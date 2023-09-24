В студии специалист по разработке высоконагруженных систем Владимир Ходаков. Ведущий – Илья Титов.

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Комментарий редакции

В этой беседе обсуждаются следующие основные темы:

1. Реорганизация Яндекса и выделение его зарубежных активов в отдельную компанию Project Left. Обсуждается, насколько это решение продиктовано желанием основателя Яндекса Аркадия Воложа порвать связи с Россией.

2. Степень "российскости" Яндекса. Отмечается, что поисковая выдача и подборка новостей Яндекса мало отличаются от Google, часто дают ссылки на оппозиционные и антироссийские источники.

3. Перспективы Project Left на международном рынке. Высказываются сомнения в конкурентоспособности новой компании против таких гигантов как Google, Microsoft, Amazon. Отмечается, что в России Яндекс занимает уникальное положение монополиста в сфере поиска и других сервисов.

4. Необходимость государственного контроля над интернет-компаниями и информационными потоками в интернете. Предлагается ввести такой контроль, как на ТВ и радио.

5. Вероятность проблем с поставками оборудования для Яндекса из-за санкций. Высказывается мнение, что крупный бизнес найдет способы обхода санкций, как это делается на потребительском уровне.

6. Перспективы локализации производства оборудования и создания российских аналогов зарубежных технологий.

Вывод: в беседе обсуждаются актуальные вопросы технологического суверенитета России, возможности и риски, связанные с переориентацией российского сегмента Яндекса. Высказывается мнение о необходимости усиления государственного контроля над интернет-компаниями.