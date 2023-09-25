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Время мыслить экологически, 1980

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Фильм рассуждает об ответственном подходе к использованию ресурсов природы.

ЛенНаучФильм, 1980 г.

Комментарий редакции

В данном сюжете рассказывается о красоте и уникальности озера Байкал, о том, как человек на протяжении истории взаимодействовал с этой природной средой.

Основные сюжеты:

- Описание красоты и богатства природы Байкала, его флоры и фауны. Байкал – самое глубокое, чистое и загадочное озеро в мире.

- История взаимодействия человека и Байкала. С древности люди селились на берегах Байкала, использовали его богатства. Но со временем стали наносить вред природе Байкала из-за бездумного отношения.

- Промышленное освоение берегов Байкала в 20 веке. Строительство крупных предприятий, загрязнение озера отходами производства.

- Борьба за сохранение чистоты Байкала. Общественные дискуссии, принятие мер по охране озера. Строительство очистных сооружений на предприятиях.

- Современные угрозы для Байкала. Браконьерство, лесные пожары, туризм. Необходимость бережного отношения к природе Байкала.

Вывод: Байкал – уникальное природное сокровище, которое нужно беречь. История Байкала – это история взаимоотношений человека и природы. Сегодня каждый должен думать об экологии Байкала и действовать для его сохранения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UN9NlDP5NMg
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