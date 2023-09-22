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Ангельский мир. Отец Андрей Ткачёв

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Основные тезисы проповеди отца Андрея:
 
1. Ангелы – это бесплотные помощники людей, созданные Богом. Они не имеют пола, тела, не нуждаются в еде и одежде. Они постоянно славят Бога и готовы выполнять Его волю.
 
2. Ангелы с любовью посещают места молитвы и храмы. Они записывают людей на входе и выходе из храма, наблюдают за поведением верующих. 
 
3. Храм – это школа и академия для христиан, где можно научиться очищать помыслы, любить ближних, совершенствовать свою волю и приближаться к Богу.
 
4. На службе в храме человек может ощутить "блаженную сладость Пришествия Христова и ополчение святых ангелов".
 
5. В древности миряне могли служить в алтаре и помогать священникам. Не всем полезно заходить в алтарь – это может породить гордость и высокомерие.
 
Вывод: В проповеди говорится о роли ангелов как помощников людей и хранителей храмов. Подчеркивается важность посещения храма для духовного совершенствования. Священник призывает верующих больше молиться и быть друзьями ангелов.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bqQsynHduWo
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