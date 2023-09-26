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Евразийская битва за Армению, безуспешность США и Китая в Средней Азии и аренда РФ корейских портов

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В студии канала "День" журналист, обозреватель газеты "Завтра" Илья Титов.

Полная версия ролика на "Дзене": https://dzen.ru/video/watch/6512ce580480375173c6b969?share_to=link

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Поражение Нагорно-Карабахской республики в войне с Азербайджаном показало неспособность руководства Армении построить сильное независимое государство. Армения оказалась не в состоянии защитить армянский народ Карабаха.

2. Поражение стало результатом многолетней слабости и безответственности политической элиты Армении, которая променяла мечту о сильном государстве на собственные интересы.

3. В то же время Россия сделала исторически правильный выбор, встав на защиту русских в Донбассе, в отличие от руководства Армении.

4. Поражение Армении открывает дорогу для дальнейшего наступления Азербайджана и Турции, которые будут стремиться к еще большему ослаблению и расчленению Армении.

5. Западные державы (Франция, Британия) также заинтересованы в ослаблении Армении, чтобы контролировать транспортные коридоры через Закавказье и наркотрафик.

Вывод: Поражение Армении в Карабахской войне стало результатом слабости и безответственности армянской элиты. Это открывает дорогу для дальнейшего расчленения Армении в интересах Турции, Азербайджана и западных держав. В отличие от Армении, Россия сделала правильный исторический выбор, встав на защиту русских людей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XWzkCWbAwiY
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