Жить тихо и без суеты. Отец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные тезисы проповеди отца Андрея Ткачёва:
1. Притча о талантах учит нас тому, что каждый человек от Бога получает какие-то способности и дарования. Нет "бесталанных" людей.
2. Мы должны раскрыть свои таланты, найти своё призвание и трудиться ими. Нельзя просто "сохранить" дарованное нам, нужно приумножить.
3. Христианин должен трудиться с молитвой, при любом деле помнить о Боге.
4. Настоящая христианская жизнь – это риск, подвиг. Нельзя просто "пересидеть", нужно реализовывать свои таланты.
5. За верный труд Господь обещает рабам Своим радость. Христианская жизнь – это радость, а не уныние.
6. Ленивые и лукавые оправдываются, не хотят трудиться, все безбожники – ленивы и лукавы. Христианин должен бороться с ленью.
7. По наличию радости можно проверить – верующий человек или нет. Нужно приходить в храм с радостью.
Вывод: каждый христианин призван трудиться во славу Божию своими талантами, преодолевать лень и лукавство, жить радостно, ожидая вечного блаженства в Царствии Небесном.
Слова радость, улыбка и смех в канон. Библии (Священном Писании христианства) отсутствуют.
https://www.youtube.com/watch?v=CSuOg5vM_50