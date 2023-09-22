Основные тезисы проповеди отца Андрея:

1. Ангелы – это бесплотные помощники людей, созданные Богом. Они не имеют пола, тела, не нуждаются в еде и одежде. Они постоянно славят Бога и готовы выполнять Его волю.

2. Ангелы с любовью посещают места молитвы и храмы. Они записывают людей на входе и выходе из храма, наблюдают за поведением верующих.

3. Храм – это школа и академия для христиан, где можно научиться очищать помыслы, любить ближних, совершенствовать свою волю и приближаться к Богу.

4. На службе в храме человек может ощутить "блаженную сладость Пришествия Христова и ополчение святых ангелов".

5. В древности миряне могли служить в алтаре и помогать священникам. Не всем полезно заходить в алтарь – это может породить гордость и высокомерие.

Вывод: В проповеди говорится о роли ангелов как помощников людей и хранителей храмов. Подчеркивается важность посещения храма для духовного совершенствования. Священник призывает верующих больше молиться и быть друзьями ангелов.