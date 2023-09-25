Франция должна принять новую реальность



Президент Буркина-Фасо на фоне капитуляции Макрона в Нигере (Макрон не сумев организовать интервенцию против Нигера вчера согласился вывести войска и отозвать посла из Нигера, как того требовали новые власти) призвал Францию принять новую реальность и выстраивать отношения с африканскими странами на равноправной основе, отказавшись от колониальных замашек.

Франции уже прямым текстом говорят, что ее неоколониальной империи в Африке пришел конец. Это фактически новый этап деколонизации Африки, который начался еще в 50-60-е годы усилиями СССР, приостановился в 90-е до 20х годов и продолжился, в том числе, усилиями России в 20х.

При этом США и Китай ясно показывают, что совсем не против разрушения французской неоколониальной империи, хотя у всех основных игроков цели в Африке разные. Но ситуативный интерес образует причудливую ситуацию, когда всем выгоден очередной провал Макрона.

Стоит отметить, что нынешняя активность Макрона в Армении, является попыткой отомстить России за унижение в Африке, где благодаря, в том числе, России Франция потеряла контроль над ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Нигером и Габоном.

Макрон хочет поквитаться, вырвав из сферы влияния России Армению, поэтому всячески поддерживает Пашиняна. Армяне тут для Макрона просто расходный материал. Воевать за них против Алиева и Эрдогана Макрон не будет. Цена этих потуг Макрона для Армении будет немного предсказуемой.

PS. По другим африканским делам.

1. Разбившийся в Мали Ил-76 принадлежал военным Мали. Вероятно, был поражен из ПЗРК.

2. Франция сейчас активно финансирует сепаратистов из Азавада, чтобы спровоцировать раздел Мали. Можно ожидать интенсификации боевых действий на севере страны.

3. В ЦАР президент страны подтвердил, что его страна продолжит активное политическое и военно-техническое сотрудничество с РФ.

4. В оставшихся странах под контролем Франции сейчас идет волна подозрений в отношении военных, которые потенциально могут совершить новые военные перевороту по образцу соседей. Французская разведка усилила работу по персоналиям. Бояться падения следующих костяшек домино.

5. США активно давят на власти Гвинеи, чтобы те официально отказались от планов строительства китайской военно-морской базы на побережье Атлантического океана. Китай от этих планов не отказывался.

Комментарий редакции

Основные выводы из анализа предоставленной статьи:

1. Франция теряет свое влияние в Африке. После того, как она не смогла организовать интервенцию в Нигере, ряд африканских лидеров призывают Францию отказаться от неоколониальной политики на континенте.

2. Этот процесс деколонизации Африки активно поддерживается Россией, а также Китаем и США, которым выгодно ослабление позиций Франции.

3. В ответ на поражение в Африке Макрон пытается нарастить влияние в Армении, чтобы нанести удар по интересам России, однако это чревато серьезными рисками для самой Армении.

4. В самой Африке обстановка остается напряженной: идут бои на севере Мали, растет недоверие к военным в странах, лояльных Франции.

Таким образом, передел сфер влияния в Африке активизировался, Франция теряет позиции, а другие державы пытаются это использовать в своих интересах.