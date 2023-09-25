Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Жить тихо и без суеты. Отец Андрей Ткачёв

59 1

Комментарий редакции

Основные тезисы проповеди отца Андрея Ткачёва:

1. Притча о талантах учит нас тому, что каждый человек от Бога получает какие-то способности и дарования. Нет "бесталанных" людей.

2. Мы должны раскрыть свои таланты, найти своё призвание и трудиться ими. Нельзя просто "сохранить" дарованное нам, нужно приумножить.

3. Христианин должен трудиться с молитвой, при любом деле помнить о Боге.

4. Настоящая христианская жизнь – это риск, подвиг. Нельзя просто "пересидеть", нужно реализовывать свои таланты.

5. За верный труд Господь обещает рабам Своим радость. Христианская жизнь – это радость, а не уныние.

6. Ленивые и лукавые оправдываются, не хотят трудиться, все безбожники – ленивы и лукавы. Христианин должен бороться с ленью.

7. По наличию радости можно проверить – верующий человек или нет. Нужно приходить в храм с радостью.

Вывод: каждый христианин призван трудиться во славу Божию своими талантами, преодолевать лень и лукавство, жить радостно, ожидая вечного блаженства в Царствии Небесном.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T_Hs-uGKZS8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru