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Клим Жуков. Как русский флот стал заложником Порт-Артура. Цусима анатомия катастрофы 3.

Часть 1 – https://youtu.be/XJ9BSPyUygU

Часть 2 – https://youtu.be/qLssITHzDv4

Комментарий редакции

В этой лекции рассматриваются причины поражения России в русско-японской войне 1904-1905 годов и его связь с цусимским сражением. Основные тезисы:

1. Россия имела численное превосходство во флоте на Дальнем Востоке, но он был раздроблен между Владивостоком и Порт-Артуром и не мог действовать слаженно.

2. Оборона Порт-Артура была подготовлена лишь наполовину из-за недостатка финансирования. Строительство укреплений постоянно задерживалось.

3. Порт Дальний, который мог стать опорной базой, совсем не был укреплен, несмотря на колоссальные вложения в его развитие.

4. В Порт-Артуре не было доков для ремонта крупных кораблей, поэтому флот не мог восстанавливать боеспособность.

5. Запасы боеприпасов и продовольствия для флота и гарнизона Порт-Артура были недостаточны.

6. Порт-Артур был главной целью 2-й Тихоокеанской эскадры, которая должна была его деблокировать, но в итоге потерпела поражение при Цусиме.

Вывод – плохая подготовка к войне, недостаток средств и нескоординированность действий привели к поражению России. Цусимское сражение стало следствием ошибок еще до его начала.