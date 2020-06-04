Конспирология. Или нет?

Wladislaw Szerner (Polish, 1836-1915) Safe passage

Интересная картинка, не правда ли? Хоть её точная дата изготовления не установлена, кракеллюры на холсте выдают возраст полотна гораздо более 100 лет. Ну если автор этого живописного произведения большую часть жизни прожил в 19 веке, скорее всего, и полотно тоже создано именно тогда. По сюжету, изображена польская зима. Хотя какая там польская, де-юре (и де-факто, и как угодно ещё) на то время она выглядит как обычная российская зима средней полосы. Не находите никаких интересных деталей в сюжете картины? Ну например деревья. Кто застал советскую эпоху урбанизации, наверняка отметит, что так выглядят только обрезанные тополя. Как известно, разросшиеся тополя начинают приносить вместо пользы вред, и коммунальные службы городов ранее специально производили обрезку веток. На следующий год тополя разрастались снова и выглядели примерно так, как на этом полотне. Интересно, в Польше 19 века были подобные коммунальные службы или эти деревья обрезало некое постороннее событие? Ну например те же войска, что и на картине, стрелялись непонятным и неизвестным нам оружием, которое срубало ветки как секатор. О чём это я? Ах да...

Тео́рия за́говора (от англ. conspiracy theory «теория заговора»), также известная как конспироло́гия (буквально: «учение (наука) о заговоре» от англ. conspiracy «заговор» + др.-греч. λόγος «учение, наука») — концепция, объявляющая отдельные общественно значимые события, определённые исторические явления или даже ход истории в целом результатом заговора со стороны некоторой группы людей (государство в государстве, мировое правительство), управляющих этим процессом из корысти, амбиций или иных групповых, клановых и других интересов. В общественном дискурсе термин используется в отрицательном смысле, нередко — как синоним «явно некорректной теории». Объявление концепции оппонента теорией заговора часто используется в полемике как средство дискредитации данной концепции в глазах слушателей.

Если определить конспирологию более по простому, то это история любого события (событий), выдуманная человеком с целью реального логического объяснения происходящего. Как правило, конспирологические версии используются при недостатке правдивой информации о событиях, или даже при полном её отсутствии. Человеку свойственно придумывать такие версии, но ещё более свойственно верить в них. Психологами доказано, что человек на подсознательном уровне всегда отвергает полную ложь и полную правду о событиях, но всегда будет принимать и неистово верить в то изложение событий, где приврано наполовину. Кто обладает талантом врать наполовину, пользуются этим повсеместно. Особенно историки (не говорю за всех), благодаря которым нам сейчас официально донесена история 19 века.

Когда-то давно-давно, на заре деятельности по реконструкции технологий прошлого, выдал статью "Фантастика. Или нет?". Собственно, особо и не старался, написал статью на едином вдохе, без всякой надежды на то, что она найдёт своего читателя. На удивление, всё получилось с точностью до наоборот. Иллюстрации из этой статьи, помеченные "пайнтом", несколько лет подряд затем находил на всевозможных ресурсах, причём по большей части англоязычных. Несколько раз встречал экранизации данной статьи на ютьюбе, причём выполненные разными авторами. Хотя что там было выдающегося? Обычные фотографии неведомых ныне технологий, существовавших по историческим меркам ещё вчера, с кратким комментарием. Собственно, по такому же принципу формирую и настоящую статью. Найдёт ли она своего читателя - время покажет. Не найдёт - не расстроюсь. Так, мысли вслух с фотографическим сопровождением. Поехали.

Начнём с определения конспирологии. Как известно, дыма без огня не бывает. Слухи о неком тайном мировом правительстве ходят уже давно, ещё с начала 20 века (как бы не ещё ранее). Официально, понятное дело, всё идёт на уровне газетных "уток". Никто из действующих глав государств не подтверждает как сам факт существования мирового тайного правительства, так и (упаси боже) подчинённости такому правительству. В отечественной истории, пожалуй, был один-единственный случай, когда в СССР эпохи Сталина в открытую говорили с трибун о жидомасонском заговоре.

Посмотрите на изваяние справа. Ничего не напоминает случайно? По аннотации это Бразилия, 1860-70 годы. Что же там такое было? На известный культовый атрибут известной нации наложили обычные масонские инструменты. Они же, собственно, и строительные инструменты того времени. Уж не это ли всё породило название того самого заговора? В то время, видимо, ещё не сформировался окончательный образ предмета, которого надо размещать на подобном сооружении (надеюсь, поняли, про кого я). Тем более, в Бразилии за аналогичное время просматривались ещё не менее интересные сооружения.

Интересно, какую культуру там начали вытеснять те самые масонские инструменты? Но Бразилия - это отдельная история. В своё время вызывал немало удивлений странный факт о том, что очень небольшая по мировым меркам страна Португалия могла колонизировать такую огромную территорию, как Бразилия. И это ещё не всё, португальские колонии были в Азии и Африке, и много ещё где по всему миру. Для сравнения, переселение русских людей в Сибирь шло не менее двух веков. При всей площади европейской России тех времён (включая Украину и Белоруссию), и соотношению их к площади Португалии, плотность населения в Сибири даже близко не приблизилась к аналогичной плотности в Бразилии. Наверное, здесь было с точностью до наоборот - Бразилия в своё время подсуетилась и захватила небольшую часть Пиренейского полуострова, а исторические реконструкторы всё выдали с точностью до наоборот. Аналогично то же самое касается и Испании. В Испании, кстати, подобные с позволения сказать мечети стоят практически везде и до сих пор, разве что с крестами. Но они явно достались испанцам от прошлых жителей данных земель. Как, впрочем, они достались жителям северной Африки, той же России и всей Азии вплоть до Японского моря (где они ещё сохранились, конечно же). Как же так? Это очень интересная конспирологическая версия.

Великий классик русской литературы Лев Толстой, о котором мы неоднократно вспоминали в других статьях, в своё время участвовал в Крымской войне, даже в самой обороне Севастополя. Той самой, похожей на большую мясорубку.

Он даже написал на эту тему несколько литературных произведений. Но мало кому сейчас известен ещё один интересный факт из жизни графа Толстого, кроме любви к крепостным крестьянкам.

По одним сведениям, он под конец жизни принял ислам, а по другим всегда придерживался этой веры. Более того, он называл ислам конечным путём всех русских (нигде эту фразу официально авторству Толстого не подтверждают). Как вы уже наверное догадались, в Википедии об этом ни слова, в школьных учебниках литературы тем более. За это русская православная церковь предала Толстого анафеме. В связи с чем у графа, блестяще писавшего литературные произведения, появилась такая блажь? У другого русского классика Петра Чайковского тоже была своего рода блажь ещё интереснее, но в истории совсем не отложилось данных о предании его анафеме. Хотя в общем было за что (кто знает, поймёт). Но давайте сейчас воспримем эти сведения про графа Толстого не более как неподтверждённую информацию, и посмотрим на эту ситуацию с другой стороны.

Если в Бразилии 1860-70 годов ещё толком не знали, что надо вешать на скрещённые пиломатериалы, как тогда в России могли предать графа анафеме? И как вообще та церковь отслеживала культовую принадлежность графа? Кому было вообще дело до религиозных воззрений Толстого, если он в жизни никогда не занимался политикой? Это сейчас всех отслеживают мобильными приложениями. А в те времена даже в церковь никто никого силой не тянул. И если ты не ходил в обычную церковь, то никто тебя не считал автоматически ни магометанином, ни иудеем, ни представителем другой конфессии или даже безбожником. Никому, в общем, до тебя не было никакого дела. Как же так?

Ещё одна интересная деталь - как было сказано, граф Толстой участвовал в обороне Севастополя. Понятное вроде бы дело, от посягательств союзных войск, под командованием англичан. Он был там, судя по официальным данным, вплоть до самого падения Севастополя. Ему удалось выжить. Дальнейшая история Севастополя, как впрочем и всей Империи, нам хорошо (как будто) известна. И как всегда, с открытием цифровых архивов в мировом масштабе начинают вылезать на-гора интересные документы.

Был такой в отечественной истории интересный персонаж - Великий князь Николай Николаевич Старший, он же один из сыновей Николая I. Его биография была достаточно богатой на события.

Военную службу начал в 1851 году в лейб-гвардии Конном полку. В 1852 году, в чине генерал-майора, великий князь был назначен генерал-инспектором по инженерной части (фактически — с 1856 года), а также командиром бригады в 1-й лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии. В дальнейшем вся военная деятельность Николая Николаевича была связана с переустройством вооружённых сил Российской Империи, особенно в области инженерного дела и кавалерийской службы (он состоял генерал-инспектором кавалерии и по инженерной части). С началом Крымской войны в 1854 году был послан Николаем I вместе с его братом Михаилом в действующую армию. 23 октября прибыл под Севастополь, накануне Инкерманского сражения, где принял участие. За отличие в этом сражении получил орден Святого Георгия 4-й степени. С января 1855 года руководил всеми инженерными работами, укреплениями и батареями на северной стороне Севастополя на участке от Константиновской батареи до Мекензиевых гор. По окончании Крымской войны, привязавшись к полуострову, приобрёл для проживания приморское поместье Гаспра. С 1855 года состоял членом Государственного совета, с 1857 года командовал 2-й гвардейской кавалерийской дивизией; с 1859 года — командир Гвардейского резервного кавалерийского корпуса; в 1861—1864 годах — командир Отдельного Гвардейского корпуса.

И это ещё не всё. Данный персонаж воевал с турками-османами на землях современных Болгарии, Греции и Турции. Его вроде бы даже хорошо воспринимало местное население. И вдруг... бац.

Обратите внимание на флаг лагеря "Великого князя". Комментарии, наверное, излишни. Так с кем там воевал граф Толстой в Крыму? Тут как у другого классика, всё смешалось, люди, кони... Как ни странно, в изданиях 19 века подобную крамолу печатать совсем не стеснялись. Её даже и сейчас не прячут особо. И волей-неволей становится понятным убеждения графа Толстого. Кто воевал против англичан в Севастополе? Какого вероисповедания были эти воины? И кто воевал за англичан? Наш граф, похоже, несмотря на лживо-хвалебные литературные произведения в честь победителей той войны (давайте их называть своими именами), в душе остался верен своим истокам, принципам, убеждениям, как хотите это называйте. Кстати, по поводу вероисповедания, посмотрите на то фото обороны Севастополя, в самый центр. Если это не фейк (есть все причины это фото считать подлинным), то свечи возле погибших солдат имеют в глазомерном масштабе длину около 0,5 м, а икона на вид очень странная. Но к этому мы ещё доберёмся. А по поводу любви графа Толстого к крестьянкам - про Берию тоже писали, что он был сексуальный маньяк. Хотя, как оказалось на поверку, это было с точностью до наоборот. Ну а как было поступать реконструкторам истории? Надо же врать наполовину. Если грузин, значит маньяк. Женская логика - убийственная вещь. Как там у юмористов, маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан. Возможно, граф Толстой стал аналогичной жертвой реконструкторов. Господь им там всем судья.

Интересно, а что же там делал с инженерным обеспечением войск тот самый Великий (типа) князь Николай Николаевич?

Ну а нам, наверное, сейчас становится ясным, что мировое правительство есть совсем не миф. По крайней мере, на территории 1/6 суши оно хозяйствует уже почти 200 лет, выдумав "историю" и периодически делая различного рода ребрендинги. Об этом написано уже очень много, и полагаю, Америки я здесь никому не открою. Как в том анекдоте - трое англичан есть политическая партия, трое французов есть секс, трое русских есть пьянка, трое представителей известной национальности есть настоящее правительство РФ российский симфонический оркестр. Все прочитали и посмеялись, хотя реакция должна быть совсем другой. Видимо, эти 200 лет не прошли даром, население стало настолько дрессированным, что всем абсолютно фиолетово то, что происходило тогда и происходит сейчас.

Как известно, любое правительство, хоть мировое, хоть локальное в банановой республике, хоть тайное, хоть явное, хоть какое-нибудь ещё по определению создано, чтобы править. У каждого члена правительства есть специализация и цель. Портфели без министров бывают, но министров без портфеля вроде бы нет (хотя, в современной России что-то подобное уже изобрели). Если наше правительство мировое и тайное, какие у него цели? Дураку понятно, что это мировое господство и обеспечение процветания какого-то неизвестного нам субъекта. Как там в другом советском анекдоте, всё во имя человека, всё во благо человека, и имя этого человека знал каждый. Но в нашем случае мы имени этого человека не знаем. И вряд ли узнаем. А оно вообще нужно нам, это имя?

Когда-то совсем недавно, несколько лет назад, в США был избран новый президент Дональд Трамп. Как помнят все интересующиеся политикой люди, те выборы в США освещались в российских СМИ так, как будто эти выборы шли в России. На полном серьёзе, известны случаи, когда бабки на лавочках возле подъездов обсуждали шансы Трампа стать президентом США. В день выборов очень много людей отслеживало их результат в режиме реального времени. И когда был оглашён итог, радости не было предела. Один политически подкованный бригадир строителей где-то в Удмуртии на радостях ударными темпами поставил металлическую мачту и назвал её именем Трампа. Чем было вызвано подобное ликование? Наверное, объяснить подобное явление чем-то рациональным невозможно. Налицо воздействие российской пропаганды, усиленно восхвалявшей Трампа непонятно за что. Тот факт, что потом были вскрыты фэйсбучные войны, проводимые из России, никто не хочет замечать. Победителей не судят.

Хотя, в России Трампа восхваляли понятно за что. Трамп изначально стал себя позиционировать как враг глобалистов, или того самого тайного мирового правительства. И российские политики за это непонятным образом ухватились. Для понимающих в политике людей это выглядело очень странно, со стороны возня российских политиков выглядела примерно как пчёлы против мёда или рок против наркотиков. Нонсенс. Как ни странно, спустя годы Трамп остался не только верен себе, но и даже начал проводить активные действия на конфронтацию с глобалистами. Интересно, он на полном серьёзе угрожает глобалистам, или сидит там как "мурзилка", которого посадили театрализованно изображать такую же человеческую блажь? Время покажет. Но Трамп был бы, наверное, сильно удивлён, если увидел Америку такой, какой она досталась глобалистам в том же 19 веке.

Таким был Бродвей в Нью-Йорке где-то в конце 19 века. Возможно, это здание стоит там и сейчас, но уже вряд ли оно светит именно так. Эти американские небоскрёбы сейчас активно обсуждают многие исследователи, но мало кто их видел работающими в ночное время. Именно работающими, т.к. стоящий наверху "гелиос" сам по себе не светился. Там был сложный инженерный механизм, который ныне уничтожен. Не исключено, что уничтожен он вместе со зданием. И благодаря тем же глобалистам.

Кстати, знаменитые московские высотки Сталин захотел видеть благодаря образу и подобию таких же американских небоскрёбов. Это очень странный факт. Какое-то время до возведения этих знаменитых домов в Москве на другом конце планеты, в США, эти дома сносили один за другим. А тут вдруг начали возводить. И не просто возводить только по архитектурному облику, но и с тем самым уникальным инженерным механизмом. Более подробно это описано здесь. По свидетельству очевидцев, Берия лично курировал процесс возведения этих домов, от проекта и до сдачи в эксплуатацию. После прихода к власти Хрущёва расторопные подвластные прихлебатели вышли с инициативой сноса шпилей на зданиях, но Хрущёв это лично отменил. По легенде, он решил оставить шпили как памятник самодурства Сталина, о чём прилюдно высказался. Хрущёв, кстати, по образованию был всего лишь слесарем. По современным меркам почти никем, и вряд ли он что-то понимал в архитектуре. Чего не скажешь про Берию, который был по образованию архитектором, тем более ещё царской школы. Так что высказывание Хрущёва,о котором идёт речь, скорее всего не более чем легенда. Сносить шпили никто не стал, так как это было трудоёмко и дорого.

Но тут другой вопрос - почему Сталин вопреки общемировому мэйнстриму не ломал подобные дома, а наоборот, возводил? Очевидно, он положил на это "мировое правительство" и всерьёз думал, что его потомки будут делать то же самое. Но... не получилось. Как говорил тот же Лев Толстой, все строят планы, но не каждый знает, доживёт ли он до вечера. Видимо, визави Сталина оказались умнее, хитрее и как угодно ещё. Победителей не судят. Хорошо хоть, что все московские высотки ещё стоят невзорванные. Может, лет через нанадцать найдётся кто-нибудь, кто приведёт их в тот вид, в котором их задумывал Берия. Наверное, красиво будет. Только, выражаясь ещё одним классиком,

Жаль только — жить в эту пору прекрасную

Уж не придется — ни мне, ни тебе.

М-да. Кстати, неоднократно ходили слухи, что эти дома исчерпали свой ресурс и стоят аварийными. Не удивлюсь, что под вывеской реновации их снесут, и никто не будет задавать никаких вопросов под дружное одобрямс. Не то сейчас время. Хотя, есть информация, что квартиры в этих домах скупали целыми этажами сильные мира сего. Это спасёт те дома от мирового правительства лучше всяких систем ПВО. Нет худа без добра. Шансы есть, что мы ещё увидим их такими же светящимися.

Зачем глобалистам понадобилось проводить подобный вандализм по всему миру, снося подобные дома? Кстати, не только подобные дома. Фотографий странных объектов от 19 века сейчас всплывает очень много. Очевидно, мировое правительство уже не в состоянии контролировать утечку информации о реальной истории мира. Или задумало какой-то новый ход конём. К какой версии склоняться, не известно. Пусть это выберет каждый из читателей самостоятельно. У нас же сегодня всего лишь ни к чему не обязывающая конспирология.

Кто-нибудь видел искусственное солнце сейчас? А для 1903 года оно было обыденностью. Совсем не надо было вешать гелиосы на крыши небоскрёбов. Их можно было воткнуть на столбе перед входом, как например в этот ресторан в 1903 году, в Европе. Свезённый след от огня на фотографии говорит о том, что этот яркий свет по своей природе не простой. Он не вызван ни лампой накаливания, ни ртутной газоразрядной лампой, какие шли вместе с нами почти весь 20 век. Там был совершенно другой вид светильников, описанный здесь. Кстати, с годами насобирал ещё очень много доказательств к данному выводу. Может, когда-нибудь опубликую, но наверное пора уже предъявлять миру такое солнце живьём (шутка с долей шутки).

Зачем глобалисты уничтожили подобные технологии? Риторический вопрос. Давайте придём к нему чуть позже, а сейчас поймём, как они это уничтожили. Хотя бы на примере 1/6 части суши, хотя очень сдаётся, что в начале 19 века это была гораздо бóльшая территория, наверное, 1/2 от всей мировой земной поверхности, не меньше.

Это всё та же Южная Америка конца 19 века. И здесь уже, как видно, всё висит по канонам. Официальный имидж идеологии, видимо, уже сложился. Что-то очень всё напоминает наше время, разве что пейзаж другой. Кстати, по поводу 1/2 части суши. Есть конспирологическая версия, что страна Перу есть не что иное, как бывшая земля Перуна (был такой славянский бог), а Персия - тоже земля, но уже сыновей Перуна (т.н. "персон"). Автором этой версии, если не ошибаюсь, был академик Фоменко. Если это действительно так, то куда же делись с этой земли славяне? Не могли же они бесследно исчезнуть. И правда. Как же это понимать? Давайте погуглим перевод англоязычного слова slave, и наверное, всё станет ясно. Всё в полном соответствии с мудростью про разделяй и властвуй. Разделили общую массу этноса и кого-то превратили в рабов, которые благополучно сгинули в ходе естественного отбора. И название тех рабов уже стало нарицательным. М-да...

Тем не менее, технологии уничтожили. В сети опять же гуляет много конспирологических версий об ядерных войнах 19 века ни много, ни мало с... инопланетянами. Я бы даже сказал, очень убедительных версий, с вполне серьёзными доказательствами. Но постойте. Какая была бы в этом случае стратегическая цель у инопланетян? Разрушить технологии прошлого, чтобы потом получать ренту за счёт продажи нефти? Вы серьёзно? Чтобы доллары-фантики транспортировать на Шаттлах и складывать в банке где-нибудь на Сатурне? Я вас умоляю... Если бы там нападавшей стороной были инопланетяне, они бы превратили эту планету во второй Фаэтон (в курсе, наверное) и улетели к себе домой в Альфу Центавра. Если там действительно была ядерная война, то и победители, и побеждённые явно имели ценности в одной (хочу написать - гуманитарной) плоскости и жили бок о бок на одной планете. И сейчас живут. Только была ли та война ядерной? Если воюющие стороны созданы из одного биологического материала, то факторы массового поражения в мировом масштабе были бы равносильны для всех воюющих сторон. Опять же при условии, что использовалось то ядерное оружие с тем же принципом действия, которое есть у человечества сейчас. А если в 19 веке использовалось другое оружие, с серьёзными факторами поражения, но только псевдоядерным его стали считать в современном мире в силу стереотипности и скудности ума?

Если победители в той войне были созданы из другого биологического материала с техническими преимуществами, то у них не было бы никаких пересекающихся интересов с нами, гуманоидами, имеющими неподдельный интерес к фантикам и углеводородам. В доказательство можно привести труды всё тех же пресловутых Маркса и Энгельса, но полагаю, и так всем всё понятно. Будем действовать проще, в духе ещё одного литературного классика - "Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…"©. Похоже, все разрушения прошлой цивилизации на нашей планете шли такими вот примитивными действиями гуманоидов, без всяких высоких материй и инопланетных кураторов. Разве что оружие было другим. Его искусственно забыли, а победители придумали истории про луки, стрелы и каменный топор. И написали новую историю. Что же там было за оружие?

Очень забавные эти работники литейного цеха 19 века, соображающие на четверых. Шутка, они отливают какую-то деталь, наверное то самое оружие. Литейный цех сам по себе есть очень интересная вещь. Если кто когда-нибудь прошёл через такое производство, то потом он уже не будет бояться никаких технических трудностей на заводах. Именно рабочие литейного цеха обладают высшей квалификацией, не ведомой другим категориям рабочих (здесь можно поспорить, но это не навязываемое мнение автора). Они могут получать спирт буквально изо всего, что может его содержать, доставать медный лом из вроде бы невозможных мест и делать кучу других фокусов. После смены у печи они могут в одиночку выкушать 1,5 литровую бутылку водки сомнительного качества без закуски и после этого прийти домой почти трезвыми. Именно про таких рабочих в СССР слагали анекдоты о экскурсии в их цех делегации из капстран (в котором переводчица, краснея, перевела экскурсантам речь одного рабочего о том, что он вступил в половую связь с мастером, начальником цеха, директором завода и самой отливаемой деталью). Одним словом, из таких людей надо гвозди делать.

Собственно, вид литейного цеха 19 века не сильно отличался от современных, по крайней мере в России. Если бы не некоторые странные предметы.

Наверное, такими плазмоидами и делали то самое оружие, уничтожившее весь мир. Что это, горящий углеводород под давлением или пучок света? Упирается в стену, но как гиперболоид Гарина её не прожигает. Какое же оружие делали такими агрегатами?

Какие, собственно, средства производства, такой и продукт. По мощам и елей (пословица). Интересно, как такие орудия ставили в проектное положение без подъёмных средств? Наверное, левитацией.

Ходят конспирологические слухи, что наступление немцев под Москвой удалось остановить не благодаря 28 панфиловцам, а таким вот орудиям, которые Берия где-то аварийным образом воссоздал. Танки, говорят, от таких орудий летали как фанера над Парижем. В результате была нарушена какая-то своего рода "сухаревская конвенция" (по классику), но это повернуло ход войны вспять. Всё остальное было уже вопросом времени. Сталина убедили больше такое орудие не применять в обмен на что-то. Это что-то есть конспирологическая тайна. Я ни в коем разе не ставлю под сомнение подвиг защитников Москвы, в том числе в официальных версиях. Скорее всего, та локальная победа была интегральной величиной, которая включала и использование таких орудий в том числе. Может, когда-нибудь эта правда всплывёт. А может быть, будет вынуждена всплыть. НАТО ведь уже стоит в 500 км от Москвы. Что может остановить их дружный поход в наше время? Гордость и отвага защитников сказочного (кхе-кхе) персонажа? Вот и я про то.

Неужели таким орудиям был нужен противооткатный трос? Если стрелять пороховым зарядом того калибра, что на фото, орудие при такой массе не сдвинется ни на миллиметр. И очень похоже на то, что оно телескопически выдвигается, что в общем делает невозможной стрельбу пороховым зарядом (знатоки, поправьте). Как это понимать? И зачем к тросу (будем считать его именно тросом, а не верёвкой), приделана цепь? Чтобы орудие не укатилось? Ну конечно же, нет. Это орудие было смертоносным. Возили данное оружие специальными локомобилями, которые канули в лету вместе с этим оружием.

Какой был в то время хороший экологически чистый транспорт. Но о локомобилях как-нибудь в другой раз, благо они того заслуживают. Увезти такое массивное орудие локомобиль вполне мог. Возможно, именно такая техника и уничтожила прошлую цивилизацию. Как же работало такое орудие? Конспирологических версий на этот счёт существует уже очень много, но добавим ещё одну. Для чего вернёмся к главному фото. Тому самому, где всадники с оружием.

По некоторым данным, зимы в средней полосе Европы появились только в 19 веке. До этого там был благоприятный климат, уничтоженный неким неизвестным ныне техногенным событием. Техногенным было это событие или нет, это уже дело десятое, возможно, то сильнейшее оружие непреднамеренно вызвало экологическую катастрофу. Не суть важно. Если это действительно произошло, почему войско на полотне в 19 веке в допотопных доспехах и с таким оружием, каким изображено, а не с тем суперстрашным? Конечно же, то оружие неприподъёмное, но наверняка были какие нибудь облегчённые его модели. А у нас что?

Как ни странно, воины вооружены какими-то топориками и сопелками, похожими на примитивное огнестрельное оружие. В детстве делали что-то подобное, но максимум, на что было способно такое оружие, это пробить с десяти шагов бутылку из-под советского шампанского. С большего расстояния пробить, возможно, и получилось бы, но уже попасть было сложно из-за отклонения траектории пуль. Что же это за оружие такое на картине и как им пользовались? Ударяться в сказку и придумывать в 19 веке подобное примитивное оружие художнику было явно не с руки. Во-первых, его бы в то время сразу вывели бы на чистую воду критики произведений искусства (а они в 19 веке были), во-вторых, данный художник далеко не один в изображении подобных артефактов в своих произведениях. Если их так изображали все художники, есть все основания полагать, что их вид вполне реалистичен.

Ещё одна интересная деталь - эти с позволения сказать ружья действительно без прикладов и в средней части свободно обхватывались кулаком? Они больше похожи на трубки, из которых индейцы в той же Бразилии плевались отравленными иголками от кактуса, как в каком-то кино. Возможно, это всё не более чем гротеск художника. Или, того хуже, государственный заказ на "реконструкцию" истории по новым правилам. Толстой ведь тоже в "Войне и мире" писал про что угодно, но не про то оружие, которым превратили в прах Севастополь. Давайте вникать. И начнём с топора.

Боевые топоры, согласно истории, применялись в армиях всех народов. Конечно же, по мере развития этих народов, топоры заменялись более совершенным оружием. В английском языке топор называется коротким словом ахе, в других языках слово тоже является по написанию и произношению похожим. Как там в рекламе, почувствуй акс-эффект. Из той же серии - водка "Буратино", почувствуй себя дровами. Кому-то там всё равно, что топор, что водка, лишь бы с ног валило. Интересно, много сражений было выиграно при помощи боевых топоров? Терзают смутные сомнения, что совсем нет. Рубить дрова - да, в военных походах это нужная вещь. Или как в сказке, варить кашу из топора. Но здесь давайте дадим слово военным историкам, а сами посмотрим на топоры с несколько другой стороны. И снова привлечём на помощь старого друга - известного антикварного аукциона, где "нецензурные" предметы мелькают подозрительно часто.

Это какой-то индийский рисунок, изображающий воина с боевым топором. Как вы думаете, этот гламурный мужчинка мог воевать таким топориком? Что-то напоминает анекдот про гея в армии, но наверное, уже хватит на сегодня анекдотов. Наш топор здесь больше напоминает некий фаллический предмет, что в общем и по духу произведения более логично. Может, художника унесла в неизвестном направлении муза, и нам надо взглянуть на что-то другое? Давайте.

Сайт аукциона уверяет нас, что это боевой топор от 17 века, правда, неизвестно чей. Мы, конечно, охотно верим и начинаем думать. Ну допустим, пробить голову противника им ещё можно. Но зачем такие сложности в виде стилизации под язык? Возможно, это художественная задумка оружейного мастера. Давайте посмотрим что-нибудь другое.

А это ещё интереснее. Официально называется как топор-ваджра. Можно было бы смело расценить его как новодел (есть куча признаков) и пройти дальше, но не даёт покоя одна малая деталь - стилизованная голова. Как и в предыдущем случае, наличие подобной детали рождает мысль, что тут совсем не только декоративность. И что лезвие такого топора нужно не для постоянного пробивания вражеских черепов в бою, а чтобы зафиксировать этот топор в вертикальном положении, например в стволе дерева. Возможно, была в этом какая-то тактическая необходимость. В каком-то старом кино, не помню уже в каком, при штурме ворот крепости воины метали в них топоры. Затем один самый ловкий по этим торчащим топорам, как по лестнице, влез в верхнюю нишу и открыл ворота. Всё более чем просто. Может и здесь был аналогичный акс-эффект?

Вообще, подобное старинное оружие очень легко принять за примитивное. Но давайте всё же взглянем на него другим свежим взглядом, не отягощённым мифами древней Греции.

Посмотрите на этот фрагмент какого-то "античного" полотна. Чтобы не забивать голову, прилагаю именно фрагмент, т.к. на полотне изображено много лишнего, отвлекающего внимание. В сюжете идёт какая-то мифическая битва. Летают какие-то дротики, мечи, даже булавы, но копья на заднем плане... стоят как ни в чём не бывало. Там что, резервный полк, как в засаде на Куликовской битве? Ну конечно же, нет. А кстати, если длина такого копья около 4 м, попробуйте размахнуться им в толпе. Как думаете, получится? Ну и для особых скептиков - присмотритесь к наконечникам этих копий. Ими можно было кого-то проткнуть в толпе? Серьёзно?

Наверное, самых догадливых читателей уже осенило, что связывает подобные топоры и копья. Возьмите мысленно в одну руку топор, в другую копьё, посмотрите на них по очереди, и проверьте, на месте ли ваш кошелёк. Это было бы хорошим вопросом для "Что? Где? Когда?". Ну а если ещё не догадались, то не страшно, сейчас мы к этому придём.

Разновидностью топоров, а может быть, совершенно отдельным видом оружия являлись булавы и чеканы. В сети есть множество определений этих предметов, их история и прочее. Не будем заострять на этом внимание и перейдём к делу. Точнее, взглянем на аукционные экземпляры такого оружия.

Полагаю, всем это оружие знакомо, как минимум из иллюстраций к различного рода сказкам. Интересно, зачем так вытачивали нижний экземпляр? Впрочем, посмотрим другие.

А это вообще какой-то гибрид между топором и шпагой. Интересно, неужели мушкетёры дубасили друг друга такими вот предметами? Мушкет, кстати, вроде бы как стрелковое оружие, но почему-то все мушкетёры во всех кинофильмах дерутся исключительно на шпагах. Почему? Наверное, было бы скучно, если бы Д Артаньян просто выстрелил и ушёл. Никакой романтики. Надо же как-то раскрасить сюжетную линию.

А действительно, как можно сражаться такой шпагой с крыльями на конце? Использовать её как топор? Полагаю, на топор это похоже меньше всего. Если кто видел, чем в крестьянских домах рубят капусту в корыте перед засолкой, сразу поймёт, что вот это оно и есть. Только рёбра почему-то не заточены. И в экземпляре справа торчит ещё какое-то остриё. Оно то зачем вообще? Может, как и лезвие топора, служило для фиксации этого предмета в вертикальной плоскости, к примеру, для втыкания в потолок? Вопросов больше, чем самих таких предметов.

Это тоже вроде бы экземпляр боевого оружия. Интересно, если голова его цельнометаллическая, сколько она весила? Махать такой бандурой в толпе совсем не так просто, как кажется. И тут тоже как у топора, голова, только без рожицы. А вместо лезвия в разные стороны торчат шипы.

Но при этом данный предмет ещё является символом власти. Если предыдущими экземплярами ещё можно как-то махать в толпе, то здесь в это не верится совсем. С такой булавой можно только позировать на троне. Наверное, это с успехом и делали. Нам бы посмотреть чего попроще.

А это, судя по аннотации, запчасти от таких булав - головы. Уже нет сомнения, что они были съёмными. Но зачем сверху в них были отверстия? Туда вставлялось что-то ещё? Зачем?

А эти предметы сделаны таким образом, что исключает их насадку на древко. Как так? Неизвестно. Мы вроде бы снова заходим в логический тупик. Но давайте копнём архив аукциона немного глубже.

М-да... Приехали. Какие там трубочки держали наши воины на той картине? Так вот они и есть, только там они были без этой насадки для рубки капусты. Очевидно, это было съёмной частью и надевалось только в бою. Но постойте, эта с позволения сказать фузея что, стреляла дротиками? Нет, конечно же. Стрелялa она чем-то более серьёзным. Дротик в неё вложили для того, чтобы никто никогда не догадался, чем она стрелял на самом деле. А вместо дротика там стоял какой-то совершенно неизвестный ныне предмет. И работало данное оружие, видимо, не хуже знаменитого АК. И спасали от его воздействия те самые доспехи. Сейчас это всё превратили в колюще-рубящее оружие. А что, удобно. Так что же у нас связывает копья и топоры?

Увидеть подобные копья на старинных картинках можно достаточно часто. Как правило, они имели большую длину, и их просто втыкали в землю без намерения куда-то там метать. Это сейчас на олимпиадах копья метают непонятно зачем. Примерно также при СССР заставляли конспектировать ленинские работы. Эти конспекты после их проверки были совсем никому не нужны, даже оголтелым коммунистам. Важен был процесс. При написании фраз их смысл в той или иной степени подсознательно фиксировал человеческий мозг. Вот так, тупо и примитивно, вынуждали учить ненужную в общем информацию. Ну и здесь, заставляя метать копьё, тупо и примитивно программируют аудиторию и самого метающего на то, что копья обязательно метали, и никак иначе. Почему-то никто и не думает, что могло быть по другому. Никому до этого нет абсолютно никакого дела.

Оказывается, наши копья могли использоваться совсем по другому назначению. Их не надо было никуда метать. При помощи той же головы, но другой формы (в данном случае - диска), из копьев делали походно-полевые шатры. И не только походно-полевые.

Это какой-то городской праздник в Дрездене конца 19 века. И мы наблюдаем, что копья со специальными дисками составляют чуть ли не главную часть конструкции павильона. Диски, кстати, тоже как будто метали. Одно слово - дискоболы (не хочется выражаться). Какое-то долговязое копьё стоит даже метров эдак на 6 в высоту. И таких копьев на старинных фото есть очень много.

Вот они стоят в Венеции, очевидно, служа причалом для лодок. Их даже маркировали полосами. Сейчас, кстати, там не найти ни одного такого копья.

Это снова Бразилия, и мы снова видим те же копья (а также безпроводной и безтросовый трамвай). Их фиксировали на здания, и никто не собирался их куда-то метать. Вопрос - зачем?

Фото таких копьев в ночное время, в общем, большая редкость.

Если на эти копья подвесить фонари, то они странным образом начинали светиться. Или, если копья сгруппировать ("накопить") определённым способом на металлический каркас, то они электризовали всю металлоконструкцию целиком. Если набрать таких копий нужное число, например армейский взвод, то можно было заставить стрелять то самое огромное оружие. Недаром же существуют гравюры, где полки, идущие строем с лесом копий, тянут за собой ещё и пушки. Если на копьё нацепить лезвие топора, то получится алебарда, или тот же ахе в английском языке. Если эти топоры жёстко зафиксировать в древесине и соединить между собой аксель-бантами, тот самый акс-эффект увеличится ровно в число солдат. И тот трос толщиной в руку на мощном орудии есть тоже аксель-бант, только соответствующего масштаба. Полагаю, понятно? Ну а теперь вернёмся в конспирологию.

Наверное, многие так и не нашли ответ на вопрос, что объединяет копья и топоры на территории бывшей 1/6 части суши. Хотя мы уже разобрались, что у тех и у тех в конструкции ранее присутствовала некая голова с резьбой, которую наполняли непонятно чем.

Хотя, теперь уже понятно чем. В сети появилось множество роликов с продажей того самого червонного золота, дававшего жизнь всем этим электрическим топорам и копьям. Характерной особенностью этого золота было то, что оно бегало от чеснока (как на гифке). Ссылок давать не буду, при желании любой найдёт эти ролики без особого труда. Естественно, это червонное золото изготавливали с использованием обычного золота. А сколько обычного золота было необходимо на изготовление червонного в размере одного человеко-копья? Правильно.

Только это копейка от 1997 года. По легенде, её так назвали из-за чеканки на ней того самого воина, который поразил дракона копьём. По той же легенде, такая картинка досталась Московии за поражение неких восточных племён, связывающих себя с драконом (нетрудно догадаться, каких). Именно тогда была выстроена Великая стена и пошло новое летоисчисление от СМЗХ. Но за 19 и 18 века вы не найдёте никаких копеек, где было бы подобное изображение. Там начеканены или орлы, или всё что угодно, но не эта композиция. Вопрос - а был ли мальчик всадник на тех, очень старинных, копейках вообще? Скорее, это вопрос к нумизматам (если таковые тут есть среди читателей, откликнитесь пож.). Но скорее всего, вся эта история с гербом Москвы на копейках красивая и очень правдивая, но не более чем легенда. Всегда и всю жизнь копейкой была мера золота (или золотник, который мал, но дорог), необходимая для запуска в работу одного копья. Такой своего рода был стандарт.

Наверное, все уже поняли, что сто копий берегли один топор. Хотя, десятичная система скорее всего пришла в Россию вместе с "Романовыми", а до них кратность долей золота от копий к топорам равнялась другому числу.

И таким образом мы плавно перешли к главной цели той забытой войны - уничтожения оборота золотых монет и замена их медными, бумажными, "червонцами" и прочими симулякрами. Не, для вида какая то мизерная часть монет выходила в золоте, но ровно настолько, чтобы не получилась ситуация, как в уже забытой частушке:

У окошка плачет нищий. Подала советской тыщей. Бросил тыщу на песок. Просит хлебушка кусок.

И правильно, а то вдруг у рабов хватит ума снова выпускать то оружие, которое ушло вместе с оборотом золота. Мало ли что. В какое то время хотя бы просто писали на банкнотах, что они обеспечиваются золотом, чтобы декларативно подбодрить народ. Сейчас и этого не делают вообще.

И неспроста все условно-восточные монеты, которые находили на территории СССР, были только золотые.

До медных или бумажных там не опускались никогда - такой необходимости совершенно не было. Был единый центр эмиссии золотых монет. Эти монеты могли обменять на товар, а могли использовать для получения света, тепла или оружия. Обесцениться это не могло никак - пока жив человеческий род, ему постоянно надо потреблять материальные и не материальные блага, лечиться и обороняться. Цена на золото всегда была твёрдой. Даже когда тайное правительство уничтожило технологии прошлого, золото в цене совсем не упало. И не упадёт. Узкий круг лиц знает, что все эти фантики-нефтедоллары могут в любой момент рухнуть, и всё снова вернётся на круги своя, как 200 лет назад. Кто обладает золотом, тот сможет выжить. А кто не обладает, тот должен умереть. Или, как там сказал недавно один из мурзилок, кто должен умереть - умрёт.

Это закон природы. Его можно не замечать и игнорировать, но победить его нельзя.

Ну а такое нам гораздо ближе. Это Екатеринбург в 30-х годах 20 века. На фото какая-то праздничная демонстрация, но можно назвать её "пчёлы за мёд". Или по другому. Как сказал какой то замечательный человек, деревья постоянно голосовали за топор. Они думали, что если его рукоятка сделана из дерева, то он свой, и их минует страшная участь (это не дословно, если бы знал ссылку на автора этого гениального изречения, обязательно указал бы). Увы, электрические топоры остались только в далёком прошлом.

Кстати, интересно, если всё же 200 лет назад и ранее существовала Великая Тартария с её огромной территорией, как на ней функционировала власть? Полагаю, ответ очевиден - никакой власти не было. Был единый охраняемый "федеральный" центр эмиссии рублей и копеек из золота, и всё. Остальное поддерживалось самостоятельно на местах. И не было никаких дармоедов над всеми, включая всевозможные "национальные достояния". Была казачья Армия, которую больше всего боялся Троцкий за самоорганизованность, и Полиция, базировавшаяся на месте современной Запорожской Сечи ("Польши"). И все жили долго и счастливо на территории тогда ещё 1/2 всей суши. Не в лаптях и не сражаясь топорами и булавами.

The Course of Empire - The Consummation of Empire

Но увы, это всего лишь субъективное представление о той Империи. Какой она была, мы уже не узнаем. Тайное правительство уверенно тянет всех... впрочем, к теме это не относится. И нет вождей, которые могли бы этому воспрепятствовать. Один Сталин что-то делал в этом направлении, за что был устранён и с молчаливого согласия оболган. В начале 90-х годов в печать просачивались многочисленные истории о пропаже "золота партии". Надо думать, там имелись в виду не членские взносы КПСС. Кто-нибудь догадывается, о чём там вообще была речь? Золотой запас у России сейчас вроде бы есть. А где он территориально находится, кто-нибудь знает? А где находится центр эмиссии?

И если вдруг золото резко скакнёт в цене - знайте, кто-то из нефтяных игроков решил кинуть остальных и перешёл на традиционное червонное золото. И лавинообразно этот процесс пойдёт по всему миру. И при этом будут все атрибуты такого неконтролируемого перехода - войны, эпидемии, колонны беженцев и прочее. Естественно, мировая пропаганда будет преподносить это всё по своему. Сейчас пока ещё для отвода глаз всех убалтывают дефицитом чистой воды. Хотя нет, уже переключились на ковид. Завтра придумают что-то ещё.

Что-то интуитивно подсказывает, что конец нефтяной экономики не за горами. И первым он начнётся на усохнувшей 1/6 части суши. Ну что же, ждём. На то она и конспирология.

UPD от 31.05 - всем спасибо за конструктивное обсуждение статьи. Как известно, все идёт по спирали. И очень не хотелось бы проходить снова через экспроприации золота, затем "Торгсины" и прочие подобные мероприятия. Впрочем, история учит только 0,5 % людей. Даже искаженная. Каждое поколение должно пройти через свою войну, чтобы чему-то научиться, это тоже закон природы. Запасаемся попкорном.

Источник: https://www.tart-aria.info/konspirologija-ili-net/