСДАП стала просто безмерной. Вскоре Крупп стал председателем объединения промышленности Германии и провернул интереснейшую комбинацию. 29 мая 1933-го он написал председателю Рейхсбанка Шахту, что представители всех отраслей промышленности будут централизованно собирать средства для НСДАП для создания фонда, который должен стать выражением благодарности вождю со стороны народа.
Вскоре он был назначен президентом фонда Адольфа Гитлера. И вот, что этот фонд получал: все объединения немецких работодателей подписали документ, согласно которому каждый предприниматель был обязан четыре раза в год передавать часть своих доходов в означенный фонд.
Между прочим, этот фонд немецкой промышленности Адольфа Гитлера был создан Круппом в том числе, как он писал, для развития культуры и уменьшения нужды заслуженных партийцев. Но поскольку после «ночи длинных ножей» партийцев поубавилось, то фактически этот фонд, возвращаясь к теме «Гитлер и деньги», стал еще одним источником личных доходов Гитлера. А распорядителем этого фонда был не кто иной, как Мартин Борман.
Вот такую вот комбинацию провернул Крупп, за что стал одним из самых крупнейших заказчиков по производству матобеспечения для германской армии. В 1947-м, как упоминалось выше, он предстал перед военным трибуналом, однако по возрасту и состоянию здоровья был освобожден от уголовной ответственности. Умер Крупп фон Болен в 1950-м в Австрии, где-то недалеко от Зальцбурга.
Нацистов спонсировали как немецкие олигархи, так и иностранные компании
Но не только немецкие олигархи участвовали в финансировании нацистов. Вкладывали в них и иностранные компании. И не только компании. Например, Форд. Почему? Существует много версий. Во-первых, заработать хотели все, это безусловно, и считали, что вложения в немцев могут принести потом какие-то дивиденды. Но это еще основывалось и на том, что сам Форд был ярым антисемитом, и в какой-то степени идеология нацистской партии его устраивала. Еще больше устраивал его германский рынок.
Тут нельзя не вспомнить и компанию «Континенталь», которая и по сей день присутствует на нашем рынке. Это было англо-германское предприятие. Голландская компания «Шелл» тоже вкладывалась в нацистов… Все это происходило, оговоримся сразу, до определенного момента — периода, когда уже стало понятно, что Второй мировой войны не избежать.
Остановка под Ленинградом и “небомбежка” его – сущий бред. Достаточно известно, что группа армии “Север” предприняла не менее 10 наступлений в 1941 и 1942 годах, но не смогла взять город из-за действий кораблей Балтийского флота, а также стойкости обороны ленинградцев. Что касается бомбежек, то стоит прочитать дневники тех, кто выжил при блокаде, там ясно и четко написано, сколько раз в день объявляли воздушную тревогу. Но бомбежки не достигли своей главной цели благодаря мощной противовоздушной обороне, которая позволила Ленинграду обеспечить свои войска всей необходимой техникой. И Ленинград, с его 312 заводами, военными в том числе, продолжает работать как часы, поставляя на фронт танки, снаряды, и т.д.
Чего только стоит якобы нейтральная фраза: “Фашисты останавливаются под Ленинградом”.
Неподготовленному читателю внушается незамысловатая ложь:
не Мы их остановили, а они САМИ остановились.
Остановка – Ленинград. Так захотели…
Захотели идут вперед, захотели остановились.
Захотели отступили, захотели побежали, захотели проиграли.
Война – это такая детская игрушка… в хотелки.