Константин Воробьев. Это мы, Господи!.. Страницы повести. Читает Вячеслав Расцветаев

Страницы повести, написанной автором в 1943 году в партизанском подполье и рассказывающей о судьбе лейтенанта Сергея Орлова, прошедшего все круги ада в немецком плену.

В ролях: Расцветаев Вячеслав

Год производства: 1987

Комментарий редакции

Сегодня, 24 сентября 2023 года, исполняется 104 года со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва, известного русского советского писателя. Он родился в 1919 году в Курской губернии в крестьянской семье. В годы Великой Отечественной войны Воробьёв прошёл через ужасы немецкого плена, бегства из него и участия в партизанском движении. Эти трагические события легли в основу многих его произведений, таких как автобиографическая повесть "Это мы, Господи!" и "Убиты под Москвой". После войны Воробьёв поселился в Вильнюсе, где начал активно писать. Его перу принадлежат повести "Одним дыханием", "Седой тополь", сборники рассказов. Произведения Воробьёва проникнуты гуманизмом, сочувствием к простым людям, пережившим военные испытания.

Вашему вниманию представлены страницы повести "Это мы, Господи!", основные сюжетные линии рассказа:

1. Побег советских военнопленных Сергея и Ванюшки из немецкого концлагеря. Описываются трудности и опасности их пути – голод, холод, опасность быть пойманными полицаями или крестьянами.

2. Разлука Сергея и Ванюшки, исчезновение Ванюшки. Сергей предполагает, что Ванюшка погиб, попав в руки к полицаям.

3. Одиночное продвижение Сергея к советской границе. Его встречи с крестьянами, которые иногда помогают ему, а иногда выдают полиции.

4. Тяжелое физическое и моральное состояние Сергея, его отчаяние и решимость добраться до родины.

Эта повесть рассказывает о мужестве и стойкости советских военнопленных, сумевших сбежать из плена в тылу врага. Несмотря на все трудности, герои стремятся вернуться на родину. Повесть передает атмосферу военного времени, когда люди оказывались в экстремальных условиях.